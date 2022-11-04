Người chồng vũ phu phải tái mặt trước hành động đáp trả đầy dứt khoát của cô vợ bầu

Tâm sự gia đình 04/11/2022 22:22

Tôi quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình vì tin rằng anh ấy sẽ thay đổi. Còn về phần bố mẹ tôi thì nhất quyết phản đối.

Tôi năm nay 27 tuổi. Trước kia, tôi học kế toán và sau khi ra trường quyết định xin về gần nhà để làm. Tôi chọn về quê để được gần bố mẹ và thích cuộc sống thanh bình ở đó.

Về quê làm, tôi được rất nhiều vệ tinh vây quanh nhưng thực sự lúc đó tôi chưa nghĩ gì tới chuyện yêu đương rồi lấy chồng sớm. Mãi 2 năm sau, tôi mới bắt đầu mối tình đầu của mình. Ai cũng nghĩ, tôi là đứa con gái xinh xắn, có học hành tử tế thì cũng phải chọn một tấm chồng cho ra chồng. Thế nhưng, cuộc đời đã đưa tôi đến gặp chồng tôi bây giờ. Một anh chàng không có gì nổi trội không muốn nói là “thanh niên hư” ở xã bên.

Tôi quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình vì tin rằng anh ấy sẽ thay đổi. Còn về phần bố mẹ tôi thì nhất quyết phản đối. Nhưng tôi vẫn cố gắng thuyết phục, mặt khác tôi động viên người yêu thay đổi, tu chí làm ăn để làm lại cuộc đời. Quả nhiên, từ ngày yêu tôi, anh ấy đã thay đổi, từ một thanh niên lêu lổng, anh đã tu chí làm ăn.

Người chồng vũ phu phải tái mặt trước hành động đáp trả đầy dứt khoát của cô vợ bầu - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Thấy vậy, bố mẹ tôi đã đồng ý chấp thuận cho chúng tôi thành vợ thành chồng. Cuộc sống mới, tôi vô cùng hạnh phúc và tự huyễn hoặc bản thân có giá trị thật to lớn khi thay đổi được cả một con người hướng tới điều tích cực, làm lại cuộc đời. Một cuộc sống màu hồng được vẽ ra trước mắt tôi. Vợ chồng cùng nhau làm và tích cóp lo cho tương lai sau này.

Sau cưới vài tháng tôi có tin vui, chúng tôi thêm gắn kết hơn. Chúng tôi đã đón con trai đầu lòng. Thế nhưng khi con vừa được 1 tuổi thì tôi lại dính bầu lần 2. Tôi nghén nhiều, thêm con bé nên không thể đi làm. Cuộc sống thì cần tiền để chi tiêu, sinh hoạt. Chồng tôi bắt đầu không chịu nổi áp lực cuộc sống. Ít lâu sau, anh ta chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ, chẳng chịu làm ăn gì mà ngập đầu vào những cuộc vui không đầu không cuối, tối ngày say xỉn. Còn những lúc tỉnh thì anh ta lại vùi đầu vào những canh bạc xuyên đêm, ăn chơi quên ngày tháng, vợ con.

Tôi có nhẹ nhàng góp ý nhưng anh ta vẫn cứ lờ đi. Tôi nghĩ mình lại dùng tình cảm để giúp chồng thay đổi như lần trước nhưng tôi đã nhầm. Anh ta không hề thay đổi. Cuộc sống của tôi dần rơi vào địa ngục nhưng tôi không dám hé răng kêu than nửa lời. Vì đây là cuộc sống do chính tôi lựa chọn.

Người chồng vũ phu phải tái mặt trước hành động đáp trả đầy dứt khoát của cô vợ bầu - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Ở nhà chăm con mọn lại thêm bầu bí mệt mỏi, mà tôi phải gánh hàng trăm việc không tên, đã vậy, mỗi lần say xỉn về là anh ta lại chửi mắng, ăn uống, đập phá, mè nheo hầu hạ, đòi hỏi đủ đường. Tôi như kiệt sức. Cuộc sống cứ u ám như vậy từng ngày qua đi một cách nặng nề. Cái vòng luẩn quẩn cứ đeo bám lấy tôi như thế.

Chưa hết, lần này anh ta còn sinh thói bồ bịch, trai gái. Đó là một người đàn bà quá lứa trên phố. Có lẽ anh ta bám lấy cô ta để có tiền ăn chơi. Chuyện này đồn thổi ầm ĩ, làng trên xóm dưới ai cũng biết. Tôi đi đâu cũng có người hỏi thăm, rồi động viên khiến cô xấu hổ vì chồng vô cùng. Cho dù, tôi chưa bắt được quả tang chuyện ngoại tình nhưng vì bị nhiều người hỏi quá nên tôi quyết định hỏi chồng cho ra nhẽ.

Một sự trơ trẽn đã hiện lên rõ nét sau câu hỏi của tôi: “Anh có bồ à? Sống phải ngẩng cao đầu chứ!”. Anh ta trả lời chắc nịch: “Có bồ thì sao, đó là chuyện của tôi, không liên quan gì tới cô”. Tôi ức quá chỉ nói: “Vô dụng còn khốn nạn!”. Đây là lần đầu tiên tôi xúc phạm chồng như vậy và cũng là lần đầu tiên tôi bị chồng lao vào tát cháy má. Vì ức nghẹn, vì tủi phận mà tôi cũng chẳng thể kìm lại được. Sau cái tát của chồng, tôi cố lao lên tát lại anh ta một cái và nói: “Tôi trả lại anh cái tát ban nãy vì người đáng ra phải nhận nó là anh chứ không phải là tôi”. Ngay sau đó, tôi làm ầm ĩ lên để hàng xóm biết mà hắn ta thấy xấu hổ và dừng lại cơn thịnh nộ. Tôi biết tính hắn mà, có thể oai với vợ nhưng với thiên hạ thì lúc nào cũng sợ mất mặt, mang tiếng. Hơn nữa tôi đang bầu bí, hắn cũng chẳng dám làm gì quá đáng hơn nữa.

Lần đầu tiên tát chồng, một cảm giác thật khác, tôi thấy mình hơi quá nhưng nghĩ lại đó là cái giá mà anh ta phải trả. Một lần phản kháng như vậy để anh ta không còn lấn tới mà hành hạ mẹ con tôi nữa. Thời buổi nào rồi, chị em phụ nữ cũng phải tự đứng lên mà bảo vệ mình chứ!

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