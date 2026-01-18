Tưởng vợ không biết đẻ nên 'thở phào' ly hôn, 3 năm sau gặp lại cô trong diện mạo khác hẳn, chồng cũ chỉ biết khóc hận

Tâm sự 18/01/2026 22:36

Tôi không đi tìm vợ, cũng không ký đơn ly hôn. Tôi không ký đơn vì không nỡ, nhưng không đi tìm vợ là vì thấy nhẹ nhõm. Tôi định để một thời gian sau thì sẽ ký đơn. Chẳng ngờ được suốt 3 năm sau đó, tờ đơn kia vẫn chưa được gửi đi.

Tôi và vợ quen nhau từ khi đi học, sau khi tốt nghiệp, có công việc ổn định thì quyết định kết hôn.

6 năm lấy nhau, cả hai không có tin tức con cái, nguyên nhân là từ vợ tôi. Chúng tôi chạy chữa khắp nơi, tiền bạc đổ sông đổ biển vẫn không có kết quả. Sức lực cạn cùng, tình cảm của tôi và vợ cũng bị bào mòn. Bố mẹ chỉ cho tôi 6 năm để tìm con, họ không muốn giữ lại người vợ vô sinh ở lại bên tôi.

Mẹ tôi khóc lóc nói rằng bà già rồi, chỉ muốn nhìn mặt cháu nội thì mới nhắm mắt xuôi tay được. Lòng tôi rối rắm vô cùng, vì tôi không nỡ ly hôn với vợ. Nhưng nếu cứ tiếp tục tình cảnh này thì tôi mệt mỏi dằn vặt.

Vài ngày sau đó, sáng vừa tỉnh dậy thì tôi đã không thấy vợ đâu. Trên bàn trong phòng khách, đơn ly hôn vợ đã ký cùng một mảnh giấy để lại: “Anh đừng tìm em, tụi mình cứ kết thúc thế này đi”.

Tôi không đi tìm vợ, cũng không ký đơn ly hôn. Tôi không ký đơn vì không nỡ, nhưng không đi tìm vợ là vì thấy nhẹ nhõm. Tôi định để một thời gian sau thì sẽ ký đơn. Chẳng ngờ được suốt 3 năm sau đó, tờ đơn kia vẫn chưa được gửi đi.

Tưởng vợ không biết đẻ nên 'thở phào' ly hôn, 3 năm sau gặp lại cô trong diện mạo khác hẳn, chồng cũ chỉ biết khóc hận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

3 năm sau khi vợ rời đi, tôi gặp lại cô ấy trong một lần đi công tác ở thành phố khác. Vợ tôi giờ làm trong tổ chức từ thiện, thường xuyên đi nhiều nơi giúp người khó khăn. Trông cô ấy tươi trẻ và tràn đầy sức sống. Trong lòng tôi bỗng quặn lên tình cảm chôn giấu bấy lâu.

Thật ra, suốt 3 năm qua, tôi chưa từng thấy mình thoải mái. Chỉ có những ngày đầu vợ đi, tôi thấy nhẹ nhõm vì tôi không phải là người bỏ rơi cô ấy. Nhưng những tháng ngày sau đó khiến tôi chán chường cùng cực. Tôi vẫn nhớ vợ nhưng lại không thể làm gì khác. Dù bố mẹ tôi có sắp xếp để tôi gặp nhiều người phụ nữ khác, nhưng tôi chẳng thể tìm được ai như vợ.

Từ lúc thấy dáng vẻ tiều tụy của tôi, bố mẹ dù có giận cũng đành thở dài bất lực. Đến một ngày khi thấy tôi bệnh liệt giường suốt một tháng, mẹ tôi nói không thể bỏ vợ thì hãy đi tìm cô ấy về. Bố mẹ tôi đã già rồi, cũng không chịu nổi cảnh nhìn con mình ngày một suy sụp. Họ nói chúng tôi có thể nhận con nuôi, họ không cấm cản phản đối nữa.

Đến hôm nay khi gặp lại vợ, tôi nghĩ đây là cơ hội cuối cùng ông trời cho tôi. Tôi không muốn vụt mất người vợ vô sinh này của mình. 6 năm quen vợ, 6 năm là vợ chồng, 3 năm không thể quên. Cuộc đời con người liệu có mấy lần 15 năm như thế, sao phải lãng phí bỏ qua nhau?

Đụng mặt con dâu trong khách sạn, mẹ chồng không hề đánh ghen mà run rẩy rút ngay 50 triệu để "bịt miệng"

Đụng mặt con dâu trong khách sạn, mẹ chồng không hề đánh ghen mà run rẩy rút ngay 50 triệu để "bịt miệng"

Đến một ngày, chồng tôi đi công tác ở tỉnh khác, con dâu về nhà ngoại. Tôi vui vẻ chuẩn bị đi gặp bạn. Vừa tới cửa khách sạn, tôi bàng hoàng đụng mặt con dâu. Người đàn ông đi cạnh nó cũng cúi đầu chào tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 trưa mai, thứ Hai 19/1/2026, 3 con giáp đón 'phúc khí trời ban', hoan hỉ nhận tài lộc, phát tài chỉ là chuyện sớm muộn

Đúng 12h30 trưa mai, thứ Hai 19/1/2026, 3 con giáp đón 'phúc khí trời ban', hoan hỉ nhận tài lộc, phát tài chỉ là chuyện sớm muộn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Không phải để ăn, lý do chồng đặt quả mướp ở đầu giường hằng đêm khiến tôi chỉ muốn xách vali bỏ chạy

