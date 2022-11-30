Sau 3 năm kết hôn, tôi mới phát hiện mình bị vợ lừa một vố thật đau

Tâm sự 30/11/2022 14:30

Tôi đã mềm lòng và chẳng bao lâu, tôi quyết định chia tay người yêu để đến với vợ tôi bây giờ.

Ngày đó, trước khi cưới vợ, tôi từng có một tình yêu đích thực của đời mình. Cô ấy là bạn thân của vợ tôi bây giờ, họ thân nhau như chị em ruột. Chẳng thể nghĩ, tôi lại chia tay tình yêu của mình để cưới cô bạn thân nhất của người yêu.

Còn nhớ ngày đó, hễ chúng tôi có chuyện gì là vợ tôi lại lao vào khuyên giải, làm cầu nối để tình yêu đầu của tôi lại được bền chặt hơn. Nhưng không ngờ, sau một thời gian làm người hòa giải, cô bạn ấy (là vợ tôi bây giờ) lại đem lòng cảm mến tôi, rồi yêu tôi lúc nào chẳng hay. Nhưng khi đó tôi nhất định từ chối vì không muốn là kẻ bắt cá 2 tay. 

Vợ tôi khi đó vẫn chung tình lắm, dù bị phũ phàng từ chối nhưng vẫn một mực không chịu bỏ cuộc. Cô ấy quan tâm tới tôi từng ly từng tí và hiển nhiên để chọn yêu tôi, có được tôi thì cô ấy và người yêu tôi lúc đó đã không còn là bạn bè nữa. 

Sau 3 năm kết hôn, tôi mới phát hiện mình bị vợ lừa một vố thật đau - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Một thời gian sau, tôi và bạn gái gặp trục trặc, chúng tôi không còn tiếng nói chung, thường xuyên cãi vã. Chán cảnh, tôi lại tìm đến "người hòa giải bất đắc dĩ"...

Nhưng lần này, chuyện của tôi và cô bạn gái kia không được làm hòa, thay vào đó là sự tấn công dồn dập từ phía vợ tôi. Nhân cơ hội này, cô ấy đã thể hiện tình cảm, đã kéo tôi về phía cô ấy. Tôi đã mềm lòng và chẳng bao lâu, tôi quyết định chia tay người yêu để đến với vợ tôi bây giờ. Chúng tôi đã bắt đầu một mối quan hệ mới, lần này tôi đã chọn cách sống thử để hiểu nhau hơn. Sau 2 tháng sống thử, cô vợ tôi báo tin có bầu và thúc cưới.

Sau 3 năm kết hôn, tôi mới phát hiện mình bị vợ lừa một vố thật đau - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Đám cưới của chúng tôi được diễn ra một cách thần tốc. Bố mẹ tôi rất quý cô con dâu mới bởi sự hoạt bát, dễ gần và nhanh nhẹn. Những tưởng một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc sẽ được diễn ra, nhưng nào ngờ, chỉ sau đám cưới 1 tháng, tôi thấy vợ không có vẻ giống có bầu lắm thì mới hỏi thì cô ấy thú nhận: "Em không có bầu, do bác sĩ nhầm nhưng vì muốn cưới anh nên em đã không nói ra". 

Tôi cũng chép miệng và nói rằng tôi với cô ấy đã cố gắng sau. Vậy mà 3 năm trôi qua, chúng tôi vẫn chưa được tận hưởng niềm vui làm cha, làm mẹ. Thúc giục mãi cô ấy mới đi khám và kết quả là: "Vợ cậu đã cắt hết 2 buồng trứng, sẽ có những thiệt thòi nhất định trong cuộc sống, cậu cố gắng là người đàn ông tâm lý với vợ nhé!" Tai tôi như ù đi sau khi nghe những lời này. Vậy là vợ tôi không thể sinh con cho tôi, vậy là cô ấy đã lừa tôi... vì trước khi cưới tôi không hề hay biết vợ mình đã làm cuộc đại phẫu như vậy. Giờ bỏ thì áy náy mà ở thì xác định tôi cả đời này cũng không thể có tiếng gọi mình là cha...

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