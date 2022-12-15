Hôm đó, tôi cũng đã chuẩn bị cho đêm tân hôn của mình rất kỹ, cũng váy áo sexy để chờ đón điều thiêng liêng nhất của đời mình.

Ra trường đi làm được 2 năm thì tôi quen anh qua một người bạn. Anh hơn tôi 5 tuổi, là người đàn ông trầm tính và khá phong độ. Buổi gặp mặt do sự sắp đặt của bạn tôi nhanh chóng được diễn ra, và vai trò người làm mối nhanh chóng được thực hiện. Trong suốt buổi đầu tiên chúng tôi gặp nhau, anh ấy không nói gì nhiều, vẻ mặt khá lạnh lùng. Cái nhìn đầu tiên với tôi không lấy làm thiện cảm. Về sau khi được tiếp xúc nhiều, tôi mới nhận ra bên trong vẻ mặt "lạnh như băng" là một trái tim ấm nóng và biết yêu thương. Chúng tôi bắt đầu nhắn tin và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Vì cũng có khoảng thời gian du học bên nước ngoài nên tư tưởng và suy nghĩ của tôi và anh có nhiều điểm giống nhau. Và rồi chúng tôi yêu nhau sau gần một năm quen biết.

Yêu nhau hơn 1 năm, chúng tôi quyết định kết hôn. Thời gian yêu không nhiều song cũng không quá ngắn. Với tôi như vậy là đủ để cảm nhận tình yêu anh dành cho mình. Sau khi ra mắt 2 bên gia đình, chúng tôi bàn chuyện cưới hỏi. Để lễ cưới diễn ra chu đáo nhất, chúng tôi chuẩn bị thật kỹ càng. Vì thế, từ khâu mua sắm đến chụp ảnh, váy cưới, thiệp cưới đều được làm khá cầu kỳ và tươm tất. Ảnh minh họa Ngày cưới của chúng tôi được tổ chức long trọng ở một nhà hàng lớn. Người xinh đẹp và hạnh phúc nhất là tôi, thật không có một lời lẽ nào có thể diễn tả được tâm trạng của tôi vào ngày đặc biệt đó. Dù không nói ra nhưng nhìn vào ánh mắt chồng, tôi hiểu anh ấy cũng đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tất cả đều trầm trồ khi thấy cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy cưới tinh khôi khoác tay chú rể. Hôm đó, khi các lễ nghi đã tươm tất, khách mời đã ra về chỉ còn lại nhóm bạn thân nhất của chồng tôi ở lại. Lúc đó, vì công việc đã xong nên chồng tôi đã uống hơi quá chén với các bạn.

Sau khi kết thúc đám cưới ở nhà hàng, chúng tôi cùng lên xe trở về nhà chồng. Bố mẹ thấy chúng tôi mệt sau buổi tiếp khách cũng rất tâm lý xua 2 con về phòng. Dìu được chồng về phòng thì cũng đã gần 10 giờ đêm. Tôi để mặc chồng nằm tại giường và trút bỏ váy cưới để bắt đầu đi tắm. Hôm đó, tôi cũng đã chuẩn bị cho đêm tân hôn của mình rất kỹ, cũng váy áo sexy để chờ đón điều thiêng liêng nhất của đời mình. Lúc đó chồng đã mệt và ngủ say, tôi có chút hụt hẫng nhưng vẫn chờ mong. Khi tôi vừa rón rén lên giường thì chồng tỉnh giấc và đòi chuyện ấy. Tôi có ngần ngừ vì muốn anh nghỉ ngơi đã, sợ cả 2 mệt sẽ không tốt, hơn nữa anh lại đang say. Nhưng anh ấy một mực không đồng ý. Được câu trước câu sau, anh bật dậy, xé tan chiếc váy ngủ trên người tôi và hùng hục đòi yêu. Tôi có chút hoảng sợ, rụt rè. Thay vì động viên vợ thì anh ấy dữ dằn quát tháo thậm chí còn tát tôi rất mạnh. Lúc này, tôi bắt đầu thấy run sợ và mất hết cảm hứng yêu. Chưa bao giờ tôi tủi thân như thế... Ảnh minh họa Xong chuyện, anh nằm vật ra giường và bắt đầu run rẩy, vã hết mồ hôi, tôi sợ quá chạy xuống nhà gọi bố mẹ chồng. Ngay đêm tân hôn, chồng tôi đã bị cảm, sốt cao mà phải vào viện cấp cứu. Thì ra anh quá say nên không làm chủ được bản thân và có hành động kỳ quặc như thế. Vì quá lo lắng, cả nhà tôi đã gọi cấp cứu cho anh vào viện ngay trong đêm tân hôn. Đêm tân hôn, thay vì tận hưởng những cảm xúc thăng hoa, ngọt ngào bên chồng thì tôi lại phải vào bệnh viện chăm sóc anh. Nhìn mặt chồng mới cưới mệt mỏi mà tôi vừa thương vừa có chút kinh hãi. Cũng may sau 8 chai nước được truyền thì anh đã dứt sốt, tỉnh táo hoàn toàn và được xuất viện về nhà. 2 vợ chồng vừa vào phòng thì hình ảnh chiếc váy ngủ bị xé nát vẫn còn, tôi vừa khóc vừa kể lại chuyện đêm tân hôn hôm đó. Anh ôm tôi xin lỗi rối rít và hứa không bao giờ uống để làm vợ tổn thương như thế nữa.

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