Cầm bản sao khai sinh đứa trẻ lạ trên tay, tôi sốc ngất khi thấy tên chồng mình nằm chình ình ở đó

Tâm sự gia đình 14/01/2026 21:40

Gia đình chúng tôi vẫn cứ hạnh phúc vui vẻ như thế cho đến khi nhận được cuộc gọi của cô bạn thân thiết. Trong bạn bè, tôi thân nhất với người này. Cô ấy cứ vòng vo hỏi vợ chồng tôi dạo này có gì mới không, rồi chồng tôi có gì lạ không?

Tôi và chồng lấy nhau đã gần 20 năm, có với nhau một cậu con trai 18 tuổi. Chồng tôi buôn bán xe máy, tôi thì có tiệm tạp hóa nhỏ. Đến khi con tôi được 6 tuổi thì chồng tôi được cha mẹ cho một mảnh đất và một căn nhà cho thuê. Từ dạo đó, gia đình tôi dần đủ ăn đủ mặc, không thiếu thốn gì. Tính tôi cũng thoải mái với chồng nên chưa từng quản chuyện tiêu xài của anh. Anh buôn bán được bao nhiêu thì tôi để anh chi tiêu. Anh đưa tôi bao nhiêu thì tôi dành dụm bấy nhiêu. Vì tôi tin tính chồng hiền lành, ở với nhau từ thời tay trắng chưa có gì, anh lại luôn yêu thương vợ con hết lòng.

Người thân của tôi thì thường nói tôi khờ, ai đời làm vợ lại không nắm tiền trong nhà. Chồng tôi tiêu xài bậy bạ bên ngoài thì làm sao tôi biết? Nhưng chồng tôi cũng chẳng mấy khi ra ngoài, đôi khi anh còn đưa tôi một lần mấy chục triệu để cất. Tôi thấy mình cứ làm khó với anh thì cũng chẳng lợi lộc gì.

Cầm bản sao khai sinh đứa trẻ lạ trên tay, tôi sốc ngất khi thấy tên chồng mình nằm chình ình ở đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Nghe bạn của mình nói đến đây thì tôi ngỡ ngàng. Nhưng đúng là tên của chồng tôi hơi lạ, cả họ và tên của anh rất ít khi giống người khác. Cô ấy chỉ muốn tôi cảnh giác, thử tìm hiểu xem chồng có dấu hiệu gì lạ không. Cô ấy còn nói nhìn đứa trẻ đó rất giống với chồng tôi nên không thể không nghi ngờ.

Sau khi nhận cuộc gọi đó tôi mất ngủ cả một đêm dài. Người chồng tôi chung sống suốt 20 năm sao có thể lừa dối tôi 13 năm? Người chồng yêu thương tôi và con trai chẳng lẽ cũng là cha của một đứa trẻ khác nhiều năm? Nghĩ tới đó thôi mà ruột gan tôi đau thắt. Nếu đúng thế thì anh còn khai sinh cho đứa trẻ này, đồng nghĩa với việc cho nó hưởng tài sản của chúng tôi sau này.

Càng nghĩ tôi càng thấy đau lòng, tôi quyết định phải làm sáng tỏ nghi ngờ này. Tôi tìm tới thám tử tư để điều tra về người chồng của mình. Kết quả chứng thực cho những nghi ngờ của tôi không hề sai, chồng tôi thật sự có một gia đình khác bên ngoài. 13 năm nay anh thường lui tới nhà một người phụ nữ khác. Không chỉ vậy anh còn mua cho mẹ con cô ta một cửa hàng buôn bán nhỏ.

Mấy đêm dài tôi nằm ngủ cạnh người chồng ngoại tình mà tâm can như chết đi. Tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ ly hôn rồi để người đàn bà kia chiếm lấy tài sản của gia đình tôi? Dù cho bây giờ mẹ con cô ta cũng đã có quyền giữ phần nào tài sản này. Nhưng càng nghĩ tôi càng không cam tôi cho mẹ con tôi. Giờ tôi phải làm sao đây?

Sau khi ly hôn, tôi nuôi con, còn chồng cũ chu cấp hàng tháng. Một ngày 3 năm sau đó, tôi gặp lại anh. Lúc này tôi đã thấy nhẹ nhõm hơn, không còn quá căm hận chồng cũ nữa. Chúng tôi gặp rồi ngồi nói chuyện với nhau.

