Đọc được tin nhắn này của bà sếp độc thân khiến tôi đứng tim, chết lặng, cả thế giới bỗng sụp đổ dưới chân

Tâm sự gia đình 23/11/2022 21:09

Chỉ mấy tháng ở nhà với con mà tôi nhận được từ chồng khá nhiều tiền, lại thấy Quân ăn diện, tiêu xài xông xênh và luôn vắng nhà khi còn qua đêm ở đâu đó.

Tôi biết Quang dành tình cảm cho tôi khi tôi bước chân vào cấp 3, lúc đó Quang đã là học sinh cuối cấp. Một chàng trai cao ráo với nét rất nam tính và đẹp trai khiến tôi bị hút hồn ngay từ lần đầu được gặp. Rồi sau đó, khi nhà trường tổ chức văn nghệ, tôi lại đắm say với tiếng hát của Quang, cứ như thế, tôi dần say Quang lúc nào chẳng biết.

Tuy vậy bố mẹ tôi nghiêm lắm, bố là bác sĩ ngoại khoa của một bệnh viện lớn, còn mẹ là dược sĩ của một cửa hàng thuốc có tiếng trong thành phố. Nên ngay từ nhỏ anh trai và tôi đã được bố mẹ dạy dỗ theo khuôn phép mà có muốn tự do anh em tôi cũng không dám.

Do đó biết là Quang để ý đến mình và xung quanh Quang không thiếu “vệ tinh” săn đón nhưng tôi giả ngó lơ để lao vào học theo tấm gương của anh trai. Cách đây 3 năm, anh đã làm bố mẹ tôi tự hào, khi anh đỗ vào trường Đại học Y với số điểm nhiều người mơ ước.

Ngày Quang nhận giấy báo nhập học trường Đại học Kinh tế tài chính tận trong Sài Gòn, tôi được Quang mời đến dự buổi chia tay cùng bạn bè của anh tại một quán cà phê ấm cúng trên phố. Hôm đó, Quang tặng tôi một bó hoa hình trái tim thật đẹp cùng lời tỏ tình lãng mạn trước bạn bè. Tôi xúc động, thật không thể có ngòi bút nào có thể tả cái cảm xúc của tôi lúc đó. Tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết vì người mình yêu đã đem lại cho mình cảm giác đặc biệt này.

Đọc được tin nhắn này của bà sếp độc thân khiến tôi đứng tim, chết lặng, cả thế giới bỗng sụp đổ dưới chân - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Vậy là chúng tôi bắt đầu một tình yêu. Không ngày nghỉ tết, nghỉ hè nào mà Quang quên tôi khi anh có dịp về thăm nhà. Cứ như thế, tình yêu của tôi và Quang ngày một đậm sâu. Rồi tôi đỗ vào trường Đại học chuyên ngành Y Dược ở một tỉnh phía Bắc. Vậy là nguyện vọng của bố mẹ tôi cũng thành sự thật vì con nối nghiệp cha mẹ, bố mẹ tôi lúc đó rất tự hào với anh em tôi.

Tôi và Quang kẻ Nam người Bắc dù xa cách địa lý nhưng tình yêu của chúng tôi dành cho nhau chưa bao giờ bớt lửa. Đến khi tôi tốt nghiệp đại học và Quang đã có việc làm ổn định trong Sài Gòn. Chờ tôi học xong, Quang ngỏ lời cầu hôn và chúng tôi có một đám cưới trọn vẹn được tổ chức với đầy đủ bố mẹ, họ hàng, bạn bè đôi bên đến dự và chúc phúc cho chúng tôi.

“Thuyền theo lái, gái theo chồng” tôi hăm hở tạm biệt bố mẹ, tạm biệt thành phố nơi đã đón tôi vào đời, nơi đã chứng kiến sự trưởng thành của tôi để vào Nam lập nghiệp.

Nhờ có mối quan hệ khá rộng của Quang nên tôi nhanh chóng tìm được việc làm cho thu nhập tốt ở một cửa hàng thuốc không xa nơi chung cư của vợ chồng tôi bao nhiêu. Tôi mang bầu bé đầu lòng quá vất vả, tôi nghén khủng khiếp, sụt cân và không ăn uống được gì khiến mẹ tôi phải xin nghỉ không lương vào chăm tôi mất gần 1 tháng.

Còn Quang xót vợ đòi ở bên tôi, nhưng nghĩ vợ đã bầu bí nghỉ dài ngày không lương, chồng nghỉ nữa lấy gì chi tiêu, lại còn tích cóp để đón bé ra đời nên tôi động viên Quang đi làm…

Đọc được tin nhắn này của bà sếp độc thân khiến tôi đứng tim, chết lặng, cả thế giới bỗng sụp đổ dưới chân - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Con gái đầu lòng của vợ chồng tôi chào đời khi tôi bước vào tuổi 27 và Quang tròn 29. Thật không may con gái sinh đủ ngày đủ tháng nhưng sức đề kháng của bé kém nên con hay bị ốm. Quang bảo tôi ở nhà trông con cho cứng cáp rồi tính tiếp chuyện công việc. Vì thương con nên tôi cũng đồng ý ở nhà làm mẹ toàn thời gian.

Tôi thật sự và hạnh phúc biết ơn chồng vì anh biết san sẻ, gánh đỡ chuyện kinh tế của cả nhà để tôi có thể chăm con. Chỉ mấy tháng ở nhà với con mà tôi nhận được từ chồng khá nhiều tiền, lại thấy Quang ăn diện, tiêu xài xông xênh và luôn vắng nhà khi còn qua đêm ở đâu đó.

Tôi tò mò dò hỏi thì Quang bảo anh phải làm thêm cho một công ty tư nhân và hàng tháng được chia lợi nhuận vì anh có góp vốn là số tiền riêng bấy lâu nay anh dành dụm được… Thế nhưng chồng nói vậy mà không phải vậy vì hôm qua Quang đi làm bỏ quên điện thoại ở nhà, thấy có tin nhắn liên tục, sốt ruột tôi mở ra xem và muốn ngất đi khi có ai đó giục chồng rằng: “Đã 3 tối rồi cưng chưa trả nợ theo hẹn đấy nhé. Có muốn tăng lương thì đừng để em chờ…”

Biết không thể giấu tôi nữa, Quang đành thú nhận anh cặp bồ với bà chủ công ty mỹ phẩm cao cấp, bà hơn anh 6 tuổi và độc thân, bà cần tình cảm, còn anh ham tiền nên chót lỡ… Con gái tôi chưa đầy tuổi, tôi phải làm sao bây giờ? Ly hôn thì tôi dám khẳng định mình có thể nuôi dạy con tốt, nhưng chỉ sợ con bé thiếu hụt tình cảm vả lại, bố mẹ tôi sẽ ra sao khi trong một gia đình cơ bản, nề nếp lại có một đứa con gái bỏ chồng?

Phát hiện nhân tình của chồng có thai, vợ có pha xử lý “đi vào lòng người”

Phát hiện nhân tình của chồng có thai, vợ có pha xử lý “đi vào lòng người”

Nhân tình của chồng có thai, người vợ đã có màn ứng xử vô cùng độc lạ khiến nhiều người “ngã ngửa” khi biết lý do.

Xem thêm
Từ khóa:   anh chồng ngoại tình bí mật ngoại tình bóc phốt ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 26 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 35 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 55 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 58 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 1 giờ 13 phút trước
Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân