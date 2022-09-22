Rước bồ về để mong sinh được con trai, nhưng chỉ vừa dừng trước cửa nhà thì anh chồng "đứng hình" khi thấy...

Tâm sự 22/09/2022 14:37

Cô bồ sợ hãi bỏ chạy. Còn chồng quỳ sụp xuống đất cầu mong tha thứ. Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện đã quá trễ.

Quý và Hiền cưới nhau đã 7 năm, có với nhau 2 đứa con gái. Sức khỏe Hiền không được tốt nên không muốn sinh thêm con. Nhưng Quý thì lại một mực muốn sinh cho đến khi nào kiếm được con trai. Hiền thấy vậy cũng ráng chiều lòng chồng, hy vọng sinh được con trai. Nhưng kết quả mang thai lần thứ 3 này vẫn là con gái. Quý đâm ra bực bội và chán chê ra mặt.

Quý không thèm ngó ngàng vợ bầu và con nhỏ, chỉ biết tiệc tùng với bạn bè. Anh còn cặp kè với cô bán hàng tạp hóa trong xóm. Quý còn thẳng thừng nói với nhân tình rằng: “Chỉ cần sinh được con gái cho anh thôi thì anh sẽ đuổi mẹ con nó ra khỏi nhà liền!”

Rước bồ về để mong sinh được con trai, nhưng chỉ vừa dừng trước cửa nhà thì anh chồng 'đứng hình' khi thấy... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến lúc vợ chuyển dạ, muốn anh đưa đi viện anh chẳng thèm để tâm. Anh chỉ mải mê bên nhà bồ, chăm chút cho cô ta từng chút một với hy vọng sẽ kiếm được con trai. Thấy chồng không thèm nghe máy, Hiền đành gọi cho anh trai của mình đến đưa đi viện rồi gửi hai con cho mẹ đẻ trông. Cô không muốn hai con ở nhà một mình mà chẳng ai chăm sóc.

Hiền sức khỏe vốn đã không tốt, giờ lại khó sinh. Cô đau quằn quại suốt hơn một ngày trời. Dù trong lúc đau đớn nhất cô vẫn mong thấy bóng dáng chồng, nhưng anh chưa từng vào thăm vợ lần nào. Mẹ Hiền biết vậy mà tức lắm, bà gọi cho Quý la lối một trận. Nhưng Quý vốn chẳng để tâm, còn nhẫn tâm nói: “Cô ta là con mẹ thì mẹ tự đi mà chăm đi. Đẻ được con trai thì con còn bỏ việc vào thăm. Chứ vô dụng đẻ con gái thì đừng mong con ngó ngàng!”. Nói rồi Quý cúp máy rồi lại quay sang âu yếm cô bồ.

Đến tối hôm đó thì anh của Hiền gọi báo cho Quý rằng Hiền không qua nổi, còn chửi Quý một trận ra trò. Quý có phần sững người nhưng không có chút gì thương vợ con, chỉ nghĩ ngay đến cô bồ. Quý cũng không màng vào thăm vợ lần cuối, cứ nghĩ chắc bên vợ cũng đem xác vợ về rồi, anh chẳng cần lo. Quý lái xe qua thẳng nhà bồ.

- Về nhà anh nhé. Con vợ anh nó sinh khó nên mất rồi, chắc giờ bên nhà kia đem xác về lo đám rồi

Nghe vậy cô bồ cũng chẳng hỏi han gì, cứ thế cười mừng rỡ leo lên xe ôm lấy eo Quý.  Quý trên đường về nhà hí hửng lắm. Anh cứ nghĩ từ nay có vợ mới rồi, thế nào cũng sinh được con trai. Nhưng chỉ vừa dừng trước cửa nhà anh đã nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc vọng ra. Con gái lớn của anh thấy ba về thì mừng lắm, chạy ra vô tư nói:

- Ba ơi, mẹ sinh được em trai rồi này. Ba vui không?

- Thật..thật hả con?

- Thật mà…cậu còn chụp hình con với em bé nữa này!

Anh nhìn hình con trai mới sinh trên màn hình mà rụng rời tay chân. Đây rõ ràng là đứa con trai anh cầu mong mấy lâu nay đây mà! Đúng lúc đó thì anh trai của Hiền giận dữ bảo con gái lớn của Quý vào nhà rồi thẳng thừng đẩy Quý và nhân tình ra khỏi nhà:

- Anh đi khỏi đây mau! Em gái tôi sinh khó mà anh chẳng thèm tới. Nghe tin vợ mất thì dắt bồ về liền. Thứ đàn ông như anh vứt đi là vừa. Đừng có dại đến gần em tôi, tôi cho một trận thì đừng trách. Còn đây là đơn ly hôn em tôi ký rồi, ký vào đi rồi cút!

Cô bồ của Quý thấy vậy mà sợ hãi bỏ chạy. Còn Quý quỳ sụp xuống đất cầu mong tha thứ. Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện đã quá trễ. Hiền một lần ngó mắt nhìn cũng chẳng màng. Hiền thà một mình nuôi con còn hơn chấp nhận người chồng quá tệ bạc và tàn nhẫn này. 

Đên tân hôn đi nhậu cùng bạn bè trở về, vừa mở điện thoại chống chết sững khi thấy 89 cuộc gọi nhỡ của vợ và tin nhắn "lạnh người"

Đên tân hôn đi nhậu cùng bạn bè trở về, vừa mở điện thoại chống chết sững khi thấy 89 cuộc gọi nhỡ của vợ và tin nhắn "lạnh người"

Chồng không hề hay biết những cuộc gọi vô vọng của vợ. Anh bỏ điện thoại trong túi áo, rồi lại vứt áo trong một phòng nhà bạn mình. Đạt cứ ăn uống no say với bạn mà quên mất cả thời gian

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự chuyện gia đình tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 15 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau