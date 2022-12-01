 Sau 19 tháng kiêng khem chuyện ấy, tôi chủ động gần chồng thì bất ngờ bị chồng từ chối phũ phàng vì lý do này  

Yêu nhau tới 5 năm rồi mới làm đám cưới nhưng chúng tôi yêu nhau rất trong sáng, không hề có chuyện quan hệ trước hay sống thử như các cặp đôi khác. Tôi mừng vì mình được bạn trai tôn trọng. Có lúc tôi có hỏi về vấn đề này, thì anh nói: “Yêu nhau đâu phải cứ phải làm chuyện đó mới là thể hiện tình yêu, anh tôn trọng em”. Tôi kể chắc nhiều người không tin nhưng đó là sự thật. Cứ như thế tình yêu của chúng lớn dần lên không thể tách rời.

Tôi yêu chồng tôi từ năm đầu đại học, chúng tôi là bạn học cùng lớp với nhau. Ngay từ buổi đầu nhập học, tôi đã vô cùng ấn tượng với cậu lớp trưởng đẹp trai, năng động và dễ gần. Rồi tôi cũng làm trong ban cán sự lớp nên có điều kiện để tiếp cận cậu bạn đó hơn. Dần dần, chúng tôi kết thân và yêu nhau lúc nào chẳng hay.

Trong 2 năm đầu tiên, vợ chồng tôi rất hạnh phúc, chuyện vợ chồng cũng rất hòa hợp, ngọt ngào, đi đâu làm gì cũng có nhau. Vợ chồng tình cảm tới nỗi đã là vợ chồng đến 2 năm mà người khác nhìn vào vẫn thốt lên rằng: "Ui! đúng là vợ chồng mới cưới có khác!". Vậy mà sau khi sinh con, mọi chuyện đã dần thay đổi.

Ra trường ổn định công việc, chúng tôi quyết định làm đám cưới. Một đám cưới hạnh phúc được tổ chức trước sự chứng kiến của quan viên hai họ, của bạn bè thân thiết và đồng nghiệp.

Ảnh minh họa

Bầu bí tôi không được khỏe mạnh cho lắm, khi em bé được 3 tháng thì tôi bị động thai, bác sĩ dặn kiêng khem chuyện ấy. Vì sức khỏe của 2 mẹ con, chúng tôi tuân thủ một cách tuyệt đối.

Tôi cũng có nhiều lo lắng bởi cũng đã thấy nhiều trường hợp chồng ngoại tình khi vợ bầu bí, mà tôi thì lại bị cấm vận tuyệt đối như thế, liệu anh có ổn không? Thấy tôi lăn tăn, chồng tôi đã kịp động viên và khẳng định lại: “Không bao giờ có chuyện lằng nhằng bên ngoài, vợ yên tâm đi, chẳng nhẽ chồng em lại giống như những thằng đàn ông tồi khác ngoài xã hội?”. Tôi tạm yên tâm với tình yêu chồng dành cho mình.

Suốt thời gian bầu bí, tôi được chồng quan tâm, chăm sóc rất chu đáo mà không hề ỏ ê đòi hỏi gì. Tôi hạnh phúc vì lấy được một người đàn ông biết nghĩ, biết thương vợ con. Nhưng mọi chuyện chỉ gói gọn đến thời điểm tôi sinh bé xong. Chồng tôi bắt đầu thay đổi, thay đổi đến chóng mặt.

Từ một người tâm lý, yêu chiều vợ con thì anh trở nên thờ ơ, vô trách nhiệm thậm chí còn vô tâm tàn nhẫn. Ở cữ mà chẳng bao giờ anh hỏi vợ chăm con có mệt không hay vợ muốn ăn gì? Thời gian đó, hết bà nội lại bà ngoại thay nhau chăm mẹ con tôi chứ chồng mặc nhiên không hỏi han gì tới.

Anh minh họa

Nhiều lúc nghĩ tủi thân vô cùng nhưng cũng chưa biết nguyên nhân từ đâu khiến chồng thay đổi nhiều đến thế. Các cặp đôi khác thì chỉ mong kiêng đủ ngày đủ tháng để vợ chồng được gần nhau đằng này, con tôi giờ gần 10 tháng rồi mà tôi chưa một lần được làm lại chuyện ấy.

Trong lòng có lúc nghĩ, có lẽ do mình bắt anh "cai nghiện" lâu quá thành ra trở nên lãnh cảm với vợ. Rồi lại có lúc nghĩ, hay anh có người khác nên mới thờ ơ với vợ như thế? Tất cả chỉ là dự đoán!

Chờ đợi mãi, không được chồng ỏ ê gì tới, tôi đã thử mạnh dạn một lần tìm cách gần chồng nhưng những gì tôi nhận được là một sự nhạt nhẽo đến bực mình. Tôi lại tự động viên mình, chắc có lẽ kiêng lâu nên như vậy. Tôi kiên trì chờ đợi lần sau, nhưng lần này mọi chuyện không được cải thiện mà còn bị đẩy đi xa hơn. Những gì tôi chờ mong là một cú đẩy mạnh, hoảng loạn bất lực kèm lời xin lỗi đến đau lòng: “Anh không thể, anh bất lực, xin lỗi em, anh không thể làm em hạnh phúc…”

Tôi lấy làm ngạc nhiên lắm rồi mãi sau mới biết được lý do, rằng anh phát hiện mình bị bệnh cách đây gần 1 năm rồi, nhưng vì bầu bí nên tôi cũng không thể nhận ra.

Nếu sự việc có vậy thì có lẽ tôi cũng không bị chán nản nhiều vì bệnh gì rồi cũng có hướng chữa trị chứ. Nhưng đây, chồng tôi lại khuyên tôi: “Nếu có nhu cầu thì em cứ đi tìm người khác. Anh chấp nhận hết!”. Tôi thật sự bất ngờ và hụt hẫng với những lời nói đó.

Sau khi biết chuyện, tôi có lựa lời khuyên chồng đi khám chữa nhưng anh một mực không nghe và còn nguy hiểm hơn khi anh lúc nào cũng nghĩ bệnh đó không thể chữa khỏi, đi làm gì cho thêm xấu hổ. Tôi biết làm sao để chồng chịu đi khám và bớt tự ti với bản lĩnh đàn ông của mình bây giờ? Nếu cuộc sống tiếp diễn như này, hạnh phúc của vợ chồng cũng không còn đủ lớn để vượt qua tất cả để cùng nhau nuôi dạy con thành người. Tôi biết phải làm sao bây giờ?