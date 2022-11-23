Tuy vậy bố mẹ tôi nghiêm lắm, bố là bác sĩ ngoại khoa của một bệnh viện lớn, còn mẹ là dược sĩ của một cửa hàng thuốc có tiếng trong thành phố. Nên ngay từ nhỏ anh trai và tôi đã được bố mẹ dạy dỗ theo khuôn phép mà có muốn tự do anh em tôi cũng không dám.

Tôi biết Quang dành tình cảm cho tôi khi tôi bước chân vào cấp 3, lúc đó Quang đã là học sinh cuối cấp. Một chàng trai cao ráo với nét rất nam tính và đẹp trai khiến tôi bị hút hồn ngay từ lần đầu được gặp. Rồi sau đó, khi nhà trường tổ chức văn nghệ, tôi lại đắm say với tiếng hát của Quang, cứ như thế, tôi dần say Quang lúc nào chẳng biết.

Ngày Quang nhận giấy báo nhập học trường Đại học Kinh tế tài chính tận trong Sài Gòn, tôi được Quang mời đến dự buổi chia tay cùng bạn bè của anh tại một quán cà phê ấm cúng trên phố. Hôm đó, Quang tặng tôi một bó hoa hình trái tim thật đẹp cùng lời tỏ tình lãng mạn trước bạn bè. Tôi xúc động, thật không thể có ngòi bút nào có thể tả cái cảm xúc của tôi lúc đó. Tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết vì người mình yêu đã đem lại cho mình cảm giác đặc biệt này.

Do đó biết là Quang để ý đến mình và xung quanh Quang không thiếu “vệ tinh” săn đón nhưng tôi giả ngó lơ để lao vào học theo tấm gương của anh trai. Cách đây 3 năm, anh đã làm bố mẹ tôi tự hào, khi anh đỗ vào trường Đại học Y với số điểm nhiều người mơ ước.

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Vậy là chúng tôi bắt đầu một tình yêu. Không ngày nghỉ tết, nghỉ hè nào mà Quang quên tôi khi anh có dịp về thăm nhà. Cứ như thế, tình yêu của tôi và Quang ngày một đậm sâu. Rồi tôi đỗ vào trường Đại học chuyên ngành Y Dược ở một tỉnh phía Bắc. Vậy là nguyện vọng của bố mẹ tôi cũng thành sự thật vì con nối nghiệp cha mẹ, bố mẹ tôi lúc đó rất tự hào với anh em tôi.

Tôi và Quang kẻ Nam người Bắc dù xa cách địa lý nhưng tình yêu của chúng tôi dành cho nhau chưa bao giờ bớt lửa. Đến khi tôi tốt nghiệp đại học và Quang đã có việc làm ổn định trong Sài Gòn. Chờ tôi học xong, Quang ngỏ lời cầu hôn và chúng tôi có một đám cưới trọn vẹn được tổ chức với đầy đủ bố mẹ, họ hàng, bạn bè đôi bên đến dự và chúc phúc cho chúng tôi.

“Thuyền theo lái, gái theo chồng” tôi hăm hở tạm biệt bố mẹ, tạm biệt thành phố nơi đã đón tôi vào đời, nơi đã chứng kiến sự trưởng thành của tôi để vào Nam lập nghiệp.

Nhờ có mối quan hệ khá rộng của Quang nên tôi nhanh chóng tìm được việc làm cho thu nhập tốt ở một cửa hàng thuốc không xa nơi chung cư của vợ chồng tôi bao nhiêu. Tôi mang bầu bé đầu lòng quá vất vả, tôi nghén khủng khiếp, sụt cân và không ăn uống được gì khiến mẹ tôi phải xin nghỉ không lương vào chăm tôi mất gần 1 tháng.

Còn Quang xót vợ đòi ở bên tôi, nhưng nghĩ vợ đã bầu bí nghỉ dài ngày không lương, chồng nghỉ nữa lấy gì chi tiêu, lại còn tích cóp để đón bé ra đời nên tôi động viên Quang đi làm…

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Con gái đầu lòng của vợ chồng tôi chào đời khi tôi bước vào tuổi 27 và Quang tròn 29. Thật không may con gái sinh đủ ngày đủ tháng nhưng sức đề kháng của bé kém nên con hay bị ốm. Quang bảo tôi ở nhà trông con cho cứng cáp rồi tính tiếp chuyện công việc. Vì thương con nên tôi cũng đồng ý ở nhà làm mẹ toàn thời gian.

Tôi thật sự và hạnh phúc biết ơn chồng vì anh biết san sẻ, gánh đỡ chuyện kinh tế của cả nhà để tôi có thể chăm con. Chỉ mấy tháng ở nhà với con mà tôi nhận được từ chồng khá nhiều tiền, lại thấy Quang ăn diện, tiêu xài xông xênh và luôn vắng nhà khi còn qua đêm ở đâu đó.

Tôi tò mò dò hỏi thì Quang bảo anh phải làm thêm cho một công ty tư nhân và hàng tháng được chia lợi nhuận vì anh có góp vốn là số tiền riêng bấy lâu nay anh dành dụm được… Thế nhưng chồng nói vậy mà không phải vậy vì hôm qua Quang đi làm bỏ quên điện thoại ở nhà, thấy có tin nhắn liên tục, sốt ruột tôi mở ra xem và muốn ngất đi khi có ai đó giục chồng rằng: “Đã 3 tối rồi cưng chưa trả nợ theo hẹn đấy nhé. Có muốn tăng lương thì đừng để em chờ…”

Biết không thể giấu tôi nữa, Quang đành thú nhận anh cặp bồ với bà chủ công ty mỹ phẩm cao cấp, bà hơn anh 6 tuổi và độc thân, bà cần tình cảm, còn anh ham tiền nên chót lỡ… Con gái tôi chưa đầy tuổi, tôi phải làm sao bây giờ? Ly hôn thì tôi dám khẳng định mình có thể nuôi dạy con tốt, nhưng chỉ sợ con bé thiếu hụt tình cảm vả lại, bố mẹ tôi sẽ ra sao khi trong một gia đình cơ bản, nề nếp lại có một đứa con gái bỏ chồng?