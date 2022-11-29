Tình cờ phát hiện ra bí mật của vợ từ căn phòng kín khiến tôi bủn rủn chân tay và hoang mang cực độ

Gặp cô ấy, tôi chỉ nghĩ quen chơi thôi chứ ai mà yêu được bà già mặt mũi đăm chiêu như thế. Nhưng qua tiếp xúc thì tôi lại thấy được con người thật của cô ấy, một người tình cảm và nói chuyện rất từ tốn, hiểu biết. Sau rồi tình cảm của chúng tôi nảy nở, phát triển nhanh hơn tôi tưởng.

Tôi năm nay 35 tuổi, vừa kết hôn được 5 tháng, là kỹ sư Công nghệ thông tin, hiện đang làm tại 1 công ty công nghệ với mức thu nhập ổn. Còn vợ tôi là trưởng phòng Kế toán của một công ty Truyền thông lớn tại Hà Nội.Chúng tôi đều là người Hải Dương nhưng sau khi học đại học xong đều chọn thủ đô để lập nghiệp. Qua một đám cưới người bạn, chúng tôi quen nhau, trai đến tuổi dựng vợ, gái để tuổi gả chồng (không muốn nói là quá tuổi vì lúc đó tôi gần 35 tuổi còn vợ tôi lúc đó 37 tuổi).

Trước khi cưới vợ, tôi phải vượt qua rất nhiều khó khăn và điều tiếng của thiên hạ, rằng tôi vụ lợi, rằng tôi hám của và thực dụng nên mới vội vàng lấy vợ già hơn, xấu hơn như thế. Nếu như lúc đó cô ấy không có nhà cửa đàng hoàng thì có lẽ tôi cũng đỡ áp lực. Đằng này, vợ tôi đã có 1 căn nhà 3 tầng khang trang ở đường Xuân Thủy. Nếu cưới cô ấy, tôi chỉ việc về ở cùng mà không phải lo lắng gì chuyện nhà cửa.

Lời ra tiếng vào, tôi bị áp lực đến nỗi muốn thuê nhà khác để ở, nhưng vợ tôi không đồng ý. Cô ấy cũng động viên tôi nhiều vì theo quan điểm của cô ấy thì vợ chồng sống với nhau là chính chứ sống gì với dư luận. Tôi thấy cũng đúng nên cũng cố gắng vượt qua tất cả để ở căn nhà của vợ.

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Sau cưới tôi dọn về ở cùng vợ trong căn nhà đó. Một căn nhà 3 tầng nhỏ xinh được thiết kế rất hợp lý từ phòng ngủ, phòng bếp cho tới nhà vệ sinh. Đi 1 vòng thăm thú, tôi thấy ở tầng trên cùng có 1 phòng nhỏ được khóa kín. Tôi có hỏi thì vợ nói phòng chứa đồ, nhưng vì ở một mình nên cũng chẳng mấy khi cất gì ở đó. Tôi cũng không thắc mắc gì thêm nữa.

Sáng nay, tôi có dọn dẹp nhà cửa và định cất gọn 1 số đồ lên phòng đó mà tìm đâu cũng không thấy chìa khóa cửa, thử các loại chìa mà đều không đúng. Tôi có gọi điện hỏi vợ chìa khóa phòng đó thì cô ấy giọng hốt hoảng nói tôi cất đồ chỗ khác, dặn đi dặn lại là không phải tìm nữa, để cô ấy về đưa chìa cho…

Tôi cũng nghe theo, nhưng chỉ tầm 10 phút sau, vợ tôi lại gọi điện nhắc tôi không phải cố mở phòng đó. Tôi thấy thấy lạ với thái độ của vợ, tôi đoán vợ có bí mật gì đó khó nói nên tò mò cố nhìn qua khe cửa vào phía trong. Mờ mờ hiện ra một ban thờ nhỏ trên đó là một bức ảnh của một người đàn ông trẻ. Tôi không biết người đó là ai nhưng ở một căn nhà chưa quen, lại yên tĩnh cũng đủ làm thằng đàn ông như tôi sợ hãi và hoang mang.

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Từ lúc đó tôi không thể làm được gì, chạy một mạch xuống phòng khách, mở toang cửa, ngồi lấy lại tinh thần. Tôi cố gạt đi chiếc ảnh thờ đó mà trong đầu chỉ hiện ra gương mặt của người trong căn phòng bí mật đó. Rất nhiều thắc mắc trong tôi nhưng tôi chưa tìm ra câu trả lời. Người đó chắc chắn không phải anh em họ hàng của vợ tôi rồi, vì nếu như thế thì việc gì cô ấy phải giấu.

Vậy chẳng nhẽ cô ấy có quá khứ nào mà tôi không được biết hay sao? Người đó có phải chồng hay bạn trai cô ấy không may vì lý do nào đó đã rời xa cô ấy mãi mãi? Nếu đó là sự thật, tại sao cô ấy không nói cho tôi biết từ trước, cô ấy nghĩ tôi hẹp hòi, ích kỷ cả với người đã khuất ư?

Rất nhiều câu hỏi đọng lại trong đầu tôi thế nhưng khi cô ấy trở về nhà, tôi lại không cất lời mà hỏi vợ cho ra nhẽ được. Bởi thấy nét mặt vợ lúng túng, luống cuống và ánh lên một nỗi đau. Tôi nghĩ có thể nếu mình hỏi sẽ xoáy vào nỗi đau nào đó mà cô ấy đang cố chôn chặt. Mặt khác tôi cũng sợ mình phải đối diện với một sự thật là: Cô ấy không hề yêu tôi, chỉ lấy tôi để lấp đi khoảng trống trong lòng cô ấy... Tôi có nên hỏi thẳng cô ấy hay không? Không hỏi thì tôi cứ lăn tăn và ám ảnh mãi mà hỏi thì lại khó cho vợ. Nhưng nếu cứ tiếp diễn thế này, chắc chắn cuộc sống hôn nhân của chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng mất. Tôi phải làm sao bây giờ?