Phát hiện vợ ngoại tình, người chồng lạnh lùng không đánh ghen mà quyết ra đòn thâm hiểm đến điếng người

Tâm sự 20/12/2022 16:17

Câu trả lời đã có ngay tức thì khi tận mắt tôi nhìn thấy đàn ông ấy đã tình tứ dắt xe máy cho vợ tôi vào cổng nhà rồi chẳng kịp khóa cửa, hắn đã bế thốc cô ta vào phòng.

7 năm trước, tôi và Nguyệt quyết định về chung một nhà bằng đám cưới khá hoành tráng sau 2 năm yêu nhau. Bản thân tôi tự thấy mình là người đàn ông có trách nhiệm và rất yêu cô ấy.

Để đến được với nhau, chúng tôi cũng từng trải qua rất nhiều sóng gió vì gia đình Nguyệt phản đối quyết liệt lý do là vì gia đình tôi không môn đăng hộ đối. Tuy nhiên,chúng tôi vẫn bên nhau để vượt qua tất cả. Chính vì tình yêu ấy mà khi cưới Nguyệt làm vợ rồi, tôi lại càng trân trọng và yêu vợ nhiều hơn.

Nguyệt là con gái xinh đẹp và đảm đang. Sau đám cưới, chúng tôi đón tin vui có con đầu lòng. Sau 6 tháng ở cữ, vợ tôi quay lại với công việc của mình. Lúc đó chúng tôi có nhờ 1 chị gần nhà trông con trong lúc chúng tôi đi làm. Tuy con nhỏ, lại công việc cơ quan rất bận rộn nhưng vợ tôi lúc nào cũng cố gắng chu toàn mọi thứ. Tôi là dân xây dựng nên công việc không thể cố định một chỗ mà phải theo công trình, may thì có công trình ở gần, sáng đi tối về, còn không, chuyện tôi vắng nhà buổi tối là chuyện thường. Nhiều lúc thương vợ chịu thiệt thòi vì thương xuyên không có chồng ở bên đỡ đần. Nhưng vợ tôi chẳng hề kêu ca nửa lời, mọi việc đối nội đối ngoại, việc nhà, con cái đều một tay vợ tôi lo lắng.

Nói thật, tôi rất tự hào và hãnh diện về vợ mình. Anh em đồng nghiêp của tôi nếu ai đã gặp Nguyệt thì cũng khen ngợi không ngớt lời. Những tưởng hạnh phúc này sẽ duy trì mãi, vậy mà vẫn đến một ngày tôi ngã ngửa khi biết vợ lén lút ngoại tình với tình cũ.

Phát hiện vợ ngoại tình, người chồng lạnh lùng không đánh ghen mà quyết ra đòn thâm hiểm đến điếng người - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Chẳng là hôm ấy, công trình tôi đang làm tạm ngừng vài ngày do thiếu vật liệu. Nghĩ đến vợ ở nhà thui thủi một mình chỉ biết đi làm về là vui với con nên tôi thu xếp thực hiện chuyến về nhà bất chợt. Muốn để vợ con bất ngờ nên tôi cũng không thông báo cho vợ biết trước.

Buổi chiều ấy khi vừa về đến đầu ngõ, tôi đã bắt gặp vợ tất tưởi đi xe vội vàng đâu đó. Vì vợ đi quá nhanh nên tôi không kịp gọi. Nghĩ về nhà cũng không có ai nên anh tò mò đi theo vợ đằng sau.

Nào ngờ, vợ tôi đến nhà một người đàn ông cách nhà khoảng 4km. Chạy ra mở cửa cho vợ tôi là một người đàn ông, cao gầy, nhìn có vẻ như tôi đã gặp ở đâu đó rồi. Lặng lẽ tiến đến gần hơn một chút, tôi chết lặng khi nhận ra người đàn ông ấy không ai khác chính là người yêu cũ của vợ mình.

Tôi thấy hoang mang và lo lắng, mọi suy nghĩ chỉ xoay quanh, tại sao họ còn liên lạc với nhau mà lại còn có vẻ thân thiết vậy? Câu trả lời đã có ngay tức thì khi tận mắt tôi nhìn thấy đàn ông ấy đã tình tứ dắt xe máy cho vợ tôi vào cổng nhà rồi chẳng kịp khóa cửa, hắn đã bế thốc cô ta vào phòng.

Phát hiện vợ ngoại tình, người chồng lạnh lùng không đánh ghen mà quyết ra đòn thâm hiểm đến điếng người - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Nhìn thấy cảnh vợ tình tứ với người tình cũ, bao nhiêu thịnh nộ trong tôi như bùng nổ, được xả bung ra hết. Tôi vứt xe chỏng chơ ngay trước cổng nhà nhân tình của vợ và xông vào. Cô vợ ngoan hiền của tôi khi ấy đang hú hí với người cũ trên sô pha ngay tại phòng khách khi không có một mảnh vải che thân trên người.Thấy tôi xông vào bất ngờ, bọn họ mặt xanh tái và bắt đầu run. Chẳng một câu trách móc nhân tình của vợ, cũng chẳng xông vào tát vợ như nhiều người khác. Tôi chỉ lẳng lặng nhặt chiếc buộc tóc của vợ còn vương ra sàn rồi bước ra về để mặc đôi nhân tình kia.

Tôi bỏ về nhà ngồi sụp xuống đau đớn vô cùng. Một lúc sau, cô ấy về và van xin tôi tha thứ. Cô ấy nói, vì tôi thường xuyên vắng nhà nên cô ấy cô đơn...

Mặc cô vợ tôi cầu cạnh hoặc thanh minh, tôi cũng không nhiếc mắng hay chì chiết vợ ngoại tình. Cô ta thì tỏ ra hối lỗi ra mặt. Cô ấy luôn cầu xin anh tôi rằng, đó chỉ là phút bồng bột, yếu lòng của một người đàn bà mềm yếu khi gặp lại tình cũ mà chồng lại ở xa. Cô cũng nói, 2 người chỉ mới vụng trộm qua lại được gần 2 tháng nay. Không một lời đay nghiến vợ mình, nhưng từ sau khi bắt gặp vợ ngoại tình về, tôi chỉ cất chiếc dây buộc tóc tôi nhặt được tại hiện trường anh ả mặn nồng, tôi để chiếc dây đó vào một cái hộp nhỏ trong phòng ngủ của 2 vợ chồng để ngày nào cô vợ tôi cũng nhìn thấy nó mà cảm thấy day dứt lương tâm chứ tôi không thèm mở lời.

Nhiều lần cô ấy van xin tôi bỏ chiếc dây buộc đó đi để mọi chuyện được vùi sâu vào quá khứ nhưng tôi nhất định không thể dễ dàng mà tha thứ cho cái tội ngoại tình của vợ. Đây là đòn trừng phạt người vợ ngoan hiền đã mắc tội phản bội.

Tôi muốn hàng ngày Nguyệt nhìn thấy chiếc dây buộc đó và nghĩ về chuyện bị bắt gặp hôm đó và dằn vặt lương tâm tới mức phải hóa điên. Nhưng nhiều lúc nhìn vợ ôm mặt khóc, lòng tôi lại dấy lên niềm thương hại và muốn tha thứ cho vợ. Có phải đòn trả thù của tôi quá nhẫn tâm với vợ ngoại tình không?

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