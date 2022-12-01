Chết sững với lý do ngoại tình của vợ đưa ra, thật hợp tình hợp lý mà đau xé lòng

Tâm sự 01/12/2022 16:10

Bác sĩ kết luận vợ tôi khó có khả năng đậu thai vì trước đây, cô ấy bị đa nang và tắc ống dẫn trứng.

Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn không thể tin được chuyện Hằng – vợ tôi ngoại tình, ngoại tình không phải chỉ với một người mà với ba người cùng lúc. Tôi không thể nghĩ có ngày bị vợ đối xử tàn tệ như thế này.

Năm ấy, tôi dẫn Hằng về ra mắt nhưng bố mẹ tôi không đồng ý vì không có cảm tình với cô ấy. Nguyên nhân cũng bởi vì cô ấy trông vẻ bề ngoài có phần đanh đá và theo đánh giá của mẹ tôi thì cô ấy mặt không có hậu. Nhưng tôi vẫn cố quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình đến cùng. Tôi đã thuyết phục để bố mẹ đồng ý cho mối quan hệ của chúng tôi. Cuối cùng, bố mẹ tôi cũng phải đồng ý cho 2 đứa làm đám cưới.

Năm đầu tiên vợ chồng tôi chủ động “kế hoạch” vì muốn tận hưởng thế giới riêng của hai đứa, một phần muốn tiết kiệm thêm để con cái được đầy đủ hơn. Đến năm thứ hai, chúng tôi mới quyết định “thả” nhưng chờ mãi, hết tháng này sang tháng khác vợ tôi chưa có tin vui.

Chết sững với lý do ngoại tình của vợ đưa ra, thật hợp tình hợp lý mà đau xé lòng - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

2 năm vợ chồng tôi cũng chưa có con, bố mẹ cả hai bên gia đình đều giục giã, vợ chồng tôi cũng sốt ruột nên đã đưa nhau đi khám. Bác sĩ kết luận vợ tôi khó có khả năng đậu thai vì cô ấy bị buồng trứng đa nang và tắc ống dẫn trứng.

Tôi rất buồn nhưng biết vợ còn buồn hơn tôi nhiều lần. Là phụ nữ mà không được làm mẹ thì đó là điều bất hạnh nhất trên đời. Vậy mà vợ tôi đang bị lăm le, đe dọa đến gần với điều bất hạnh đó. Thương vợ nên tôi không ngừng động viên và tìm các bài thuốc hay, thức ăn bổ dưỡng để chăm cô ấy.

Sợ họ hàng nội ngoại lo lắng hay có lời không hay dành cho vợ, một mặt tôi vừa giấu các cụ bảo vẫn đang kế hoạch, mặt khác đưa Hằng đi các nơi khám, tây y, đông y đều đủ cả.

Thời gian này, tôi tự nhủ phải tâm lý hơn, yêu chiều vợ hơn để động viên cô ấy. Tôi muốn cho Hằng một cơ hội để tiếp tục cố gắng và sẽ có một đứa con để gắn kết trong tương lai.

Nếu chữa chạy không thành công, tôi dự định sẽ bàn với vợ về việc xin con nuôi. Tôi vẫn tập trung vào việc tìm kiếm các chỗ khám và chữa bệnh tốt cho vợ mà không để ý lắm vợ mình đang đong đưa tình cảm với người đàn ông khác.

Thời gian gần đây, cô ấy bỏ bê việc khám xét với lý do muốn để tâm lý thoải mái, nghỉ ngơi một thời gian rồi tiếp tục chạy chữa. Tôi cũng tưởng thật và đồng ý. Nhưng rồi, thấy vợ thay đổi nhiều từ cách ăn mặc cho tới giờ giấc sinh hoạt, như thể cô ấy đang hồi xuân vậy. Tôi sinh nghi và có thầm lặng theo dõi.

Chết sững với lý do ngoại tình của vợ đưa ra, thật hợp tình hợp lý mà đau xé lòng - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

 

Tôi đã phát hiện cô ấy có mối quan hệ ngoài luồng. Không tin nổi những gì vợ đã làm, tôi đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc với cô ấy. Tôi nghĩ Hằng sẽ cúi đầu nhận lỗi nhưng cô ấy tỏ ra khá điềm tĩnh khi nghe tôi chất vấn: “Em khó có con chứ đâu phải không có con được, biết đâu với anh không có, với người khác lại có thì sao? Nên em dùng phép thử đấy! Em phải tự tìm cơ hội cho mình chứ!"

Nghe vợ nói mà tôi chết sững. Tôi không thể ngờ cô ấy lại có suy nghĩ tồi tệ như vậy. Cô ấy còn “bồi thêm”: “Anh yên tâm, em cũng chỉ cần một đứa con, em không có tình cảm gì với người ta đâu mà phải ghen”. Chẳng nhẽ nhìn thấy vợ đi với người khác chưa đủ đau lòng hay sao…

Giờ tôi mới thấm lời của mẹ năm xưa khi nhận xét về Hằng. Nói xong Hằng bỏ đi để mặc tôi ngồi thẫn thờ trong phòng với mớ hỗn độn, rối bời. Giờ chấm dứt mọi chuyện, ly hôn thì có quá tàn nhẫn không? Bởi cũng có thể lý do ngoại tình của Hằng là muốn thử, là do suy nghĩ nhiều về chuyện con cái mà làm liều. Nếu đúng như vậy thì có tha thứ được cho cô ấy không? Hơn hết, tôi vẫn rất yêu và thương vợ.

 

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