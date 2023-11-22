Về nhà “diện kiến” với mẹ chồng tương lai, cô bất ngờ đụng độ với tiểu tam nhưng đến khi mẹ chồng nói 1 câu mới khiến cô bàng hoàng

Tâm sự 22/11/2023 07:56

Anh ấy thấy thế nhắn luôn vào nhóm chat bạn bè, bảo rằng tôi có về nhà anh chơi, anh sẽ mang tôi đi thăm thú ở đây nên cũng chẳng có thời gian lắm.

Bình thường, chúng ta vẫn bắt gặp những cô gái “trà xanh” trong cuộc sống. “Trà xanh” chính là từ “lóng” trên mạng xã hội Trung Quốc chỉ các cô gái bên ngoài thì tỏ vẻ ngây thơ, trong lành, dịu dàng và xinh xắn nhưng bản tính rất đen tối, xấu xa tựa như trà xanh trước và sau khi uống vào. Đặc biệt, các cô nàng này luôn hứng thú với đàn ông “hoa đã có chủ”.

Nhiều câu chuyện tình yêu bị tan vỡ bởi cô nàng “trà xanh” xấu tính như thế này. Nếu không khiến người ta phải chia tay thì “đụng độ” với các nàng “trà xanh” cũng đủ mang tới cảm giác khó chịu với những người trong cuộc.

Mới đây, trên mạng xã hội Zhihu (Trung Quốc) đăng tải câu chuyện về pha xử lý “trà xanh” tuyệt đỉnh. Chuyện như sau:

“Tôi gặp phải một bé 'trà xanh' nhưng căn bản chẳng cần đến mình ra tay, mẹ của bạn trai tôi đã làm hết rồi.

Tôi đến nhà anh ấy - chồng tương lai của mình để chơi một chuyến. Ở quê, anh ấy có đám bạn chơi với nhau từ bé. Biết anh về, họ gọi đi chơi. Trong nhóm ấy có một cô gái lại nhắn tin riêng cho anh ấy để rủ. Tôi thấy khá bất ngờ nên cũng chẳng thoải mái gì. Tuy nhiên, nghĩ lại đây là chuyện riêng của bạn bè người ta nên tôi chẳng giận dỗi gì cả.

Về nhà “diện kiến” với mẹ chồng tương lai, cô bất ngờ đụng độ với tiểu tam nhưng đến khi mẹ chồng nói 1 câu mới khiến cô bàng hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy thấy thế nhắn luôn vào nhóm chat bạn bè, bảo rằng tôi có về nhà anh chơi, anh sẽ mang tôi đi thăm thú ở đây nên cũng chẳng có thời gian lắm.

Rồi hôm sau, tôi mượn máy anh ấy chơi điện tử thì có tin nhắn đến: ‘Ngày 14 cậu có việc à, hai đứa mình gặp nhau tí đi, lâu lắm rồi’.

Lúc đó gặp cô gái kia, tôi nhìn là nhận ra luôn vì hình đại diện không khác mấy với bên ngoài. Cô ta thấy một nhà ba người đi thế nhưng chỉ chào mẹ chồng tương lai và anh ấy.

‘A. đi ăn với mẹ à, trùng hợp quá’, cô ta chào anh ấy rồi quay sang bác gái: ‘Cháu chào bác, cháu là B. bạn từ nhỏ của A., bác có nhớ cháu không ạ?’.

Thấy thái độ lạ kỳ của cô ta kèm theo chuyện lờ mờ nghe được sự việc hôm nọ. Bác gái e hèm rồi nhìn cô ta, hỏi thẳng: ‘Bác chưa bao giờ nghe thằng A. nhắc đến tên cháu. Có khi bác quên rồi, nó cũng là thằng kết giao lắm bạn bè, bác không nhớ được’.

Thấy cô nàng có vẻ cụt hứng, bác tiếp tục nắm tay tôi nói luôn: ‘Đây là con dâu tương lai của bác, xinh gái chưa này. Vì công việc bận rộn mà bác mời mãi nó mới thu xếp thời gian đến thành phố này chơi được đấy’.

Nhìn có vẻ bác gái gay gắt, cô ta chào đi luôn nhưng vẫn cố vớt vát 1 câu: ‘Cậu nhớ cuộc hẹn của chúng ta đó’.

Mẹ chồng tương lai nghe thấy vậy đáp luôn: ‘Cuộc hẹn hai ngày nữa à, không được rồi, X.(tên tôi) đường sá xa xôi về quê chơi một lần, hai hôm nữa gia đình bác đi du lịch rồi’.

Về nhà “diện kiến” với mẹ chồng tương lai, cô bất ngờ đụng độ với tiểu tam nhưng đến khi mẹ chồng nói 1 câu mới khiến cô bàng hoàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô ta vẫn nói tiếp: ‘Nhưng bọn cháu lâu lắm không tụ tập’. Bác gái tiếp tục ‘tiếp chiêu’: ‘Gia đình bác cũng lâu rồi không có dịp đoàn viên, bây giờ đầy đủ như thế này thì cố gắng sắp xếp cháu ạ’.

Tôi đứng nghe mà thấy hả hê biết bao. Lúc đó vào bữa cơm, bác gái đã hỏi chuyện cô nàng này. Anh ấy đã kể ra hết sự việc mấy ngày qua. Bác gái dạy dỗ luôn: ‘Bạn từ nhỏ thế này mà được à, còn gọi nhau là anh em mà chẳng biết ý. Con bé kia bao nhiêu tuổi, không biết phân biệt giới tính của bạn thân, không biết tự suy nghĩ à?

Nó gặp con với mẹ, nhìn thấy con nắm tay bạn gái mà chẳng hỏi lấy một câu mẹ đã thấy có vấn đề rồi. Con tiếp tục qua lại thì chỉ là ‘mua dây buộc mình’ mà thôi, chẳng tốt đẹp gì.

Bọn con quá khứ không có gì mà bây giờ nó ghen ghét ra mặt với bạn gái con, tương lai sẽ là vợ con. Cô gái như thế thật sự không nên dây dưa. Con là người có bạn gái, có vợ tương lai thì nên tính toán đi, tránh những hiềm nghi không đáng có’.

Về sau anh ấy block cô ta trên mạng xã hội luôn, cắt đứt không qua lại nữa".

Đúng là trên đời vẫn có những cô gái với cách xử lý của bản thân gây khó chịu cho tất cả mọi người. Rõ ràng, cô ta và người đàn ông chẳng có quan hệ gì nhưng cách ứng xử với bạn gái người ta thật bức xúc.

Trong cuộc sống, có hàng loạt các cô nàng phải dãn mác "trà xanh" như vậy vì sự mưu mô trong từng câu nói của mình. Cũng vì họ mà nhiều mối quan hệ tan vỡ. Hi vọng rằng, ai cũng có cách thức để khiến các cô nàng "trà xanh" phải thua cuộc, chẳng thể tiếp tục hành động phá hoại hạnh phúc dưới cái mác ngây thơ, vô tội của mình.

Em dâu ở một mình một phòng, đến nửa đêm chồng lén đi ra ngoài nên tôi tò mò đi theo và phát hiện chuyện động trời khiến tôi ngã quỵ

Em dâu ở một mình một phòng, đến nửa đêm chồng lén đi ra ngoài nên tôi tò mò đi theo và phát hiện chuyện động trời khiến tôi ngã quỵ

Tuy nhiên, từ khi em chồng tôi đi công tác, chồng tôi thường biến mất vào nửa đêm. Anh ấy làm việc trong bệnh viện, gần đây thường đi làm sớm, khoảng 5,6 giờ anh ấy đã thức dậy và chuẩn bị đi làm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