Không phải để ăn, lý do chồng đặt quả mướp ở đầu giường hằng đêm khiến tôi chỉ muốn xách vali bỏ chạy

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
4 người đàn bà "đại náo" đám tang, người vợ gục ngã vì sự thật về chồng mình quá khủng khiếp

4 người đàn bà "đại náo" đám tang, người vợ gục ngã vì sự thật về chồng mình quá khủng khiếp

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Bát mì cuối cùng của mẹ chồng trước ngày ra tòa và một câu hỏi khiến vợ chồng tôi bật khóc, xé nát đơn ly hôn

Bát mì cuối cùng của mẹ chồng trước ngày ra tòa và một câu hỏi khiến vợ chồng tôi bật khóc, xé nát đơn ly hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Tưởng vợ không biết đẻ nên "thở phào" ly hôn, 3 năm sau gặp lại cô trong diện mạo khác hẳn, chồng cũ chỉ biết khóc hận

Tưởng vợ không biết đẻ nên "thở phào" ly hôn, 3 năm sau gặp lại cô trong diện mạo khác hẳn, chồng cũ chỉ biết khóc hận

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Đụng mặt con dâu trong khách sạn, mẹ chồng không hề đánh ghen mà run rẩy rút ngay 50 triệu để "bịt miệng"

Đụng mặt con dâu trong khách sạn, mẹ chồng không hề đánh ghen mà run rẩy rút ngay 50 triệu để "bịt miệng"

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Vừa đặt chân tới cửa khách sạn với nhân tình, chồng "ngã ngửa" nhận được tin nhắn từ vợ

Vừa đặt chân tới cửa khách sạn với nhân tình, chồng "ngã ngửa" nhận được tin nhắn từ vợ

Ngoại tình 2 giờ 16 phút trước
Bỗng dưng bị cô gái lạ tát "cháy mặt" giữa phố, tôi chết lặng khi biết lý do liên quan đến bí mật của gia đình

Bỗng dưng bị cô gái lạ tát "cháy mặt" giữa phố, tôi chết lặng khi biết lý do liên quan đến bí mật của gia đình

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Ngày em đi lấy chồng tôi chỉ biết nén đau, 4 năm sau gặp lại, tôi "ngất lịm" khi biết sự thật về cuộc hôn nhân đó

Ngày em đi lấy chồng tôi chỉ biết nén đau, 4 năm sau gặp lại, tôi "ngất lịm" khi biết sự thật về cuộc hôn nhân đó

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Đi ăn cùng chồng của bạn thân, tôi "rụng rời" phát hiện hai người họ đang ngoại tình chỉ sau một câu hỏi bâng quơ

Đi ăn cùng chồng của bạn thân, tôi "rụng rời" phát hiện hai người họ đang ngoại tình chỉ sau một câu hỏi bâng quơ

Ngoại tình 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới, từ ngày 19/1 đến 25/1/2026, 3 con giáp hứng mưa Tài Lộc, tiền của ngập nhà, Phú Quý đủ đường, yên tâm tận hưởng cuộc sống

Tử vi tuần mới, từ ngày 19/1 đến 25/1/2026, 3 con giáp hứng mưa Tài Lộc, tiền của ngập nhà, Phú Quý đủ đường, yên tâm tận hưởng cuộc sống

Giá vàng hôm nay, ngày 18/1/2026: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Giá vàng hôm nay, ngày 18/1/2026: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Hai 19/1/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', đổi vận giàu sang, tương lai huy hoàng, giàu sang bậc nhất

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Hai 19/1/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', đổi vận giàu sang, tương lai huy hoàng, giàu sang bậc nhất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Không phải để ăn, lý do chồng đặt quả mướp ở đầu giường hằng đêm khiến tôi chỉ muốn xách vali bỏ chạy

Không phải để ăn, lý do chồng đặt quả mướp ở đầu giường hằng đêm khiến tôi chỉ muốn xách vali bỏ chạy

4 người đàn bà "đại náo" đám tang, người vợ gục ngã vì sự thật về chồng mình quá khủng khiếp

4 người đàn bà "đại náo" đám tang, người vợ gục ngã vì sự thật về chồng mình quá khủng khiếp

Bỗng dưng bị cô gái lạ tát "cháy mặt" giữa phố, tôi chết lặng khi biết lý do liên quan đến bí mật của gia đình

Bỗng dưng bị cô gái lạ tát "cháy mặt" giữa phố, tôi chết lặng khi biết lý do liên quan đến bí mật của gia đình

Ngày em đi lấy chồng tôi chỉ biết nén đau, 4 năm sau gặp lại, tôi "ngất lịm" khi biết sự thật về cuộc hôn nhân đó

Ngày em đi lấy chồng tôi chỉ biết nén đau, 4 năm sau gặp lại, tôi "ngất lịm" khi biết sự thật về cuộc hôn nhân đó

Lấy chồng có con riêng, tôi "hồn xiêu phách lạc" khi thấy bóng trắng lấp ló trước phòng con hằng đêm

Lấy chồng có con riêng, tôi "hồn xiêu phách lạc" khi thấy bóng trắng lấp ló trước phòng con hằng đêm

Đang ăn cơm bỗng nghe tiếng hàng xóm khóc, chồng tôi bỏ mặc vợ con lao đi như bay, để rồi tôi chết đứng khi thấy anh đang làm việc đó

Đang ăn cơm bỗng nghe tiếng hàng xóm khóc, chồng tôi bỏ mặc vợ con lao đi như bay, để rồi tôi chết đứng khi thấy anh đang làm việc đó