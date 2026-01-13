Bỏ vợ đẹp con khôn để lấy bồ vừa xấu vừa nghèo, 3 năm sau tôi chết lặng khi biết lý do thật sự của chồng

Tâm sự gia đình 13/01/2026 21:42

Sau khi ly hôn, tôi nuôi con, còn chồng cũ chu cấp hàng tháng. Một ngày 3 năm sau đó, tôi gặp lại anh. Lúc này tôi đã thấy nhẹ nhõm hơn, không còn quá căm hận chồng cũ nữa. Chúng tôi gặp rồi ngồi nói chuyện với nhau.

Trong đời mình, có lẽ rất lâu sau này tôi cũng không quên được khoảnh khắc chồng thừa nhận có người khác và muốn ly hôn với tôi. Cả trái tim và lòng kiêu hãnh của tôi đều bị tổn thương.

Tôi luôn tự tin mình là người phụ nữ khiến chồng phải tự hào. 4 năm lấy nhau, tôi luôn làm anh hãnh diện với vẻ ngoài giỏi chăm sóc cùng tài cán kiếm tiền quán xuyến của mình. Bạn bè, gia đình của anh khen anh may mắn khi lấy được tôi. Tôi chưa bao giờ thấy mình có điểm gì khiến chồng phải ra ngoài ngoại tình.

 

Sau này khi biết chồng ngoại tình, tôi liền điều tra ra nhân tình là một cô đồng nghiệp quá đỗi bình thường của anh. Cô ta không tài không sắc, vậy mà có điểm gì khiến chồng tôi say mê đến thế? Tôi hỏi thẳng anh ấy như thế, chỉ nhận được câu trả lời anh đã cố hết sức nhưng không thể tiếp tục cuộc hôn nhân với tôi. Hóa ra anh đã chán đến cùng cực.

Chúng tôi ly hôn khiến bạn bè anh cũng bất ngờ. Họ nói chồng tôi có vợ giỏi vợ đẹp không biết giữ, lại ngu dại đi ngoại tình. Họ còn nói người phụ nữ quá mức tầm thường kia làm sao có thể so với tôi? Nhưng dù ai có nói gì thì chồng tôi vẫn một nước bỏ tôi để theo bồ.

Bỏ vợ đẹp con khôn để lấy bồ vừa xấu vừa nghèo, 3 năm sau tôi chết lặng khi biết lý do thật sự của chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ly hôn, tôi nuôi con, còn chồng cũ chu cấp hàng tháng. Một ngày 3 năm sau đó, tôi gặp lại anh. Lúc này tôi đã thấy nhẹ nhõm hơn, không còn quá căm hận chồng cũ nữa. Chúng tôi gặp rồi ngồi nói chuyện với nhau. Tôi bèn hỏi anh về chuyện xưa:

“Em vẫn muốn biết vì sao ngày xưa anh ly hôn với em?” – Tôi vẫn muốn biết mình có điều gì thua kém người phụ nữ bình thường kia?

Chồng cũ im lặng hồi rồi từ tốn trả lời tôi:

“Em hơn cô ấy mọi mặt. Nhưng vì em quá giỏi, em có thể làm mọi thứ mà không cần anh, nên anh cảm thấy mình vô dụng. Mỗi lần về nhà em đều khó chịu nhìn anh, còn anh lại không biết làm gì để giúp em. Nhưng ở bên cô ấy anh có thể thoải mái trở thành người chồng đúng nghĩa. Anh chỉ cần một người vợ bình thường, có thể dựa dẫm, nũng nịu với mình”.

Nếu nghe những lời này vào 3 năm trước, tôi chắc sẽ nổi giận đáp trả anh. Sao anh không tìm cách để thấu hiểu tôi? Làm một người phụ nữ giỏi kiếm tiền, cùng lúc biết vun vén gia đình thì dễ dàng sao? Là tôi lấn át anh hay là anh không thể cho tôi thêm quan tâm và yêu thương?

Nhưng giờ thì tôi lại thấy mình sai. Đàn ông lấy vợ đâu phải để tìm người kiếm tiền, người giúp việc toàn thời gian? Tôi cứ mải ôm hết việc vào mình, rồi cau có căng thẳng với anh thì được gì? Tôi cứ muốn mình trở nên hoàn mỹ trong mắt người khác để làm gì khi cuối cùng không giữ được gia đình cho con mình? Chồng cũ ngoại tình là sai, nhưng tôi cũng đã góp phần đẩy anh đến với người phụ nữ khác.

Thật ra, đàn bà lấy chồng đừng tự biến mình thành người vợ “vạn năng” làm gì. Hãy cứ hết lòng yêu thương chồng con. Khi mệt thì ngã vào lòng chồng, nhỏ bé để anh ấy chở che, bảo bọc. Suy cho cùng, công việc lớn nhất của đàn bà là làm vợ, một người vợ hạnh phúc vì có chồng bên cạnh.

