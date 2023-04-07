Về nhà dọn dẹp bỗng thấy vật lạ văng ra dưới gầm giường, tôi liền họp khẩn gia đình đuổi thẳng cổ em chồng ra khỏi nhà

Điều hòa khi đó còn chưa lắp. Phần vì nhà chủ không tạo điều kiện, phần khác cũng vì chúng tôi muốn tiết kiệm tiền nên cố gắng chịu đựng. Tôi chỉ thương con trai, cả đêm trằn trọc không ngủ, bắt bố và mẹ quạt đến mỏi tay. Những hôm nóng quá, tôi phải trải khăn ẩm lên giường để nằm cho mát lưng...

Sau đám cưới, vợ chồng tôi lên thành phố lập nghiệp. Khi đó, dựng cơ đồ từ 2 bàn tay trắng nên chúng tôi phải ở nhà trọ. Tôi vẫn nhớ như in những ngày hè nóng như đổ lửa 37-38 độ, 2 vợ chồng và đứa con nhỏ chật vật trong căn phòng chỉ rộng khoảng 25m2.

Sau khi chuyển sang nhà mới, vợ chồng tôi được tự do đúng 2 tháng thì mẹ chồng gọi điện lên và đề nghị cho em gái của chồng tôi ở nhờ. Ban đầu tôi lưỡng lự không đồng ý, bởi nhà tôi chỉ có 2 phòng ngủ. Tôi đang định làm phòng riêng cho con trai, bởi bé đã vào lớp 1 rồi. Tôi muốn con học cách tự lập sớm. Tuy nhiên chồng tôi cứ nài nỉ, bởi anh sợ em gái mới lên đại học còn bỡ ngỡ nhiều thứ. Thế là tôi đành phải chấp nhận.

Cũng may trời thương, sau 6 năm hai vợ chồng cày cuốc, dành dụm thì năm ngoái chúng tôi đã có thể mua nhà riêng cho mình. Tuy vẫn còn phải trả góp 1 ít, nhưng có cái chỗ chui ra chui vào rộng rãi, mùa hè không phải chịu nóng bức nữa... thế là tôi cũng thấy mãn nguyện rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian đầu sống chung, em chồng tôi tỏ ra ngoan hiền, dễ bảo. Hôm nào tôi đi làm về, nó cũng nhanh nhẹn chạy ra phụ tôi nấu ăn, rồi dọn dẹp nhà cửa. Nhưng dần dần, nó bắt đầu lộ bản chất là kẻ lười biếng. Nhiều hôm tôi đi làm về, người mệt rã rời, vẫn phải nhanh chóng lao vào bếp nấu cơm. Còn em chồng nằm lướt điện thoại trong phòng. Tôi gọi nó ra phụ mình nhặt rau, cắm cơm thì nó kêu đang bận học. Rồi quần áo, giày dép của em chồng bắt đầu vương vãi khắp nhà tôi. Bạ đâu là nó vứt đó, chẳng có quy củ gì cả.

Lên học được nửa năm, em chồng bỗng thích làm đỏm. Nhiều lần tôi phát hiện nó dùng mĩ phẩm, nước hoa của tôi 1 cách bừa bãi. Bởi tôi là người gọn gàng, sau khi dùng xong đều để lại rất ngăn nắp. Nhưng nó thì không, đã dùng đồ người khác nhưng lại để lộn xộn. Tôi có mách với chồng thì anh chỉ cười bảo: "Nó giống chị dâu thích làm điệu 1 tý. Em hẹp hòi quá đấy"...

Thế rồi tuần trước, nhà mẹ đẻ tôi có việc, vợ chồng và con trai tôi phải về quê mất mấy ngày. Khi lên, thấy nhà cửa lộn xộn, đồ ăn thức uống tôi mua để sẵn trong tủ lạnh đã bị ăn hết. Đã thế, đồ ăn thừa vương vãi khắp nhà. Nhìn vào bồn rửa, tôi thấy 1 đống bát đũa xoong nồi bẩn, chắc phải từ mấy ngày nay mà chưa được thu dọn... Quả thực nóng mắt vô cùng!

Ảnh minh họa: Internet

Đi đường dài mệt rã rời, song tôi vẫn bắt tay vào dọn nhà ngay. Bởi không thể chịu được cảnh nhà cửa như bãi rác. Khi tôi đưa chổi vào quét dọn giường ngủ của vợ chồng tôi, bỗng thấy một thứ văng ra. Đó là chiếc quần lót của đàn ông. Tôi cảm thấy kinh tởm suýt nôn.

Tôi lập tức gọi chồng vào để anh xem em gái của anh đã làm gì. Bởi tôi biết thừa đây không phải là đồ của chồng tôi. Anh ấy cũng sốc những vẫn không tin cô em gái mới năm 2 đại học đã có thể phóng khoáng như vậy. Để cho chắc chắn hơn, vợ chồng tôi mở camera của nhà mình ra để kiểm tra lại. Nhà tôi có lắp camera nhưng rất ít khi mở ra theo dõi. Có lẽ vì như vậy nên em gái của chồng mới không biết và tự do tác quái ở nhà tôi.

Sau khi mở lên xem, chúng tôi sốc nặng. Em chồng tưởng ngoan hiền, nhưng lại dẫn bạn về đàn đúm, thác loạn trong nhà của anh chị. Ngày hôm sau thì nó dẫn bạn trai về nhà, và sử dụng nhà tôi 1 cách tùy ý, như nhà của nó vậy. Có lẽ phòng của vợ chồng tôi có điều hòa, đệm êm nên nó đã dẫn bạn trai vào nằm để hưởng thụ.

Vì chúng tôi từ quê lên Hà Nội sớm hơn dự định và không báo trước nên em gái của chồng bị động, vội vàng gọi bạn trai dậy để tháo chạy ra khỏi nhà... Cũng vì lý do đó mà chiếc quần lót của đàn ông mới nằm trong gầm giường của vợ chồng tôi. Chắc nó không nghĩ đến trường hợp tôi "nóng mắt" và đi dọn nhà!

Sau đó tôi gọi điện về quê, yêu cầu bố mẹ chồng tôi lên đây để nói chuyện. Ngay buổi tối hôm đó, nhà tôi họp gia đình. Trước toàn thể mọi người, nó chối bay biến, không chịu nhận. Nhưng khi tôi đưa bằng chứng ra, nó tái mặt rồi cúi đầu im như thóc.

Mẹ chồng ôm ngực khóc vật vã, đòi đưa con gái về quê. Bà không chấp nhận con hư hỏng như thế. Còn tôi cũng thẳng thắn đề nghị em chồng hãy ra khỏi nhà tôi, tìm phòng trọ khác mà ở. Tôi cũng chịu đựng quá đủ rồi.