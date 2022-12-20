Đêm tân hôn hãi hùng với hình ảnh cuộn dây dưới gối

Một đám cưới hạnh phúc được diễn ra trước sự chúc phúc của 2 bên gia đình và bạn bè thân thiết. Sau khi tàn tiệc, chúng tôi trở về nhà. Tôi hồi hộp chờ đón đêm tân hôn của mình. Cũng váy áo sexy cũng chút rượu vang cùng chút nước hoa nhè nhẹ... Bao lo lắng hội hộp cho đêm đầu tiên ấy. Vậy mà...

27 tuổi tôi lập gia đình. Cứ ngỡ mình sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất vì lấy được người mình yêu và cũng yêu mình tha thiết. Sau 5 năm yêu đương, chúng tôi quyết định về chung một nhà. Yêu nhau khoảng thời gian khá dài nhưng giữa chúng tôi luôn giữ gìn một tình yêu trong sáng. Anh nói anh tôn trọng tôi, sẽ giữ gìn cho đêm tân hôn của 2 đứa. Tôi thật sự rất hạnh phúc vì biết chồng tương lai của mình là người biết suy nghĩ cho vợ và yêu mình thật lòng.

Nhưng khi tôi vẫn chìm đắm trong những hành động lãng mạn của chồng thì bỗng khựng lại khi thấy chồng bắt đầu hung hăng. Bắt đầu, tôi có cảm giác sờ sợ nhưng cố gạt đi vì nghĩ có lẽ do cảm xúc bị dồn nén bao lâu nên chồng mới như vậy. Tôi cố vờ như không có chuyện gì để hợp tác với chồng mong muốn có một đêm tân hôn đáng nhớ. Mà đúng là đáng nhớ thật...

Một lát sau, chồng tôi cho tôi nếm đủ mọi cung bậc của cảm xúc. Cũng màn dạo đầu đến mê mẩn, cháy bỏng, tôi thấy mình như có lúc nghẹt thở bởi những nụ nôn chồng dành cho mình. Sự cuồng nhiệt ngày một tăng dần.

Ảnh minh họa

Chẳng phải một đêm lãng mạn tôi vẫn tưởng tượng. Khi đang cao trào, chồng tôi hành động thô bạo khiến tôi tủi thân vô cùng nhưng chưa hết sau đó anh còn lần tay với cuộn ruy băng bản to anh đã để ngay dưới gối từ lúc nào rồi trói chặt tay tay. Lúc này tôi thật sự run sợ và hoảng hốt. Tôi càng chống cự, anh càng trói chặt tay hơn, tôi càng van xin anh càng làm tới.

Mặc kệ vợ hoảng sợ nằm khóc và vẫy vùng đến đau điếng, chồng tôi vẫn hùng hục làm việc. Sau khi thỏa mãn xong, anh cởi ruy băng ở tay cho tôi và lăn ra ngủ say như chết. Còn lại mình tôi nằm khóc cả đêm vì sợ hãi, vì tủi thân và hoang mang vô độ.

Sáng hôm sau, tôi vẫn phải tỏ ra bình thường vì sợ bố mẹ nhận ra. Thật không ngờ, chồng cũng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Anh lại quan tâm, chăm sóc vợ từng li từng tí. Anh khác hẳn với người chồng thô bạo đêm qua.

Tôi có chút được động viên và vui trở lại và tự động viên bản thân rằng, tối qua có chút rượu nên chồng mới như thế. Tôi lại đợi chờ để cùng chồng làm lại một đêm tân hôn ý nghĩa.

Ảnh minh họa

Nhưng những tối hôm sau, mọi chuyện vẫn chưa có gì được cải thiện. Cứ đến lịch yêu, người chồng chuẩn 10 của tôi lại biến thành 1 con người khác. Điều đó làm tôi thấy sợ hãi. Tất cả những gì chồng làm khiến tôi bị ám ảnh và hoảng loạn tinh thần. Chuyện vợ chồng như vậy tôi cũng không dám tâm sự cùng ai. Tôi chỉ biết tự mình mò mẫn đọc trên trang mạng xã hội thì lờ mờ nhận ra chồng có lẽ đã mắc chứng bạo dâm. Rồi tôi có hỏi bác sĩ, họ nói chứng bệnh của anh cần phải điều trị không càng ngày càng nặng và chắc chắn cuộc sống lứa đôi sẽ bị ảnh hưởng.

Cả tháng trời, tôi nhiều lần nịnh nọt chồng đi bác sĩ nhưng chồng tôi nhất quyết không chịu. Anh chỉ hứa hẹn lên xuống với vợ là sẽ sửa đổi.

Vừa mới cưới chồng vì chuyện này mà tôi muốn bỏ cuộc, đã muốn đầu hàng. Song nếu đòi chia tay chồng bây giờ, bố mẹ 2 bên sẽ sốc lắm. Nhưng nếu cứ duy trì, mỗi đêm xuống trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi với tôi…