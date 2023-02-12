Vạch bộ mặt thật của chồng trước gia đình, tưởng được cảm thông, ai ngờ tôi lại hứng chịu 'cơn thịnh nộ phũ phàng' vì điều này

Tâm sự 12/02/2023 08:35

Cảm giác ức chế trong tôi lúc đó trào dâng, bao ngày dồn nén việc chồng có bồ, giờ mới nói một câu trách chồng đã bị ăn mắng. Đã thế, tôi cho cả nhà thấy chồng tôi là người thế nào.

Đang yên ổn, hạnh phúc với gia đình bé nhỏ của mình thì đùng một cái tôi biết được tin sét đánh đó là chồng tôi có bồ. Anh ta từ chỗ lén lút, đến đắm chìm với người tình bên ngoài, quên hết trách nhiệm với vợ con. Khi tôi phát hiện ra sự thật, nín nhịn đủ đường mong chồng vì vợ con mà cắt đứt với bồ, nhưng anh ấy không chịu, coi thường lời nói của vợ.

Tôi cũng nghĩ chồng đi với bồ một phần cũng do mình, thời gian qua mải mê chăm sóc con mà thiếu đi sự quan tâm từng chút với chồng như trước. Tôi cũng thấy mình xuề xòa quần áo, trang điểm cũng chỉ qua loa… Tôi cũng bận bịu vào công việc, tâm trạng nhiều khi cũng không được thoải mái do căng thẳng, áp lực bởi công việc. Nhưng tôi làm vậy cũng chỉ vì gia đình, chứ tôi đâu có muốn làm thế.

Mọi sự thay đổi của tôi theo chiều hướng tốt hơn, hâm nóng tình cảm với chồng, nhưng đều bất lực. Bất đắc dĩ lắm, tôi mới phải tiết lộ chuyện này để nhà chồng tôi khuyên ngăn anh ấy. Nhân buổi gặp mặt gia đình nhà chồng, tôi vì quá bức xúc do chồng còn không về nhà dùng bữa cơm trong khi bố mẹ chồng, các anh chị em của chồng tôi có mặt đầy đủ. Tôi kể xấu chồng hay đi vắng đột xuất, ít trách nhiệm với vợ con hơn trước…

Vậy là bố chồng tôi bênh luôn con trai: "Nó có đi vắng, bận bịu cũng chỉ là làm ăn. Có đi nhậu thì cũng là giao lưu, ngoại giao với các đối tác… Muốn nó suốt ngày ru rú ở nhà để mà chết đói à? Lấy được chồng hiền lành, đẹp trai, chịu khó làm ăn như vậy mà còn đòi hỏi gì nữa".

Vạch bộ mặt thật của chồng trước gia đình, tưởng được cảm thông, ai ngờ tôi lại hứng chịu 'cơn thịnh nộ phũ phàng' vì điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cảm giác ức chế trong tôi lúc đó trào dâng, bao ngày dồn nén việc chồng có bồ, giờ mới nói một câu trách chồng đã bị ăn mắng. Đã thế, tôi cho cả nhà thấy chồng tôi là người thế nào. Tôi can đảm tiết lộ: "Có chuyện này con muốn nói, con cũng đã nhịn từ lâu rồi, nhưng không thể đừng được nữa. Chồng con có bồ đến cả năm nay, con khuyên bảo đủ thứ mà không được. Bố mẹ, anh chị khuyên bảo anh ấy giúp con, chứ con cũng mệt mỏi lắm rồi. Anh ấy vắng nhà là đi hú hí với bồ đấy".

Nói xong, tôi mở điện thoại cho cả nhà chồng xem ảnh chụp, video, đoạn tin nhắn bằng chứng chồng tôi có bồ. Tôi cứ tưởng được mọi người cảm thông, gọi ngay chồng tôi về chỉnh đốn, nào ngời ai cũng đùng đùng nổi giận. Mẹ chồng nhiếc móc tôi: "Chuyện vợ chồng anh chị tự giải quyết, xấu chàng thì hổ ai? Vợ thế nào thì chồng mới cặp bồ chứ, không tự dưng nó đi theo đứa khác làm gì. Cô xem lại bản thân cô đi, tốt đẹp gì không mà giờ đổ tiếng xấu cho chồng".

Tự dưng, tôi thành tội đồ trong nhà chồng, ai nấy cũng tranh nhau mắng mỏ, dọa nạt tôi. "Em tôi có bồ đấy, không thích thì ly hôn đi, để xem kiếm được thằng nào bằng được một góc của nó không?" - chị chồng tôi quát vào mặt tôi. Lúc đó, tôi chỉ biết ôm mặt khóc. Tôi thất vọng đủ đường, không thể hiểu nổi vì sao chồng và nhà chồng lại đối xử tệ bạc với tôi như thế. Tôi có nhan sắc, có học hành, có công việc đàng hoàng thu nhập cao… vậy mà nhà coi thường tôi ra mặt.

Tôi cũng chẳng thiết tha bấu víu được gì ở nhà chồng, cũng muốn kết thúc mọi chuyện để có được cuộc sống bình an. Đã có người khuyên tôi bình tĩnh, học cách chấp nhận, rồi có ngày chồng sẽ trở về. Nhưng tôi đã quá mệt mỏi và cạn kiệt niềm tin vào chồng. Tôi có nên chấp nhận duy trì hôn nhân, hay thẳng thừng ly hôn?

Thấy chồng tài giỏi nên mới giới thiệu đến công ty của cô bạn thân, vài tháng sau tôi 'hóa đá' khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt

Thấy chồng tài giỏi nên mới giới thiệu đến công ty của cô bạn thân, vài tháng sau tôi 'hóa đá' khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt

Chồng ít quan tâm tới vợ con, nhưng tôi rất tin tưởng ở chồng, với lại bạn thân tôi làm giám đốc công ty thì anh ấy làm sao mà dám ngoại tình với ai ở công ty được.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 46 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 10 giờ 8 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 10 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt