Vạch bộ mặt thật của chồng trước gia đình, tưởng được cảm thông, ai ngờ tôi lại hứng chịu 'cơn thịnh nộ phũ phàng' vì điều này

Cảm giác ức chế trong tôi lúc đó trào dâng, bao ngày dồn nén việc chồng có bồ, giờ mới nói một câu trách chồng đã bị ăn mắng. Đã thế, tôi cho cả nhà thấy chồng tôi là người thế nào.

Đang yên ổn, hạnh phúc với gia đình bé nhỏ của mình thì đùng một cái tôi biết được tin sét đánh đó là chồng tôi có bồ. Anh ta từ chỗ lén lút, đến đắm chìm với người tình bên ngoài, quên hết trách nhiệm với vợ con. Khi tôi phát hiện ra sự thật, nín nhịn đủ đường mong chồng vì vợ con mà cắt đứt với bồ, nhưng anh ấy không chịu, coi thường lời nói của vợ. Tôi cũng nghĩ chồng đi với bồ một phần cũng do mình, thời gian qua mải mê chăm sóc con mà thiếu đi sự quan tâm từng chút với chồng như trước. Tôi cũng thấy mình xuề xòa quần áo, trang điểm cũng chỉ qua loa… Tôi cũng bận bịu vào công việc, tâm trạng nhiều khi cũng không được thoải mái do căng thẳng, áp lực bởi công việc. Nhưng tôi làm vậy cũng chỉ vì gia đình, chứ tôi đâu có muốn làm thế.

Mọi sự thay đổi của tôi theo chiều hướng tốt hơn, hâm nóng tình cảm với chồng, nhưng đều bất lực. Bất đắc dĩ lắm, tôi mới phải tiết lộ chuyện này để nhà chồng tôi khuyên ngăn anh ấy. Nhân buổi gặp mặt gia đình nhà chồng, tôi vì quá bức xúc do chồng còn không về nhà dùng bữa cơm trong khi bố mẹ chồng, các anh chị em của chồng tôi có mặt đầy đủ. Tôi kể xấu chồng hay đi vắng đột xuất, ít trách nhiệm với vợ con hơn trước… Vậy là bố chồng tôi bênh luôn con trai: "Nó có đi vắng, bận bịu cũng chỉ là làm ăn. Có đi nhậu thì cũng là giao lưu, ngoại giao với các đối tác… Muốn nó suốt ngày ru rú ở nhà để mà chết đói à? Lấy được chồng hiền lành, đẹp trai, chịu khó làm ăn như vậy mà còn đòi hỏi gì nữa".

Ảnh minh họa: Internet Cảm giác ức chế trong tôi lúc đó trào dâng, bao ngày dồn nén việc chồng có bồ, giờ mới nói một câu trách chồng đã bị ăn mắng. Đã thế, tôi cho cả nhà thấy chồng tôi là người thế nào. Tôi can đảm tiết lộ: "Có chuyện này con muốn nói, con cũng đã nhịn từ lâu rồi, nhưng không thể đừng được nữa. Chồng con có bồ đến cả năm nay, con khuyên bảo đủ thứ mà không được. Bố mẹ, anh chị khuyên bảo anh ấy giúp con, chứ con cũng mệt mỏi lắm rồi. Anh ấy vắng nhà là đi hú hí với bồ đấy". Nói xong, tôi mở điện thoại cho cả nhà chồng xem ảnh chụp, video, đoạn tin nhắn bằng chứng chồng tôi có bồ. Tôi cứ tưởng được mọi người cảm thông, gọi ngay chồng tôi về chỉnh đốn, nào ngời ai cũng đùng đùng nổi giận. Mẹ chồng nhiếc móc tôi: "Chuyện vợ chồng anh chị tự giải quyết, xấu chàng thì hổ ai? Vợ thế nào thì chồng mới cặp bồ chứ, không tự dưng nó đi theo đứa khác làm gì. Cô xem lại bản thân cô đi, tốt đẹp gì không mà giờ đổ tiếng xấu cho chồng". Tự dưng, tôi thành tội đồ trong nhà chồng, ai nấy cũng tranh nhau mắng mỏ, dọa nạt tôi. "Em tôi có bồ đấy, không thích thì ly hôn đi, để xem kiếm được thằng nào bằng được một góc của nó không?" - chị chồng tôi quát vào mặt tôi. Lúc đó, tôi chỉ biết ôm mặt khóc. Tôi thất vọng đủ đường, không thể hiểu nổi vì sao chồng và nhà chồng lại đối xử tệ bạc với tôi như thế. Tôi có nhan sắc, có học hành, có công việc đàng hoàng thu nhập cao… vậy mà nhà coi thường tôi ra mặt. Tôi cũng chẳng thiết tha bấu víu được gì ở nhà chồng, cũng muốn kết thúc mọi chuyện để có được cuộc sống bình an. Đã có người khuyên tôi bình tĩnh, học cách chấp nhận, rồi có ngày chồng sẽ trở về. Nhưng tôi đã quá mệt mỏi và cạn kiệt niềm tin vào chồng. Tôi có nên chấp nhận duy trì hôn nhân, hay thẳng thừng ly hôn?

Thấy chồng tài giỏi nên mới giới thiệu đến công ty của cô bạn thân, vài tháng sau tôi 'hóa đá' khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt Chồng ít quan tâm tới vợ con, nhưng tôi rất tin tưởng ở chồng, với lại bạn thân tôi làm giám đốc công ty thì anh ấy làm sao mà dám ngoại tình với ai ở công ty được.

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