Thấy chiếc bỉm bẩn trên bàn, mẹ chồng chửi con dâu không tiếc lời để rồi "chết lặng" khi biết lý do đằng sau

Thấy chiếc bỉm bẩn trên bàn, mẹ chồng chửi con dâu không tiếc lời để rồi "chết lặng" khi biết lý do đằng sau

Sức khỏe của con cô yếu hơn những đứa trẻ khác. Mẹ chồng cô lại không màng giúp đỡ con dâu mới sinh. Bà còn mặt nặng mày nhẹ trách cô có việc đẻ con thôi cũng không làm tốt được. Chịu đủ lời khó nghe từ mẹ chồng, Liên chỉ muốn ôm con về nhà ngoại nhưng lại nghĩ làm thế Trí sẽ khó xử.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Bỏ vợ đẹp con khôn để lấy bồ vừa xấu vừa nghèo, 3 năm sau tôi chết lặng khi biết lý do thật sự của chồng

Bỏ vợ đẹp con khôn để lấy bồ vừa xấu vừa nghèo, 3 năm sau tôi chết lặng khi biết lý do thật sự của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Vợ cũ âm thầm sinh con "sao y bản chính" của mình, tôi tìm đến tận nơi thì nhận về cái kết rụng rời

Vợ cũ âm thầm sinh con "sao y bản chính" của mình, tôi tìm đến tận nơi thì nhận về cái kết rụng rời

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Sau đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Thấy chiếc bỉm bẩn trên bàn, mẹ chồng chửi con dâu không tiếc lời để rồi "chết lặng" khi biết lý do đằng sau

Thấy chiếc bỉm bẩn trên bàn, mẹ chồng chửi con dâu không tiếc lời để rồi "chết lặng" khi biết lý do đằng sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
7 năm làm dâu chưa một lần được bước chân về quê nội, tôi rụng rời khi biết lý do thật sự chồng che giấu

7 năm làm dâu chưa một lần được bước chân về quê nội, tôi rụng rời khi biết lý do thật sự chồng che giấu

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Cắn răng nuôi con riêng của chồng suốt 1 năm, tôi "ngã ngửa" khi biết sự thật về dòng máu của đứa trẻ

Cắn răng nuôi con riêng của chồng suốt 1 năm, tôi "ngã ngửa" khi biết sự thật về dòng máu của đứa trẻ

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Bỏ mặc gia đình ngăn cản để dọn sang sống cùng "chú người yêu", cô gái nhận cái kết đắng ngắt chỉ sau 1 tuần

Bỏ mặc gia đình ngăn cản để dọn sang sống cùng "chú người yêu", cô gái nhận cái kết đắng ngắt chỉ sau 1 tuần

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Hí hửng đưa bồ đi sinh tại nơi xa xỉ, chồng bỗng rụng rời chân tay khi cửa phòng VIP mở ra

Hí hửng đưa bồ đi sinh tại nơi xa xỉ, chồng bỗng rụng rời chân tay khi cửa phòng VIP mở ra

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Đưa vợ bầu đi khám thai, chồng "ngã ngửa" khi bác sĩ vô tình tiết lộ bí mật qua một câu dặn dò

Đưa vợ bầu đi khám thai, chồng "ngã ngửa" khi bác sĩ vô tình tiết lộ bí mật qua một câu dặn dò

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Cứ ngỡ chồng hồi tâm chuyển ý vì yêu vợ, ai dè biết lý do anh ta bỏ bồ, tôi lập tức viết đơn ly hôn

Cứ ngỡ chồng hồi tâm chuyển ý vì yêu vợ, ai dè biết lý do anh ta bỏ bồ, tôi lập tức viết đơn ly hôn

Ngoại tình 1 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/1/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây

Tử vi thứ Tư 14/1/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Tư 14/1/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Tư 14/1/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/1/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/1/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thấy chiếc bỉm bẩn trên bàn, mẹ chồng chửi con dâu không tiếc lời để rồi "chết lặng" khi biết lý do đằng sau

Thấy chiếc bỉm bẩn trên bàn, mẹ chồng chửi con dâu không tiếc lời để rồi "chết lặng" khi biết lý do đằng sau

Bỏ mặc gia đình ngăn cản để dọn sang sống cùng "chú người yêu", cô gái nhận cái kết đắng ngắt chỉ sau 1 tuần

Bỏ mặc gia đình ngăn cản để dọn sang sống cùng "chú người yêu", cô gái nhận cái kết đắng ngắt chỉ sau 1 tuần

Hí hửng đưa bồ đi sinh tại nơi xa xỉ, chồng bỗng rụng rời chân tay khi cửa phòng VIP mở ra

Hí hửng đưa bồ đi sinh tại nơi xa xỉ, chồng bỗng rụng rời chân tay khi cửa phòng VIP mở ra

Đừng dại "đu đưa" với trai trẻ nếu không muốn cuộc sống bị đảo lộn bởi những kẻ bám đuôi dai dẳng

Đừng dại "đu đưa" với trai trẻ nếu không muốn cuộc sống bị đảo lộn bởi những kẻ bám đuôi dai dẳng

Vừa nghe tin tôi mang thai, mẹ bạn trai lập tức "gào thét" đòi gặp, sự thật phía sau khiến tôi ngã ngửa

Vừa nghe tin tôi mang thai, mẹ bạn trai lập tức "gào thét" đòi gặp, sự thật phía sau khiến tôi ngã ngửa

Hừng hực khí thế đi "dằn mặt" tiểu tam, vợ vừa thấy mặt đối phương đã chết lặng, cam lòng nhường chồng

Hừng hực khí thế đi "dằn mặt" tiểu tam, vợ vừa thấy mặt đối phương đã chết lặng, cam lòng nhường chồng