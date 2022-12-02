Ngay trong đêm tân hôn, người chồng thọt chân đã làm cô vợ trẻ sốc nặng đến run người vì việc làm này

Tâm sự 02/12/2022 21:30

Lan cũng vậy, cô cũng thấy cuộc sống vui hơn khi có người trò chuyện mỗi ngày.

Trước khi lấy Tú, Lan đã có mối tình đầu của mình. Ngày đó, Lan đã yêu say đắm một anh chàng cao to, đẹp trai nhưng mãi sau này mới lộ mặt thực dụng. Yêu nhau được 2 năm chuẩn bị cưới thì anh ta bỏ Lan để chạy theo thế lực đồng tiền, để được thăng tiến. Anh ta đã bỏ Lan để cưới con gái sếp.

Sau khi chia tay người yêu cũ, Lan phải chật vật, khó khăn lắm trong cuộc sống của mình vì tâm trí của cô lúc nào cũng nhớ tới người cũ - người đã bỏ cô để chạy theo tiền tài và danh vọng trong tương lai. Khi ấy, theo kế hoạch thì cuối năm, cô sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Ấy vậy mà anh nỡ bỏ cô để theo đuổi cô con gái của ông giám đốc công ty nhằm sớm được thăng chức. Vì hận tình, Lan tuyên bố sẽ không lấy chồng.

Thế nhưng duyên số run rủi lại đưa Lan đến với Tú, một người đàn ông hiền lành, ít nói và bị thọt 1 chân vì tai nạn giao thông. Tú là hàng xóm nhà Lan, nhưng chẳng mấy khi 2 anh em gặp mặt và trò chuyện. Một phần là do tuổi tác cách xa nhau cả giáp, một phần là do Tú bị vậy nên chẳng mấy khi muốn giao tiếp với mọi người.

Ngay trong đêm tân hôn, người chồng thọt chân đã làm cô vợ trẻ sốc nặng đến run người vì việc làm này - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Lần nọ, mạng nhà Lan bị lỗi nên cô phải sang nhà Tú để xin mật khẩu dùng nhờ. Tú và Lan chính thức trò chuyện quen nhau từ đó. Từ đó, Tú như có thêm bạn, là một cô hàng xóm nhỏ, xinh xắn dễ thương và rất hiền. Lan cũng vậy, cô cũng thấy cuộc sống vui hơn khi có người trò chuyện mỗi ngày.

Thời gian đầu, 2 người họ chỉ đơn thuần là nói chuyện qua tin nhắn chat facebook. Lâu dần Tú nảy sinh tình cảm và bắt đầu tấn công Lan. Lan nhận ra việc này và cô bắt đầu tránh mặt Tú. Thế nhưng Tú vẫn kiên trì tấn công và nhận được sự chào đón từ phía gia đình Tú.

Bố mẹ cô nói: “Con gái chỉ cần được lấy chồng gần là sướng rồi con, lại còn được người tử tế thì còn gì bằng. Vả lại, con gái khôn là phải biết chọn người yêu mình nhiều hơn chứ!”.

Lan nghe theo lời bố mẹ và quyết định cho Tú cơ hội. Lan quyết định nhận lời yêu và làm vợ Tú mặc dù trong lòng còn nhiều điều trắc ẩn. Lúc này, Lan nghĩ, lấy chồng cho xong, cho có chồng, cho xong cái phận đời con gái hẩm hiu của mình. Lan an phận với một người chồng tàn tật để được ở gần bố mẹ đẻ.

Ngay trong đêm tân hôn, người chồng thọt chân đã làm cô vợ trẻ sốc nặng đến run người vì việc làm này - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Ngày cưới đến, tất cả đều vui mừng hoan hỉ đặc biệt là họ nhà trai. Riêng chỉ có mình Lan là không thể nở một nụ cười vì có phần xấu hổ và nghĩ tới người cũ mà tủi phận.

Rồi một bất ngờ lớn đến với cô dâu mới. Ngay trong đêm tân hôn, Tú nói với Lan đi với anh có chút việc. Anh gọi taxi để 2 vợ chồng lên phố. Lan hồi hộp hỏi chồng, nhưng anh quyết giữ bí mật đến phút cuối.

Xe dừng trước cổng một căn nhà 3 tầng khang trang trên phố. Lan chưa hiểu chuyện gì thì Tú đưa cho Lan chìa khóa và nói: “Đó là nhà của vợ chồng mình, anh tặng vợ”. Một thứ cảm xúc mới đang lan tỏa trong Lan, cô bất ngờ và ngưỡng mộ chồng thọt chân hơn bao giờ hết. Sau này, cô mới biết, từ ngày chồng bị tai nạn, anh không hề nghỉ việc, “ở nhà ru rú” như người ta vẫn nói mà anh vẫn duy trì công việc của mình bằng cách làm online. Cùng lúc anh làm kế toán cho hàng chục công ty và có mức thu nhập tốt.

Anh muốn tìm cho mình một người con gái thật lòng yêu thương chứ không nhìn vào vật chất mà đánh giá tình cảm. Nói đến đây, Lan thấy khóe mắt mình cay cay, vì thật lòng trước cưới, cô cũng đâu có thực sự yêu anh hết lòng. Nhưng từ giờ có lẽ cô sẽ thay đổi, thay đổi để xứng đáng với những gì anh dành cho cô. Cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc bên Tú đến cuối con đường.

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