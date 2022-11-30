"Tâm sự" qua đêm với tình cũ, nàng nóng bỏng đến điên người nhưng ngay trong đêm ân ái tôi đã gặp cảnh điếng người đến hoảng loạn

Tâm sự 30/11/2022 15:32

Tôi được biết, Hà đã ly hôn chồng cách đây hơn 1 năm. Tôi bỗng thấy thương Hà vô cùng, thầm nghĩ một người như Hà lẽ ra phải được hạnh phúc chứ đằng này lại rơi vào cảnh khổ đau, bị ruồng bỏ.

Tôi năm nay 34 tuổi lấy vợ được 5 năm nay rồi nhưng vợ tôi không phải là tình đầu của tôi đâu. Người con gái tôi yêu say đắm trước đó là Hà, chúng tôi yêu nhau suốt quãng thời gian học đại học nhưng khi ra trường lại không đến được với nhau. Tôi vào Nam lập nghiệp còn Hà nhất định ở lại Hà Nội công tác.

Chúng tôi chia tay trong sự tiếc nuối vì nói thật là chưa hết yêu thương nhau. Mới đây, tình cờ trong một hội thảo, tôi bay ra Hà Nội tham dự và vô tình gặp Hà ở đó. Một cô gái năng động, xinh đẹp, vô cùng quyến rũ và tài giỏi. Tôi ngồi dưới nghe cô ấy thuyết trình mà như đắm say. Trái tim tôi dần đập loạn nhịp khi nghĩ về ngày xưa.

Cuối buổi, tôi chủ động gặp Hà, tôi mời cô ấy đi cà phê nói chuyện. Chúng tôi nói chuyện như thể chưa bao giờ xa nhau.

'Tâm sự' qua đêm với tình cũ, nàng nóng bỏng đến điên người nhưng ngay trong đêm ân ái tôi đã gặp cảnh điếng người đến hoảng loạn - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Ra về, tôi vẫn không thể quên được hình bóng của cô ấy, về khách sạn rồi, tôi và Hà vẫn tiếp tục tâm sự, nhắn tin về quá khứ, về hiện tại và những nỗi lòng của nhau.

Cô ấy còn nhắc rất nhiều về những kỷ niệm ngọt ngào, đáng nhớ trước đây của chúng tôi.

Có dốt đến mấy cũng biết là Hà đang bật đèn xanh cho tôi tiến tới. Người yêu cũ nóng bỏng và quyến rũ như thế mà chủ động, thì thử hỏi có ai muốn từ chối không?

Tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường… không thể làm lơ trước cái đẹp, làm lơ những chuyện cũ ngọt ngào, sâu đắm.

'Tâm sự' qua đêm với tình cũ, nàng nóng bỏng đến điên người nhưng ngay trong đêm ân ái tôi đã gặp cảnh điếng người đến hoảng loạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Lẽ ra, chuyến công tác chỉ có 3 ngày là xong xuôi nhưng tôi viện lý do để nán lại đến hết tuần. Tôi quyết định làm tới với người cũ cho thỏa nỗi lòng. Hơn nữa tôi tặc lưỡi nghĩ một vài đêm tình cũng chẳng là gì, vợ tôi làm sao mà biết được. Trong tình cảnh này mà tôi còn từ chối Hà thì thật uổng phí quá!

Chúng tôi lao vào nhau như thể những con thú hoang tìm thấy mồi. Hôm đó, tôi và Hà đã có một đêm nồng cháy khiến tôi còn lưu luyến mãi không thôi.

Gần 12 giờ đêm, tiếng đập cửa dồn dập, bên ngoài ầm ĩ tiếng chửi bới hỗn loạn. Đó là chồng của Hà, anh ta đến đánh ghen. Tôi thắc mắc, ly hôn rồi có gì liên quan nữa mà anh ta lại đến đây làm um lên như thế? Nhưng trong lúc cuống loạn, Hà mới khai thật, cô ấy chưa ly hôn, chỉ là hôn nhân không hạnh phúc thôi.

Tôi cứng họng không biết biện minh thế nào vì tang chứng vật chứng có đầy đủ. Chỉ còn biết sụp xuống xin chồng cô ta tha thứ nhưng đời nào anh ta chịu. Anh ta quyết tung hê tất cả cho thiên hạ biết, cảnh tôi khúm núm van xin trong phút mốt đã bị đưa lên mạng cho cả thế giới biết. Vậy là cuộc đời tôi lao xuống vực sâu. Ngay hôm sau, tôi đặt vé trở về nhà nhưng không biết phải đối mặt với vợ như thế nào nữa.

Tôi cay đắng tận cùng. Đúng là một cái bẫy tình oan nghiệt, chỉ vì một đêm với người cũ mà tôi đã mất tất cả, mất hạnh phúc hiện tại cũng như tương lai tươi đẹp phía trước…

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