Hành động ích kỉ này của người chồng vào lúc nửa đêm khiến tôi muốn buông bỏ cuộc hôn nhân hiện tại

Tâm sự 05/12/2022 09:24

Cả đêm đó, mấy anh em tôi thức trắng đêm vì mẹ trong tình trạng nguy kịch. Tất cả con gái, trai, dâu, anh rể cùng nhiều anh em họ hàng đều có mặt. Nhưng duy nhất chỉ có ông chồng tôi là không có. Nghĩ lại tôi vẫn chưa hết xấu hổ.

Tôi lấy chồng đã 12 năm nay nhưng giờ tôi lại đang chán ngấy cái cuộc sống này. Một vỏ bọc màu hồng mà mọi người vẫn nghĩ nó thực chất chỉ là một cuộc sống mệt mỏi, không lối thoát.

Hồi đó, tôi học xong cấp 3 thi đỗ vào trường mầm non. Học xong ra trường tôi xin về trường mẫu giáo gần nhà. Tôi được làm nghề của mình đến khi bầu đứa lớn được 6 tháng. Khi đó, bầu bí mệt mỏi, tôi nghe chồng nghỉ việc ở nhà nghỉ ngơi, sau sinh xong rồi tính.

Rồi đến khi con hơn tuổi, tôi xin đi làm lại thì lúc đó chồng không đồng ý nữa. Nói ở nhà phụ chồng làm ở xưởng: quán xuyến công việc và lo cơm nước cho thợ. Tôi cũng thấy hợp lý và đồng ý ở nhà.

Chồng tôi làm nghề sửa xe máy kèm buôn bán xe, cửa hàng cũng khá quy mô nên cũng phải thuê thêm 5 người thợ mới đủ đáp ứng công việc ở cửa hàng hàng ngày.

Nói là ở nhà phụ chồng nhưng thực chất tôi cũng không có chuyên môn mà làm được việc gì ngoài việc cơm nước chợ búa cho thợ, rồi thu tiền của khách (thu xong đến tối là phải nộp lại cho chồng thống kê và chồng cất giữ). Nói chung tôi nghỉ làm đồng nghĩa với việc phụ thuộc hoàn toàn vào chồng từ cái nhỏ nhất. Vì kinh tế hoàn toàn là cho anh ấy nắm giữ.

Hành động ích kỉ này của người chồng vào lúc nửa đêm khiến tôi muốn buông bỏ cuộc hôn nhân hiện tại - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tôi bỗng thành ô sin trong cái gia đình ấy từ khi nào chẳng biết. Cuộc sống gò bó cứ bám lấy tôi khiến tôi nhiều lúc thấy ngột ngạt lắm nhưng vì các con nên tôi cứ âm thầm chịu đựng. Đến một ngày sự chịu đựng đến giới hạn cuối cùng, tôi bùng lên và phản ứng dữ dội đến nỗi hôn nhân 12 năm của tôi đang trên bờ vực thẳm.

Chẳng là, 2 tuần trước, mẹ đẻ tôi bị tai biến phải cấp cứu từ lúc nửa đêm. Khi ấy, anh trai tôi có gọi báo. Nghe tin dữ, tôi vội vàng chuẩn bị vào viện với mẹ cứ tưởng ông con rể quý sẽ được câu hỏi thăm mẹ vợ, không thì cũng phải đưa tôi vào viện với mẹ. Ấy vậy mà anh ta vẫn gác chân ngủ ngon rồi làu nhàu: “Đêm hôm gọi cái đếch gì mà gọi, đấy là việc của nhà bác ý chứ!”. Tôi nghe được mà thấm đến tận xương tủy. Tôi chẳng thèm nói nửa lời, lập tức tự lấy xe để vào viện với mẹ.

Cả đêm đó, mấy anh em tôi thức trắng đêm vì mẹ trong tình trạng nguy kịch. Tất cả con gái, trai, dâu, anh rể cùng nhiều anh em họ hàng đều có mặt. Nhưng duy nhất chỉ có ông chồng tôi là không có. Nghĩ lại tôi vẫn chưa hết xấu hổ.

Cũng may mắn, mẹ tôi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Sáng hôm đó, tôi vẫn ở viện. Đến tầm 9h sáng thì ông chồng tôi gọi điện chửi mắng: “Không về cơm nước chợ búa cho thợ, ở đấy có cái vẹo gì mà ở?”. Anh ta cũng không hỏi thăm mẹ tôi một câu.

Hành động ích kỉ này của người chồng vào lúc nửa đêm khiến tôi muốn buông bỏ cuộc hôn nhân hiện tại - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Ngậm đắng nuốt cay, gạt nước mắt tôi trở về. Vì nghĩ không có mình thì thợ thuyền đảo lộn. Hôm đó tôi vẫn lo cơm nước chu đáo cho thợ. Và cũng định chịu nhịn như mọi lần. Nhưng đến trưa, tôi dắt xe đi, anh ta hỏi đi đâu, tôi nói tôi vào với mẹ thì hắn giật chìa khóa xe, không cho tôi đi với lý do “nhà còn đầy người mà sao cứ phải xoắn!”.

Tức nước vỡ bờ, tôi không thể chịu đựng được cảnh nhục nhã này và hơn hết là thấy thương mẹ vô cùng. Mẹ đẻ ốm thập tử nhất sinh mà con gái đi chăm mẹ còn không được, thử hỏi có ai nghe được không? Sau 12 năm, tôi dám cãi chồng: “Đi đâu là quyền của tôi, anh không cấm được, anh là con người ích kỉ, khốn nạn nhất mà tôi từng biết!”. Chắc hắn cũng sốc vì bị tôi phản ứng mạnh rồi cũng không kìm được nên đã lao vào tát tôi đến chảy máu mồm.

Vậy là mấy ngày sau, tôi cũng không được vào viện chăm mẹ tôi thật, vì vết thâm tím trên mặt vẫn chưa hết. Tôi sợ mẹ biết chuyện lại lo lắng.

Chúng tôi giận nhau đến 2 tuần nay chưa ai mở lời với ai. Lần này tôi cũng không có ý định làm lành trước vì thực sự tôi đang chán nản vô cùng với 1 người chồng máu lạnh, ích kỉ như vậy. Chuyện này, tôi cũng không dám kể với ai vì thấy xấu hổ vô cùng. Giờ cứ giận nhau thế này, cuộc sống cứ nặng như chì thế này chắc tôi cũng không thể chịu được lâu. Có ai có cách nào mở lối thoát cho tôi với không?

 

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