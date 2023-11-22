Về nhà “diện kiến” với mẹ chồng tương lai, cô bất ngờ đụng độ với tiểu tam nhưng đến khi mẹ chồng nói 1 câu mới khiến cô bàng hoàng

Nhiều câu chuyện tình yêu bị tan vỡ bởi cô nàng “trà xanh” xấu tính như thế này. Nếu không khiến người ta phải chia tay thì “đụng độ” với các nàng “trà xanh” cũng đủ mang tới cảm giác khó chịu với những người trong cuộc.

Bình thường, chúng ta vẫn bắt gặp những cô gái “trà xanh” trong cuộc sống. “Trà xanh” chính là từ “lóng” trên mạng xã hội Trung Quốc chỉ các cô gái bên ngoài thì tỏ vẻ ngây thơ, trong lành, dịu dàng và xinh xắn nhưng bản tính rất đen tối, xấu xa tựa như trà xanh trước và sau khi uống vào. Đặc biệt, các cô nàng này luôn hứng thú với đàn ông “hoa đã có chủ”.

“Tôi gặp phải một bé 'trà xanh' nhưng căn bản chẳng cần đến mình ra tay, mẹ của bạn trai tôi đã làm hết rồi.

Mới đây, trên mạng xã hội Zhihu (Trung Quốc) đăng tải câu chuyện về pha xử lý “trà xanh” tuyệt đỉnh. Chuyện như sau:

Tôi đến nhà anh ấy - chồng tương lai của mình để chơi một chuyến. Ở quê, anh ấy có đám bạn chơi với nhau từ bé. Biết anh về, họ gọi đi chơi. Trong nhóm ấy có một cô gái lại nhắn tin riêng cho anh ấy để rủ. Tôi thấy khá bất ngờ nên cũng chẳng thoải mái gì. Tuy nhiên, nghĩ lại đây là chuyện riêng của bạn bè người ta nên tôi chẳng giận dỗi gì cả.

Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy thấy thế nhắn luôn vào nhóm chat bạn bè, bảo rằng tôi có về nhà anh chơi, anh sẽ mang tôi đi thăm thú ở đây nên cũng chẳng có thời gian lắm.

Rồi hôm sau, tôi mượn máy anh ấy chơi điện tử thì có tin nhắn đến: ‘Ngày 14 cậu có việc à, hai đứa mình gặp nhau tí đi, lâu lắm rồi’.

Lúc đó gặp cô gái kia, tôi nhìn là nhận ra luôn vì hình đại diện không khác mấy với bên ngoài. Cô ta thấy một nhà ba người đi thế nhưng chỉ chào mẹ chồng tương lai và anh ấy.

‘A. đi ăn với mẹ à, trùng hợp quá’, cô ta chào anh ấy rồi quay sang bác gái: ‘Cháu chào bác, cháu là B. bạn từ nhỏ của A., bác có nhớ cháu không ạ?’.

Thấy thái độ lạ kỳ của cô ta kèm theo chuyện lờ mờ nghe được sự việc hôm nọ. Bác gái e hèm rồi nhìn cô ta, hỏi thẳng: ‘Bác chưa bao giờ nghe thằng A. nhắc đến tên cháu. Có khi bác quên rồi, nó cũng là thằng kết giao lắm bạn bè, bác không nhớ được’.

Thấy cô nàng có vẻ cụt hứng, bác tiếp tục nắm tay tôi nói luôn: ‘Đây là con dâu tương lai của bác, xinh gái chưa này. Vì công việc bận rộn mà bác mời mãi nó mới thu xếp thời gian đến thành phố này chơi được đấy’.

Nhìn có vẻ bác gái gay gắt, cô ta chào đi luôn nhưng vẫn cố vớt vát 1 câu: ‘Cậu nhớ cuộc hẹn của chúng ta đó’.

Mẹ chồng tương lai nghe thấy vậy đáp luôn: ‘Cuộc hẹn hai ngày nữa à, không được rồi, X.(tên tôi) đường sá xa xôi về quê chơi một lần, hai hôm nữa gia đình bác đi du lịch rồi’.

Ảnh minh họa: Internet

Cô ta vẫn nói tiếp: ‘Nhưng bọn cháu lâu lắm không tụ tập’. Bác gái tiếp tục ‘tiếp chiêu’: ‘Gia đình bác cũng lâu rồi không có dịp đoàn viên, bây giờ đầy đủ như thế này thì cố gắng sắp xếp cháu ạ’.

Tôi đứng nghe mà thấy hả hê biết bao. Lúc đó vào bữa cơm, bác gái đã hỏi chuyện cô nàng này. Anh ấy đã kể ra hết sự việc mấy ngày qua. Bác gái dạy dỗ luôn: ‘Bạn từ nhỏ thế này mà được à, còn gọi nhau là anh em mà chẳng biết ý. Con bé kia bao nhiêu tuổi, không biết phân biệt giới tính của bạn thân, không biết tự suy nghĩ à?

Nó gặp con với mẹ, nhìn thấy con nắm tay bạn gái mà chẳng hỏi lấy một câu mẹ đã thấy có vấn đề rồi. Con tiếp tục qua lại thì chỉ là ‘mua dây buộc mình’ mà thôi, chẳng tốt đẹp gì.

Bọn con quá khứ không có gì mà bây giờ nó ghen ghét ra mặt với bạn gái con, tương lai sẽ là vợ con. Cô gái như thế thật sự không nên dây dưa. Con là người có bạn gái, có vợ tương lai thì nên tính toán đi, tránh những hiềm nghi không đáng có’.

Về sau anh ấy block cô ta trên mạng xã hội luôn, cắt đứt không qua lại nữa".

Đúng là trên đời vẫn có những cô gái với cách xử lý của bản thân gây khó chịu cho tất cả mọi người. Rõ ràng, cô ta và người đàn ông chẳng có quan hệ gì nhưng cách ứng xử với bạn gái người ta thật bức xúc.

Trong cuộc sống, có hàng loạt các cô nàng phải dãn mác "trà xanh" như vậy vì sự mưu mô trong từng câu nói của mình. Cũng vì họ mà nhiều mối quan hệ tan vỡ. Hi vọng rằng, ai cũng có cách thức để khiến các cô nàng "trà xanh" phải thua cuộc, chẳng thể tiếp tục hành động phá hoại hạnh phúc dưới cái mác ngây thơ, vô tội của mình.