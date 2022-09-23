Vợ bầu hơn 10 tháng vẫn chưa chuyển dạ, tưởng bị lừa, chồng nổi giận hành hung rồi chết sững khi biết…

Tâm sự 23/09/2022 05:00

Quân khi tỉnh rượu, lại biết sự thật thế thì hối hận lắm. Anh cứ nắm lấy tay Hạ suốt khi cô nhập viện. Giờ Quân chỉ mong vợ mình mau khỏe lại, anh muốn bù đắp chọ vợ mình.

Quân và Hạ là hàng xóm của nhau. Gia đình hai bên thuận lòng nên tới tuổi lập gia đình thì kết hôn. Quê của cả hai cũng nghèo khó nên vợ chồng cưới nhau về là lo làm đồng làm ruộng quanh năm. Cuộc sống của cả hai cũng chỉ quanh quẩn đường từ nhà đến đồng ruộng. Thời gian đầu trong hôn nhân rất thoải mái, mỗi ngày đều bình yên bên nhau. Quân muốn cùng vợ trồng trọt, chăn nuôi để sau này con có thể lên thành phố học hành giỏi giang. Nếu khó khăn quá thì Quân sẵn sàng làm thêm việc để tích góp tiền bạc.

Nhưng mọi chuyện lại không như mơ. Cưới nhau đã gần 2 năm mà Hạ vẫn chưa có dấu hiệu mang thai. Vợ chồng đều trở nên lo ngại. Mẹ của Quân thì cứ hỏi han liên tục, có khi vì mong cháu quá mà bà hỏi thẳng: “Không biết vợ mày có gì không, sao mà tới giờ chưa có con?”

 

Vợ bầu hơn 10 tháng vẫn chưa chuyển dạ, tưởng bị lừa, chồng nổi giận hành hung rồi chết sững khi biết… - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quân nghe mẹ nói thế cũng đâm ra bực bội. Hạ lại muốn cả hai đi thăm khám xem thế nào, Quân lại càng khó chịu hơn, anh nhất quyết không chịu. Quân cứ bảo mình khỏe mạnh, sao phải đi khám cho tốn tiền? Hạ không biết phải sao, đành uống thuốc của ông thầy thuốc trong xóm. Cô nghe mẹ chồng bảo thầy này hốt thuốc mát tay lắm, uống chừng một hai tháng là có bầu liền. Cô thấy vậy cũng kiên nhẫn uống thuốc đều đặn.

Quả đúng là hai tháng sau đó bụng Hạ dần lớn lên hẳn, cũng có những dấu hiệu mang thai nên Hạ mừng lắm. Cả nhà chồng lúc đó ai cũng vui vẻ, Quân thấy thế càng phấn chấn hơn. Nhưng không hiểu sao Hạ cứ thấy mệt người, muốn đi khám thai xem sao. Nhưng mẹ chồng cô cứ bảo không cần, mang thai ai chả thế nên cô đành thôi.

Đến hơn 9 tháng mà Hạ vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ, ai ai cũng bắt đầu xì xào. Qua tháng thứ 10 thì dòng họ, hàng xóm đều lời ra tiếng vào rất khó nghe. Mẹ chồng Hạ ngày nào cũng cáu gắt, còn thẳng thừng bảo với Quân: "Có khi nào nó giả bầu lừa mày không hả Quân?" Cứ nhìn thấy bụng to của vợ là Quân đâm ra càng chán nản. Quân đi nhậu với bạn bè, ai dè, say xỉn quá chén. Cứ như bao bực dọc tích tụ quá lâu giờ bùng phát, về tới nhà thấy vợ là Quân lao vào đánh vợ tới tấp. Hạ ngất xỉu, phải vào nhập viện.

Vợ bầu hơn 10 tháng vẫn chưa chuyển dạ, tưởng bị lừa, chồng nổi giận hành hung rồi chết sững khi biết… - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đến lúc này thì cả nhà Hạ mới ngỡ ngàng khi biết sự thật qua lời của bác sĩ. Hóa ra Hạ nào có mang thai, cô bị khối u nang buồng trứng, khiến bụng ngày một to hơn. Vì chủ quan không đi khám thai mà Hạ ôm bệnh của 10 tháng nay. Nhưng cũng may mắn vì ca phẫu thuật sau đó của Hạ thành công, cô có thể khỏe mạnh lại. Cũng nhờ lần vào bệnh viện này mới phát hiện  lý do hai vợ chồng Hạ không có con là ở Quân. Anh mắc bệnh viêm tinh hoàn nên dẫn đến khó có con.

Quân khi tỉnh rượu, lại biết sự thật thế thì hối hận lắm. Anh cứ nắm lấy tay Hạ suốt khi cô nhập viện. Giờ Quân chỉ mong vợ mình mau khỏe lại, anh muốn bù đắp chọ vợ mình. Chuyện con cái thì cứ từ từ tính, quan trọng nhất vẫn là vợ anh có thể sống khỏe mạnh. Chỉ cần như vậy thôi là anh đã thấy hạnh phúc lắm rồi…

Rước bồ về để mong sinh được con trai, nhưng chỉ vừa dừng trước cửa nhà thì anh chồng "đứng hình" khi thấy...

Rước bồ về để mong sinh được con trai, nhưng chỉ vừa dừng trước cửa nhà thì anh chồng "đứng hình" khi thấy...

Cô bồ sợ hãi bỏ chạy. Còn chồng quỳ sụp xuống đất cầu mong tha thứ. Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện đã quá trễ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự chuyện gia đình tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 16 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau