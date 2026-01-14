Về nhà ngoại không báo trước, tôi đứng chôn chân nghe bố mẹ bàn chuyện, nước mắt lã chã rơi vì sự thật bấy lâu bị giấu kín

Tâm sự 14/01/2026 21:47

Tôi nghe mà nước mắt ròng ròng. Gần 3 tháng rồi tôi mới về thăm bố mẹ. Tôi không hề hay biết chuyện mẹ bị bệnh. Hóa ra, ông bà giấu kín chuyện này để tôi không phải lo lắng.

Từ ngày lấy chồng, tôi rất ít khi về nhà đẻ. Chồng tôi gia trưởng, khó tính, quản lý tiền bạc trong nhà. Tôi làm gì, đi đâu cũng phải hỏi qua ý kiến của anh và không bao giờ dám "vượt quyền". Nhiều khi ấm ức, tủi thân, tôi đều cố gắng chịu đựng vì thương con còn nhỏ.

Mấy ngày trước, tôi về thăm bố mẹ đột ngột. Lúc tôi vào nhà thì không thấy ai. Nghe có tiếng nói chuyện vọng ra từ phòng ngủ, mà lại nhắc đến tên mình, tôi rón rén lại gần lắng tai nghe.

Bố tôi bảo mẹ gọi điện cho tôi về đưa bà đi bệnh viện khám bệnh. Mẹ tôi rên rỉ kêu đau nhức nhưng nghe bố bảo thế thì liền trách ông không biết nghĩ cho con gái, không biết thương con: "Gọi cái B về thì chồng nó giận dữ, mình lại làm khổ nó. Thà tôi chịu đau chứ nhất quyết không làm con khó xử vì mình".

Tôi nghe mà nước mắt ròng ròng. Gần 3 tháng rồi tôi mới về thăm bố mẹ. Tôi không hề hay biết chuyện mẹ bị bệnh. Hóa ra, ông bà giấu kín chuyện này để tôi không phải lo lắng.

Về nhà ngoại không báo trước, tôi đứng chôn chân nghe bố mẹ bàn chuyện, nước mắt lã chã rơi vì sự thật bấy lâu bị giấu kín - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi gõ cửa rồi bước vào. Bố mẹ thấy tôi thì sửng sốt vì bất ngờ.

Hôm đó, tôi đưa mẹ đi bệnh viện khám tổng quát tới tận 7 giờ tối mới về tới nhà. Tôi cũng nhắn tin báo cho chồng. Nào ngờ tôi vừa vào nhà, chồng đã giận dữ đập đồ đạc, đập vỡ cả ti vi trong phòng khách.

Anh chỉ mặt mắng tôi là đồ đàn bà hư, lấy chồng thì phải lo quán xuyến nhà cửa trước rồi mới tính chuyện khác sau. Tôi dám bỏ bê nhà cửa, con cái để lo chuyện bao đồng là đáng bị đuổi ra khỏi nhà.

Tôi lạnh lùng nhìn chồng rồi bước qua đống ngổn ngang, vào phòng thu dọn đồ đạc và gọi xe taxi về nhà mẹ đẻ. Chồng tôi sững sờ vì không nghĩ tôi dám "bỏ chồng". Nhưng tôi không cần một người đàn ông gia trưởng, độc đoán, cộc cằn như thế.

Từ đó đến nay, cuộc sống của tôi bình yên, thoải mái hẳn. Nhưng chồng lại lằng nhằng không chịu ký đơn. Anh ta còn đến nhà vợ tìm tôi, xin lỗi và hứa hẹn sẽ thay đổi. Liệu tôi có nên cho chồng một cơ hội nữa không?

(hanhnhi...@gmail.com)

Nhân tình của chồng qua đời ngay khi vừa sinh con, hành động của người vợ khiến anh bật khóc vì hổ thẹn

Nhân tình của chồng qua đời ngay khi vừa sinh con, hành động của người vợ khiến anh bật khóc vì hổ thẹn

Chuyện gì đến cũng đến, tôi vượt giới hạn với Linh. Sau đó không lâu thì Linh có thai, cô ấy cũng biết tôi là đàn ông có gia đình. Cô ấy muốn sinh con cho con vì hiểu tôi ao ước có một đứa con thế nào.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Con gái phát hiện "bản sao" của mình ở nhà cô giáo, mẹ điều tra ra bí mật "động trời" của gia đình

Con gái phát hiện "bản sao" của mình ở nhà cô giáo, mẹ điều tra ra bí mật "động trời" của gia đình

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Cháu trai mang dòng máu nhà nội nhưng con trai tôi không phải cha, mẹ chồng ngất xỉu khi biết sự thật

Cháu trai mang dòng máu nhà nội nhưng con trai tôi không phải cha, mẹ chồng ngất xỉu khi biết sự thật

Tâm sự 37 phút trước
Chồng mất 4 tháng vẫn đều đặn gửi 7 triệu mỗi tháng, tôi đi tìm sự thật thì rụng rời nhận ra mình bị lừa dối bấy lâu

Chồng mất 4 tháng vẫn đều đặn gửi 7 triệu mỗi tháng, tôi đi tìm sự thật thì rụng rời nhận ra mình bị lừa dối bấy lâu

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Tái mặt khi thấy người yêu cũ là bác sĩ khám thai cho mình, tôi chết lặng nghe anh nói một câu khiến chồng sướng rơn

Tái mặt khi thấy người yêu cũ là bác sĩ khám thai cho mình, tôi chết lặng nghe anh nói một câu khiến chồng sướng rơn

Tâm sự 43 phút trước
Vừa đẩy cửa phòng tân hôn, tôi "ngã ngửa" khi thấy vợ vạch áo làm một việc khiến tôi run rẩy

Vừa đẩy cửa phòng tân hôn, tôi "ngã ngửa" khi thấy vợ vạch áo làm một việc khiến tôi run rẩy

Tâm sự Eva 47 phút trước
Từ mùi hôi nồng nặc trong phòng bố chồng, tôi bóc trần sự thật về cô em dâu hiền lành

Từ mùi hôi nồng nặc trong phòng bố chồng, tôi bóc trần sự thật về cô em dâu hiền lành

Tâm sự 50 phút trước
Vừa đưa con về ngoại, vợ "sốc tận óc" đọc được những dòng tin nhắn trần trụi chồng gửi cho nhân tình

Vừa đưa con về ngoại, vợ "sốc tận óc" đọc được những dòng tin nhắn trần trụi chồng gửi cho nhân tình

Tâm sự 57 phút trước
Vợ cũ lên xe hoa chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi đến dự tiệc định chúc phúc thì "ngã ngửa" trước sự thật bị cô ấy che giấu

Vợ cũ lên xe hoa chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi đến dự tiệc định chúc phúc thì "ngã ngửa" trước sự thật bị cô ấy che giấu

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Cứ ngỡ chồng là "ông bố quốc dân", tôi rụng rời chân tay sau câu hỏi vu vơ của chị bán rau đầu ngõ

Cứ ngỡ chồng là "ông bố quốc dân", tôi rụng rời chân tay sau câu hỏi vu vơ của chị bán rau đầu ngõ

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Bất ngờ thừa kế căn hộ 3 tỷ sau khi chồng mất, tôi chưa kịp mừng đã "hận thấu xương" khi biết sự thật đằng sau

Bất ngờ thừa kế căn hộ 3 tỷ sau khi chồng mất, tôi chưa kịp mừng đã "hận thấu xương" khi biết sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính tài xế xe buýt đột quỵ tử vong lúc chở hàng chục hành khách

Danh tính tài xế xe buýt đột quỵ tử vong lúc chở hàng chục hành khách

Tử vi thứ Năm 15/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tai nạn nổ bình gas, cô dâu và chú rể tử vong ngay trong đêm tân hôn

Tai nạn nổ bình gas, cô dâu và chú rể tử vong ngay trong đêm tân hôn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tái mặt khi thấy người yêu cũ là bác sĩ khám thai cho mình, tôi chết lặng nghe anh nói một câu khiến chồng sướng rơn

Tái mặt khi thấy người yêu cũ là bác sĩ khám thai cho mình, tôi chết lặng nghe anh nói một câu khiến chồng sướng rơn

Từ mùi hôi nồng nặc trong phòng bố chồng, tôi bóc trần sự thật về cô em dâu hiền lành

Từ mùi hôi nồng nặc trong phòng bố chồng, tôi bóc trần sự thật về cô em dâu hiền lành

Vừa đưa con về ngoại, vợ "sốc tận óc" đọc được những dòng tin nhắn trần trụi chồng gửi cho nhân tình

Vừa đưa con về ngoại, vợ "sốc tận óc" đọc được những dòng tin nhắn trần trụi chồng gửi cho nhân tình

Vợ cũ lên xe hoa chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi đến dự tiệc định chúc phúc thì "ngã ngửa" trước sự thật bị cô ấy che giấu

Vợ cũ lên xe hoa chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi đến dự tiệc định chúc phúc thì "ngã ngửa" trước sự thật bị cô ấy che giấu

Cứ ngỡ chồng là "ông bố quốc dân", tôi rụng rời chân tay sau câu hỏi vu vơ của chị bán rau đầu ngõ

Cứ ngỡ chồng là "ông bố quốc dân", tôi rụng rời chân tay sau câu hỏi vu vơ của chị bán rau đầu ngõ

Phút lâm chung mẹ nằng nặc đòi đưa 10 cây vàng cho vợ cũ của tôi, biết lý do đằng sau mà tôi sốc đến ngất xỉu

Phút lâm chung mẹ nằng nặc đòi đưa 10 cây vàng cho vợ cũ của tôi, biết lý do đằng sau mà tôi sốc đến ngất xỉu