Phát hiện ra bí mật đau lòng này mọi cố gắng, nỗ lực 10 năm nay tan thành mây khói

Một ngày, tôi biết mình đang mang trong mình giọt máu của Hùng, vừa mừng lại vừa lo, một thứ cảm xúc thật khó diễn tả. Thiên thần nhỏ đến với chúng tôi trước khi đám cưới được diễn ra và bố mẹ tôi vẫn đang quyết liệt phản đối mối quan hệ này. Tôi thật lòng không biết nên làm sao nữa vì cũng rất thương bố mẹ mình.

Tôi và Hùng yêu nhau 3 năm và cưới, 3 năm yêu nhau cũng là thời gian thử thách nhiều khó khăn nhất với hai đứa. Một đứa có học thức con nhà gia giáo nhưng Hùng lại là một chàng trai xã hội luôn thâu đêm với các cuộc vui nhưng chúng tôi yêu nhau và quyết định gắn kết với nhau đến hết cuộc đời. Chuyện tình cảm của chúng tôi bị gia đình tôi ngăn cấm vì bố mẹ tôi không yên tâm khi con gái lấy một người chồng ham chơi như vậy. Nhưng tôi luôn dặn mình rằng gia đình có ngăn cản đến mấy cũng không bao giờ chia tay nhau. Chúng tôi sẽ cố gắng tất cả vì nhau. Hùng cũng vậy, anh hứa sẽ vì tình yêu của 2 đứa mà thay đổi.

Tôi vừa thương con vừa thương bố mẹ, thương cả gia đình chồng quá tử tế mà quên mất thương bản thân mình. Tôi liên tục che đậy cho cái sai của chồng để không ai phải suy nghĩ. Rồi nợ nần đè nợ nần, nó khiến cuộc sống của tôi như muốn nghẹt thở.

Sau khi báo tin, Hùng vui mừng đón nhận và quyết tâm cưới tôi cho bằng được. Bằng sự nỗ lực chúng tôi ra sức thuyết phục gia đình tôi cho cưới. Một đám cưới hạnh phúc được diễn ra với sự chúc phúc của 2 bên gia đình và bạn bè thân thiết. Vậy là chúng tôi đã có gia nhỏ của mình. Hùng trở thành chồng, thành cha và là chỗ dựa vững chắc của đời tôi. Anh chăm sóc mẹ con tôi từng li từng tí, sống với anh tôi chưa bao giờ phải hối hận. Cho đến khi, cưới được gần 1 năm, anh lại sa đà vào những cuộc chơi không ngày đêm. Tôi đã nhiều lần tha thứ nhưng anh vẫn ngựa quen đường cũ. Nếu không vì yêu chồng rất nhiều thì chắc chắn tôi chẳng thể năm lần bảy lượt mà bỏ qua mọi chuyện rồi sống tiếp.

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Sau một thời gian suy nghĩ, tôi quyết định đi nước ngoài để làm ăn kinh tế, sau là nếu có thể thì tìm cơ hội giải thoát cho bản thân mình. Từ sau quyết định đó của tôi, chồng tôi thay đổi hẳn. Anh ấy không còn ham vui và cũng quyết tu chí đi kiếm tiền trả nợ cùng tôi. Thế là tôi quyết định không đi nước ngoài nữa, ở lại cùng chồng lo làm ăn, cùng nhau cố gắng để trả nợ. Anh vốn là người thông minh nên mọi công việc anh làm đều mang lại hiệu quả rất tốt. Sau một thời gian thay đổi, vợ chồng tôi đã trả hết nợ nần và có của ăn của để. Ai cũng phải ngạc nhiên trước sự thay đổi tích cực của chúng tôi. Tôi biết, gia đình nội ngoại, ai cũng an tâm với cuộc sống của chúng tôi hiện tại. Anh trở thành ông chồng chuẩn mười trong mắt tôi, một người đàn ông biết lo lắng, đối nội đối ngoại, tâm lý với vợ con và luôn để gia đình là số 1. Tôi đặt niềm tin vào chồng một cách tuyệt đối.

Đến một ngày, tôi lại vô tình biết được, anh đã từng chơi bời với một người phụ nữ hơn tuổi, vừa già vừa xấu, mà cũng không phải là người khôn ngoan gì. Trước đó 2 tháng, trong một lần đi công việc, anh đã quá chén nên có chuyện ngoài luồng đó. Mặc dù tôi biết đó là thứ tình cảm qua đường, do hơi men chứ không phải thứ tình cảm sâu nặng. Nhưng ai chẳng vậy, phát hiện chồng có người khác thì phải buồn, phải đau, phải hụt hẫng. Đó là lẽ thường.

Mấy ngày nay, tôi không thiết ăn uống gì, đầu óc lúc nào cũng như trên mây, trống rỗng...

Khó khăn lắm chúng tôi mới có ngày hôm nay, vượt qua bao khó khăn để xây dựng cuộc sống hôn nhân này mà tự dưng lại xảy ra chuyện này. Khi nói chuyện với chồng, anh ta không cãi nửa lời, quỳ xuống van xin tôi tha thứ. Trước kia, bao lần anh ta phá phách tôi còn tha thứ được nhưng lần này là ngoại tình, tôi thấy khó chấp nhận quá. Mặc dù trong lòng vẫn còn yêu chồng rất nhiều và tôi biết anh ta cũng vậy.

10 năm bên nhau, bao công sức vun đắp, bao tình cảm chẳng nhẽ lại sụp đổ? Nhưng giờ làm sao tôi lấy lại được niềm tin đây? Và có người đàn ông nào thực sự biết trân trọng nếu có cơ hội sửa sai không? Tôi rất sợ một ngày nào đó tôi lại đau thế này, tôi nói tha thứ cho chồng mà chưa đêm nào tôi thấy mình được thanh thản cả, tôi vẫn liên tục nghĩ về những thứ chồng làm sau lưng mình. Bao giờ cho kết thúc chuỗi ngày này?