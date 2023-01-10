Vào ngày trọng đại, cô dâu xuất hiện, cả khán phòng ồ à kinh ngạc vì điều đặc biệt này

Tâm sự 10/01/2023 14:04

Người ta vẫn nói, hồng nhan thì bạc phận. Quả đúng như vậy, mẹ tôi là người phụ nữ có số phận đáng thương và trắc trở như thế.

Thời con gái, mẹ tôi nổi tiếng xinh đẹp nhất làng, có nhiều người theo đuổi với mong ước được trở thành chỗ dựa của mẹ tôi. Nhưng mẹ đã chọn bố tôi và mãi chung thủy với tình yêu ấy.

Một hôm tôi tình cờ thấy chiếc váy cưới cũ kĩ của mẹ trong tủ, được cất gập gọn gàng. Tôi hỏi thì mẹ bảo đó là kỉ niệm, là hạnh phúc của mẹ. Mẹ kể, ngày mẹ cưới, mẹ mắc chiếc váy đó, dù là loại vải rẻ tiền nhưng mẹ đã rất vui. Bố mẹ tôi bắt đầu cuộc sống lứa đôi với những điều đơn giản và nhẹ nhàng như thế. Nhưng bố tôi lâm bệnh và mất khi em trai tôi mới được 10 tháng tuổi. Mẹ tôi từ đó một mình nuôi chị em tôi khôn lớn.

Vào ngày trọng đại, cô dâu xuất hiện, cả khán phòng ồ à kinh ngạc vì điều đặc biệt này - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Thương mẹ, tôi hay bảo mẹ nên đi bước nữa để có người nương tựa lúc về già nhưng mẹ chỉ lắc đầu. Cho đến khi thấy mẹ đặt tấm ảnh của bố ở cái gối còn lại trong phòng ngủ, tôi mới hiểu lý do. Mẹ vẫn còn yêu và chỉ chung thủy với một mình bố tôi thôi.

Tôi vô cùng ngưỡng mộ tình cảm thiêng liêng mà mẹ dành cho bố bấy lâu. Tôi chợt lóe lên ý tưởng trong ngày trọng đại của mình sắp tới.

Vào ngày trọng đại, cô dâu xuất hiện, cả khán phòng ồ à kinh ngạc vì điều đặc biệt này - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Khi gia đình Long, chồng mới cưới của tôi, đến bàn bạc chuyện cưới xin. Tôi đã nói ra ý định của mình là sẽ mặc lại cái váy cưới cũ của mẹ. Tôi trân trọng tình yêu chung thủy, sắt son của bố mẹ mình và cũng mong ước mình sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc như bố mẹ. Ban đầu, gia đình Long không đồng ý vì hôn lễ sẽ được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Gia đình anh cũng giàu sang, khách mời toàn những người có tiền có quyền. Nếu tôi mặc cái váy cưới cũ thì chẳng khác nào làm xấu mặt họ.

Nhưng trước sự kiên quyết của tôi, gia đình Long đành phải nhượng bộ. Ngày cưới, tôi mặc cái váy cưới cũ, chất liệu vải rẻ tiền và có những chỗ đã bị úa vàng, sánh bước cùng chồng vào lễ đường. Khách mời trông thấy đều bàn tán xôn xao. Nhưng tôi nhìn sang mẹ, thấy đôi mắt mẹ đỏ hoe và nụ cười hiền hậu, tôi lại an lòng trước quyết định táo bạo của mình.

Sau khi hoàn thành các nghi lễ, tôi thay bộ váy cưới khác ra để đi tiếp khách mời. Dù vậy, tôi vẫn trân trọng giữ lại bộ váy cưới cũ lỗi thời trong ngăn tủ của mình. Với tôi, đó mới là bộ váy cưới đẹp nhất, đáng trân quý nhất. Và tôi cũng rất vui vì đã làm được một điều ý nghĩa, mang hạnh phúc tới cho mẹ vào ngày trọng đại của đời mình!

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