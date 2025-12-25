Tưởng được mẹ chồng ủng hộ đón bồ về nhà, chồng 'sướng rơn' mà không biết mình chỉ là con mồi trong bẫy

Tâm sự 25/12/2025 22:00

Lúc đó Hoa mới ôm chặt mẹ chồng bật khóc, với cô nếu không có mẹ chồng thì có lẽ cô đã ly hôn từ lâu rồi. Bởi Phú là người chồng ngoại tình, vũ phu, lúc nào lăng nhăng và chơi bời. Nghĩ mình chịu đựng lâu như vậy giờ không lý gì lại để cho cô bồ hưởng cả.

''Cô không có quyền gì mà can thiệp, cấm chồng ngoại tình cả. Đừng nghĩ có mẹ tôi chống đỡ sau lưng mà tôi không dám ly hôn cô nhé''.

''Tôi là vợ anh mà không có quyền biết chồng mình cặp kè với ai ư?".

 

''Nếu cô còn muốn ở trong cái nhà này thì để yên cho tôi ngoại tình, không thì đừng có trách''.

''Anh tính làm gì tôi đây? Định đánh tôi ư?".

Hoa vừa lên giọng cãi chồng thì đã bị Phú đánh một cái gã xuống đất. Đúng lúc này thì mẹ của Phú xuất hiện.

''Mẹ, mẹ đến từ bao giờ đấy ạ?''.

Bà Hải bình tĩnh nhìn con trai rồi thản nhiên nói:

''Đủ lâu để biết con làm những gì, giờ con ngồi xuống đây nghe mẹ nói chuyện''.

Phú cứ tưởng lần này mẹ sẽ lại bênh vợ rồi giáo huấn mình một trận ra trò. Nhưng thật không ngờ:

''Con muốn ly hôn vợ để sống với bồ cũng được, nhưng mà căn nhà này phải thuộc về mẹ con cái Hoa. Còn về cô bồ thì con cứ đưa cô ta về nhà, mẹ chăm sóc cho. Con cứ ở tạm với mẹ rồi mua nhà riêng ở với bồ sau''.

''Mẹ có nói thật không thế? Mẹ chịu đồng ý cho con và bồ đến với nhau sao. Vậy thì tốt quá rồi".

Lúc nghe mẹ chồng nói câu đó Hoa uất ức lắm, cô tự nghĩ cuối cùng thì mẹ nào cũng sẽ bênh con của mình mà thôi. Không ngờ khi Phú vừa đi thì mẹ chồng đỡ hoa dậy rồi nói:

''Mẹ thấy con sống với nó khổ quá, chồng ngoại tình đừng cố nói lý lẽ làm gì con ạ. Nhưng con yên tâm, mẹ đã có kế hoạch cả rồi. Nhất định thằng Phú không ở lâu với bồ được đâu''.

Lúc đó Hoa mới ôm chặt mẹ chồng bật khóc, với cô nếu không có mẹ chồng thì có lẽ cô đã ly hôn từ lâu rồi. Bởi Phú là người chồng ngoại tình, vũ phu, lúc nào lăng nhăng và chơi bời. Nghĩ mình chịu đựng lâu như vậy giờ không lý gì lại để cho cô bồ hưởng cả.

Tưởng được mẹ chồng ủng hộ đón bồ về nhà, chồng 'sướng rơn' mà không biết mình chỉ là con mồi trong bẫy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mới có 2 hôm mà Phú đã thuê người dọn hết đồ đạc của bồ để mang về nhà mẹ. Cô bồ của Phú vốn dĩ chỉ yêu anh vì tiền, nay sống cùng với mẹ của nhân tình khiến cô ta khó chịu vô cùng:

''Sao lại sống cùng với mẹ anh, em không thích chút nào đâu''.

"Em ngốc lắm, khi mẹ muốn rước em về ở cùng chứng tỏ bà đang muốn xem em như nào để cho hai đứa mình kết hôn đấy''.

Vậy nhưng Phú chỉ sung sướng được với bồ có quãng thời gian đầu, càng sống lâu với cô ta Phú càng thấy cô bồ rất lười biếng, lúc nào chỉ lo quần quần áo áo. Hôm nào về nhà anh thấy nhà cửa bẩn thỉu, bồ thì chỉ việc xem phim, làm đẹp. Nhất là cô ta cứ coi mẹ Phú như ô sin rồi sai bảo, có lần Phú giận mới quát:

"Sao em nằm ườn ra đấy, không thấy mẹ anh đang dọn dẹp ngoài kia à? Em muốn được lòng mẹ anh thì phải đảm đang lên chứ?''.

''Ôi giời, em đâu có muốn lấy lòng mẹ anh cơ chứ. Với cả em cũng có làm rồi đấy chứ, nhưng cứ động vào là mẹ anh lại chê em không bằng vợ của anh kia kìa''.

Quả thật thì đúng là bà Hải cho phép con trai rước bồ về nhà ở với mình nhưng trong lòng bà chỉ coi Hoa là con dâu của mình. Ngày nào thì bà cũng nói với bồ của con trai:

''Cô chẳng bằng một góc của cái Phương, đàn bà mà cứ lười biếng''.

Thế là cô nhân tình và mẹ của Phú lúc nào bất hòa, mấy lần Phú khó chịu khi cô bồ cứ kể xấu rồi hỗn láo với mẹ mình anh khó chịu lắm. Đã vậy cô ta còn không nấu nướng, lúc nào chỉ biết ngửa tay xin tiền để mua sắm, tụ tập bạn bè.

Nhận thấy con trai đã chán ngán bồ nên bà Hải mới nhỏ nhẹ:

''Ở với bồ sướng chưa con? Mới có 1 tháng thôi mà nhìn con mặt mũi bơ phờ, hốc hác quá. Mẹ nói thật chứ cô bồ của con ngoài việc tiêu tiền ra thì chẳng làm được gì nên hồn. Đã vậy còn đỏng đảnh, bẩn thỉu. Từ ngày về sống với cô ta con được ăn mấy bữa cơm tử tế rồi?".

''Con....''.

''Im lặng thế là mẹ hiểu rồi, con nghĩ xem từ ngày bỏ cái Hoa thì con gần như đã mất hết rồi. Đời này khó có ai bằng được cái Hoa, vừa giỏi chiều chồng lại hiếu thảo đâu con ạ''.

Nghe mẹ nói xong mà Phú cũng thấy đúng, quả thật thì vợ và bồ khác nhau một trời một vực. Tối đó về nhà cô bồ còn nhiếc móc Phú khi mà không chịu cho cô ta thêm tiền, bụng thì đói cồn cào, còn nghe những lời cô bồ nói thì Phú lập tức đánh cô ta rồi tuyên bố cắt đứt mọi chuyện.

Lúc này thì anh mới thấy mình sai, trở thành gã chồng ngoại tình anh mất nhiều hơn được, vội vàng Phú chạy sang nhờ mẹ nói Hoa cho mình quay lại nhưng anh chẳng biết liệu vợ có tha thứ cho mình hay không.

Thấy chồng và nhân tình trốn dưới gầm giường, vợ không đánh ghen mà chỉ nói đúng 1 câu khiến cả hai 'mặt cắt không còn giọt máu'

Thấy chồng và nhân tình trốn dưới gầm giường, vợ không đánh ghen mà chỉ nói đúng 1 câu khiến cả hai 'mặt cắt không còn giọt máu'

Sau 3 ngày thuê thám tử thì Lan được biết chồng mình cặp kè với cô sinh viên năm cuối đại học. Hai người quen nhau sau một vụ va chạm giao thông, cũng chính Kiên đã đưa cô gái đó vào viện nên cả hai mới nảy sinh tình cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Lúc có bồ thì quên vợ, lúc trắng tay quay về chỉ nhận được sự ghét bỏ vì 'đã quá hạn sử dụng'

Lúc có bồ thì quên vợ, lúc trắng tay quay về chỉ nhận được sự ghét bỏ vì 'đã quá hạn sử dụng'

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Từ nay tới Tết Nguyên Đán (1/1/2026 âm lịch), 3 con giáp số hưởng phú quý, làm gì cũng thuận lợi, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây gom vàng

Từ nay tới Tết Nguyên Đán (1/1/2026 âm lịch), 3 con giáp số hưởng phú quý, làm gì cũng thuận lợi, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây gom vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Chỉ vì một hành động 'lỡ tay' của vợ bầu, chồng suốt 9 tháng 10 ngày sợ đến mức không dám nghĩ tới hai chữ ngoại tình

Chỉ vì một hành động 'lỡ tay' của vợ bầu, chồng suốt 9 tháng 10 ngày sợ đến mức không dám nghĩ tới hai chữ ngoại tình

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối sau ngày 25/12/2025, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối sau ngày 25/12/2025, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Ngày tái hôn, con gái không chịu đi theo mẹ, biết được sự thật đằng sau tôi òa khóc vứt bỏ áo cưới ngay lập tức

Ngày tái hôn, con gái không chịu đi theo mẹ, biết được sự thật đằng sau tôi òa khóc vứt bỏ áo cưới ngay lập tức

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Cháu trai đúng là máu mủ nhà nội nhưng con trai tôi lại không phải bố đứa trẻ, mẹ chồng sốc ngất khi biết sự thật

Cháu trai đúng là máu mủ nhà nội nhưng con trai tôi lại không phải bố đứa trẻ, mẹ chồng sốc ngất khi biết sự thật

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp đón nhận phúc lộc 'sâu hơn biển', đổi mệnh giàu sang hanh thông, vừa giỏi kiếm vừa giỏi giữ tiền hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp đón nhận phúc lộc 'sâu hơn biển', đổi mệnh giàu sang hanh thông, vừa giỏi kiếm vừa giỏi giữ tiền hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 20h thứ Sáu, ngày 26/12/2025, 3 con giáp thắng đậm lãi to, chạm đỉnh cao phú quý, bước sang trang mới, hưởng đủ mọi vinh quang

Đúng 20h thứ Sáu, ngày 26/12/2025, 3 con giáp thắng đậm lãi to, chạm đỉnh cao phú quý, bước sang trang mới, hưởng đủ mọi vinh quang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Cứ nghĩ chồng có quỹ đen nuôi bồ nên tôi lén bòn rút, ngày anh nhắm mắt tôi mới khóc nghẹn khi thấy thứ anh để lại cho mình

Cứ nghĩ chồng có quỹ đen nuôi bồ nên tôi lén bòn rút, ngày anh nhắm mắt tôi mới khóc nghẹn khi thấy thứ anh để lại cho mình

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Tiếng động lạ bên nhà hàng xóm lúc nửa đêm vạch trần hành vi phản bội của gã chồng giám đốc

Tiếng động lạ bên nhà hàng xóm lúc nửa đêm vạch trần hành vi phản bội của gã chồng giám đốc

Ngoại tình 1 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 26/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 26/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 25/12/2025: Vàng SJC lao dốc 1 triệu đồng từ đỉnh kỷ lục do người mua bán chốt lời

Giá vàng hôm nay, ngày 25/12/2025: Vàng SJC lao dốc 1 triệu đồng từ đỉnh kỷ lục do người mua bán chốt lời

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị nhân tình 'chặn đường' khiêu khích ngay cửa phòng khám thai, vợ chết lặng trước cách xử lý 'cực gắt' của chồng

Bị nhân tình 'chặn đường' khiêu khích ngay cửa phòng khám thai, vợ chết lặng trước cách xử lý 'cực gắt' của chồng

Đêm cuối cùng dưới một mái nhà, chồng khóc nghẹn trước lời đề nghị cuối cùng của người vợ đang hấp hối

Đêm cuối cùng dưới một mái nhà, chồng khóc nghẹn trước lời đề nghị cuối cùng của người vợ đang hấp hối

5 năm chưa từng nhìn qua tủ đồ của vợ, lần đầu tiên giặt đồ cho cô ấy, tôi ngạc nhiên thấy một thứ bất ngờ

5 năm chưa từng nhìn qua tủ đồ của vợ, lần đầu tiên giặt đồ cho cô ấy, tôi ngạc nhiên thấy một thứ bất ngờ

Chưa từng nhìn qua tủ đồ của vợ, lần đầu tiên giặt đồ cho cô ấy, tôi thấy một thứ bất ngờ

Chưa từng nhìn qua tủ đồ của vợ, lần đầu tiên giặt đồ cho cô ấy, tôi thấy một thứ bất ngờ

Vừa kết hôn được 3 ngày vợ một mực đòi ly hôn, vài tháng sau tôi run rẩy biết được lý do

Vừa kết hôn được 3 ngày vợ một mực đòi ly hôn, vài tháng sau tôi run rẩy biết được lý do

Đêm tân hôn, chú rể ôm vàng biệt tích, hôm sau bê về một thùng nặng trịch, mở ra xem tôi liền ‘sáng mắt’

Đêm tân hôn, chú rể ôm vàng biệt tích, hôm sau bê về một thùng nặng trịch, mở ra xem tôi liền ‘sáng mắt’