Đau đớn tận cùng vì âm mưu cay độc của mẹ ruột trong ngày trọng đại của mình, cuộc đời tôi rơi vào địa ngục

Tâm sự 05/12/2022 16:46

Khi biết chuyện, bà lập tức hẹn gặp riêng bạn trai tôi yêu cầu chấm dứt mọi chuyện.

Từ nhỏ tới giờ, chưa bao giờ tôi phải khổ đau. Sinh ra trong một gia đình có điều kiện, lại có một mình là con gái trong nhà, trên tôi là 2 anh nên lúc nào tôi cũng được yêu chiều hết mực.

Gia đình tôi buôn bán vàng bạc đá quý lâu đời nay, kinh tế khá giả, tôi chưa bao giờ phải lo thiếu tiền tiêu. Mọi thứ tôi được chu cấp, phục vụ tận nơi chỉ có điều, tôi chưa bao giờ tự mình quyết định bất cứ việc gì của riêng mình cả. Từ việc nhỏ nhất là ăn gì, mặc gì hay học trường nào đều là do mẹ tôi quyết định.

Nhưng khi đến năm 2 đại học, tôi đã vượ qua cái khung cửa nhỏ đó, vượt qua cánh cửa bảo vệ của gia đình để đến với tiếng gọi tình yêu.

Khi yêu anh, tôi cũng biết cuộc tình giữa chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân cũng vì gia đình anh quá nghèo. Bố mẹ tôi ngay từ nhỏ đã định hướng việc lấy chồng giàu có, môn đăng hộ đối cho tôi. Nhưng tôi yêu anh, yêu đến mức không thể từ bỏ được.

Khi yêu tôi, anh cũng không hề biết gia cảnh của tôi như thế nào nên không thể nói anh yêu tôi vì tiền của được. Ấy vậy mà mẹ tôi lại nghĩ như thế. Khi biết chuyện, bà lập tức hẹn gặp riêng bạn trai tôi yêu cầu chấm dứt mọi chuyện. Tôi biết, với một người tự trọng như anh, anh đã muốn buông. Nhưng vì yêu tôi nên anh đã gạt đi tất cả để bảo vệ tình yêu của mình. Chúng tôi cứ như thế, cùng nhau cố gắng. Tôi và anh yêu nhau một cách thầm lặng đến 5 năm sau đó mà mẹ tôi không hề hay biết.

Tình yêu đó càng bị cấm đoán thì càng bền vững và luôn hướng về nhau. 29 tuổi, tôi vẫn chưa chịu cưới ai theo ý mẹ mình. Hỏi đến, tôi quyết định nói thật là vẫn đang yêu anh, và sẽ không cưới ai khác, ngoài anh.

Đau đớn tận cùng vì âm mưu cay độc của mẹ ruột trong ngày trọng đại của mình, cuộc đời tôi rơi vào địa ngục - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Thật lạ, mẹ tôi không hề phản ứng như trước mà lại tỏ ý đồng ý. Cho đến một hôm, bà bảo tôi dẫn anh về ra mắt. Tôi như không thể tin được những lời mẹ mình nói. Tôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng và gọi điện cho anh ngay tức thì.

Buổi ra mắt diễn ra êm xuôi. Mẹ tôi còn bàn chuyện gặp mặt giữa 2 gia đình và bảo anh về chuẩn bị. Chúng tôi hạnh phúc đến mức đỏ hoe cả mắt. Cuối cùng, tình yêu 5 năm của chúng tôi đã thắng định kiến của mẹ.

Những tưởng phía trước là một cuộc hôn nhân viên mãn, là những đứa trẻ là một cuộc sống lứa đôi hạnh phúc. Nào ngờ…

Ngày gặp mặt, tôi chọn bộ váy đẹp nhất và đợi người yêu mình. Sau khi đợi mọi người ổn định chỗ ngồi, bố anh đứng lên mở lời thì mẹ tôi lập tức lật bài. Mẹ tôi đã nhẫn tâm đẩy tôi từ thiên đường xuống địa ngục.

Mẹ tôi tru tréo ngay trước mặt tất cả mọi người: “Tôi mong cái ngày này cũng đã lâu, để chấm dứt mấy cái chuyện vớ vẩn này. Ngay từ đầu, tôi đã không thể chấp nhận con gái mình phải lấy vào cái gia đình bần hàn, khố rách áo ôm như thế này. Nay đông đủ, tôi cũng nói thẳng cho tất cả biết rằng tôi sẽ không bao giờ gả con gái cho mấy người. Mấy người có con trai thì về giáo dục, đừng đeo bám con gái nhà khác, đừng hám tiền hám của, mày dày mà lao vào, gia đình tôi không bao giờ chấp nhận loại rể và thông gia như thế”.

Đau đớn tận cùng vì âm mưu cay độc của mẹ ruột trong ngày trọng đại của mình, cuộc đời tôi rơi vào địa ngục - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Mọi người sững sốt đến mức không ai thốt nên lời. Tôi điếng người, đứng chôn chân tại chỗ. Bố anh tức giận đến mức mặt đỏ gay. Mẹ anh thì bật khóc nức nở. Còn anh, anh mạnh tay đập luôn những món quà đính hôn và dắt họ nhà trai đi về. Tôi đâu ngờ, mẹ tôi lại độc ác và nhẫn tâm đến vậy. Chính bà đã cướp đi hạnh phúc của tôi - đứa con gái duy nhất của bà.

Hóa ra, mẹ tôi chẳng có ý gả tôi cho anh như lời bà nói. Bà chỉ muốn ra một cú đòn thật hiểm để anh bỏ rơi tôi, để bà có thể gả tôi cho một gia đình giàu có. Ngay hôm đó, người yêu tôi chính thức chia tay tôi. Anh chẳng nói nhiều, chỉ nói sẽ khiến mẹ tôi phải hối hận khi đối xử lăng mạ như vậy với cả gia đình anh.

Tôi đau khổ đến mức hận mẹ. Tình yêu đã mất, tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao để được tự do và để giành lại tình yêu từ người mình thương yêu nhất đây mọi người? Mất anh rồi, tôi biết sống làm sao đây?

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Cả đêm đó, mấy anh em tôi thức trắng đêm vì mẹ trong tình trạng nguy kịch. Tất cả con gái, trai, dâu, anh rể cùng nhiều anh em họ hàng đều có mặt. Nhưng duy nhất chỉ có ông chồng tôi là không có. Nghĩ lại tôi vẫn chưa hết xấu hổ.

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