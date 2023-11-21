Em dâu ở một mình một phòng, đến nửa đêm chồng lén đi ra ngoài nên tôi tò mò đi theo và phát hiện chuyện động trời khiến tôi ngã quỵ

Tâm sự 21/11/2023 07:39

Tuy nhiên, từ khi em chồng tôi đi công tác, chồng tôi thường biến mất vào nửa đêm. Anh ấy làm việc trong bệnh viện, gần đây thường đi làm sớm, khoảng 5,6 giờ anh ấy đã thức dậy và chuẩn bị đi làm.

Tôi và chồng gặp nhau trong một buổi hẹn hò sắp đặt. Khi gặp nhau, cả hai đã không còn nhỏ tuổi, đều đã trên 30.

Vì vậy khi chúng tôi gặp nhau, không ai trong chúng tôi cảm thấy quá kén chọn. Sau một thời gian sống chung, chúng tôi cảm thấy hợp nhau và quyết định kết hôn.

Chồng tôi có một em trai, kết hôn sớm hơn, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có con. Cả gia đình sống trong căn nhà mà chồng tôi mua, bao gồm bố mẹ chồng, em trai và vợ em trai.

Em dâu ở một mình một phòng, đến nửa đêm chồng lén đi ra ngoài nên tôi tò mò đi theo và phát hiện chuyện động trời khiến tôi ngã quỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không có ý kiến gì về điều này, từ nhỏ tôi là con gái duy nhất, luôn nghĩ rằng không có anh em ruột thịt, miễn sao gia đình sống hạnh phúc cùng nhau, tôi cũng cảm thấy tốt.

Ban đầu, em dâu rất tốt với tôi, thường gọi tôi là chị dâu và tặng quà cho tôi. Ban đầu, tôi cảm thấy hơi ngại, vì là chị dâu mà luôn nhận quà từ em dâu không tốt lắm.

Vì vậy, tôi cũng tặng quà đáp lại, mặc dù những món quà mà cô ấy tặng cho tôi không có giá trị bằng những món quà tôi tặng cô ấy, nhưng tôi nghĩ miễn là cả gia đình vui vẻ là được.

Gần đây, em chồng tôi đi công tác và tôi không thấy có gì đáng ngại. Em chồng tôi là người kinh doanh, thường xuyên đi công tác, điều này hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên, từ khi em chồng tôi đi công tác, chồng tôi thường biến mất vào nửa đêm. Anh ấy làm việc trong bệnh viện, gần đây thường đi làm sớm, khoảng 5,6 giờ anh ấy đã thức dậy và chuẩn bị đi làm.

Nhưng bình thường chồng tôi không thức dậy cho đến 8,9 giờ sáng, mà giờ đây lại không thấy mặt anh ấy vào mỗi buổi sáng. Nhìn vào nhiệt độ của chiếc giường, tôi đoán là anh ấy đã dậy lâu rồi, tôi hơi tò mò tại sao anh ấy thức dậy sớm.

Vì vậy, vào buổi tối, tôi cố tỉnh không ngủ, đến đúng hai giờ sáng, tôi nhận ra chồng lặng lẽ ngồi dậy, sau đó ra khỏi phòng.

Tôi nhanh chóng đứng dậy theo anh ấy để xem chồng tôi định làm gì. Nhưng khi nhìn thấy, tôi phát hiện chồng tôi thực sự đi vào phòng của em dâu và em trai.

Đầu óc tôi trong phút chốc như sấm sét, tôi đứng bên cửa và nghe thấy âm thanh xấu hổ của nam và nữ phát ra từ trong phòng.

Em trai chồng tôi không có ở nhà, chỉ có em dâu một mình, và chồng tôi vừa mới vào phòng đó. Nếu không phải họ thì ai?

Em dâu ở một mình một phòng, đến nửa đêm chồng lén đi ra ngoài nên tôi tò mò đi theo và phát hiện chuyện động trời khiến tôi ngã quỵ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sắc mặt tôi chợt thay đổi, tôi đá mạnh vào cửa phòng. Chồng tôi và em dâu nhìn thấy tôi thay đổi sắc mặt, tôi khóc lóc và la hét, ném tất cả những thứ tôi có vào người họ, muốn đánh chồng và em dâu.

Nhưng không ngờ em dâu đã nắm lấy tôi và tự tin nói với tôi: “Người phụ nữ này, bạn khóc la làm gì, chúng tôi còn không có liên quan gì đến bạn cả”.

Tôi hoàn toàn choáng váng, sau khi tra hỏi tôi mới biết rằng từ trước khi em dâu và em chồng tôi hẹn hò, em dâu đã coi thường nó vì không có tiền. Sau khi quen biết chồng tôi, em dâu đã muốn bỏ em chồng và sống với chồng tôi,

Nhưng chồng tôi phát hiện ra rằng bạn gái của mình lại là người mà em trai yêu thương nhất.

Anh ta quyết định chia tay với em dâu và muốn cô ấy sống cùng em trai, nói rằng không thể có một mối quan hệ giữa hai người.

Em dâu không có cách nào, thực tế cô ấy không thể tìm được người đàn ông tốt hơn em chồng tôi.

Chồng tôi cũng không muốn cưới cô ấy, vì vậy cô ấy đã kết hôn với em trai anh. Nhưng hai người vẫn không quên tình cũ, thậm chí cảm thấy mối quan hệ ngoại tình như vậy còn thú vị hơn.

Thêm vào đó, chồng tôi kiếm tiền, và gia đình chúng tôi phần lớn dựa vào anh ấy. Dù biết về mối quan hệ giữa anh ấy và em dâu, gia đình chúng tôi cũng giả như không biết, để hai người tự giải quyết mọi thứ một cách tự nhiên.

Khi tôi biết tất cả điều này, tôi gần như ngất đi vì tức giận.

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Mấy năm nay tôi lăn lộn bên ngoài cũng vì nghĩ cho gia đình. Vậy mà khi có chút tiền, chồng tôi bắt đầu đổ đốn sinh hư. Anh cặp kè với người phụ nữ khác. Khi bị tôi bắt gặp còn gân cổ cãi, nói rằng đó chỉ là những mối quan hệ qua đường.

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