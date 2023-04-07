Chồng liên tục kiếm về số tiền lớn khiến tôi ngỡ ngàng, phát hiện trên xe anh có chiếc điện thoại lạ, vừa mở ra tôi phát hiện sự thật hãi hùng về anh ta

Tâm sự 07/04/2023 12:05

Hôm trước, chồng tôi mua tận hai chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất, một cái tặng tôi và một cái để anh ấy dùng. Tôi vui mừng khôn xiết vì giờ đây đã có thêm đồ để "sống ảo" rồi. Tuy nhiên, giá của hai chiếc điện thoại chẳng rẻ chút nào. Hỏi chồng thì anh ậm ừ, nói vợ thích là đứa chứ tiền nong không là gì so với thu nhập của anh.

Ở trong nhà, chồng tôi có hẳn một thế giới riêng. Đó là căn phòng nơi anh làm việc với biết bao thiết bị điện tử. Chồng tôi tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin của một trường Đại học danh tiếng. Vài năm trước, anh thử đi làm ở công ty song chán cảnh công sở 8 tiếng/ngày nên quyết định tự mở một cửa hàng chuyên sửa chữa phần mềm. Dần dần anh nâng cao tay nghề và phụ trách cả phần cứng nữa.

Công việc của anh rất ổn định, khách ra vào nườm nượp. Có lẽ nhu cầu sửa chữa đồ điện tử công nghệ ngày một nhiều tạo "sân chơi" cho chồng tôi thể hiện. Từ một cửa hàng nhỏ chỉ có vài mét vuông, giờ đây anh đã phát triển quy mô rộng hơn. Tuy nhiên, điều lạ lùng là chồng tôi nhất quyết không tuyển thêm nhân viên giúp đỡ gì cả. Chỉ có một mình anh làm từ a-z. Nhiều lần thương chồng sớm khuya cặm cụi trong phòng làm việc mà tôi bảo anh nên thuê thêm người nhưng chồng nhất định không chịu. Anh nói công việc này vẫn còn có khả năng gánh vác. Vả lại thuê người sẽ mất phí đào tạo, thậm chí sơ suất là làm giảm uy tín của cả cửa hàng.

Chồng liên tục kiếm về số tiền lớn khiến tôi ngỡ ngàng, phát hiện trên xe anh có chiếc điện thoại lạ, vừa mở ra tôi phát hiện sự thật hãi hùng về anh ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lấy anh được 3 năm, chúng tôi đã có một bé gái tuổi rưỡi. Chồng bảo khi nào năm con Rồng đến thì đẻ tiếp một cậu quý tử là hoàn thành "nghĩa vụ". Cuộc sống hôn nhân nhìn chung là chẳng có gì đáng bàn. Tôi được chồng cưng chiều, muốn có bao nhiêu tiền cũng được. Mặc dù vậy, tôi vẫn tiết chế chi tiêu vì ngộ nhỡ mai này xảy ra sự cố gì thì trở tay không kịp. Vả lại, theo mong ước của tôi với chồng đề ra thì gia đình có đủ điều kiện cho con cái đi du học, vợ chồng cũng được nghỉ hưu sớm.

Cuộc sống cứ ngỡ như sẽ chảy trôi êm đềm, nào ngờ gần đây tôi phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa, cũng là xuất phát từ công việc của chồng...

Hôm trước, chồng tôi mua tận hai chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất, một cái tặng tôi và một cái để anh ấy dùng. Tôi vui mừng khôn xiết vì giờ đây đã có thêm đồ để "sống ảo" rồi. Tuy nhiên, giá của hai chiếc điện thoại chẳng rẻ chút nào. Hỏi chồng thì anh ậm ừ, nói vợ thích là đứa chứ tiền nong không là gì so với thu nhập của anh.

Chồng liên tục kiếm về số tiền lớn khiến tôi ngỡ ngàng, phát hiện trên xe anh có chiếc điện thoại lạ, vừa mở ra tôi phát hiện sự thật hãi hùng về anh ta - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Một hôm khác tôi tình cờ mở cốp xe của chồng thì thấy một chiếc điện thoại mới nữa, tuy không xịn như hai cái ban đầu anh mua nhưng vẫn là dòng đắt tiền. Tôi tò mò lắm nhưng không nói gì vì muốn điều tra thêm. Trong lòng tôi dấy lên nỗi lo chồng có nhân tình ở ngoài và chiếc điện thoại trong cốp xe là quà tặng dành cho ả ta.

Tôi biết phòng làm việc của chồng trong nhà là một nơi rất riêng tư với anh ấy, tôi cũng chẳng mấy khi vào nên tôi đoán những thứ quan trọng chồng đều cất ở đó. Ngặt nỗi chồng tôi gần như làm việc cả ngày, ngồi lỳ trong phòng thành ra thật khó để tôi điều tra. Mãi cho tới lúc anh đi nhậu với bạn bè thì tôi mới lẻn vào trong khám phá. Bất ngờ thay, trong ngăn kéo có tới 2 điện thoại mới khác. 2 chiếc này nằm ở trong hộp, tuy chẳng còn seal nhưng cũng đã cài đặt qua.

Tôi dốc hết can đảm để mở điện thoại. Mặc dù có password nhưng may mắn là chồng tôi để mật khẩu trùng với ngày sinh của con gái. Khi lần mò từng app và vào cả bộ sưu tập hình ảnh, tôi chết điếng với những thứ lưu trong đó. Có rất nhiều phim "mát mẻ" mọi người ạ... Tôi thậm chí còn không biết chồng mình tải những thước phim đồi trụy ấy từ đâu nữa.

Bỗng trong lòng tôi dấy lên một nỗi hoang mang đến lạ. Có khi nào trong quá trình sửa chữa điện thoại, iPad cho người khác, chồng đã dùng thủ thuật để lấy dữ liệu và nhất là những đoạn phim nhạy cảm của khổ chủ? Và rồi chồng tôi sao chép ra nhiều máy điện thoại khác với mục đích bán kiếm tiền? Trước đây tôi từng đọc qua nhiều vụ việc như thế nhưng quả thực chồng tôi hiền lành, tôi không nghĩ anh ấy làm nên chuyện kinh thiên động địa tới vậy.

Phải mất một lúc lâu tôi mới bình tĩnh lại được. Nhưng tôi vẫn hoang mang quá mọi người ạ, giờ nên làm thế nào đây...

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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