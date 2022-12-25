Tưởng con gái lấy chồng giàu sung sướng, ngày con mang thai, mẹ lên thăm mở tủ lạnh mà đau đớn dắt ngay con về nhà

Tâm sự 25/12/2022 23:09

Giật mình khi mở tủ lạnh, bà thấy những món đồ ăn 'kì dị', lo sợ ảnh hưởng thai nhi, chẳng nói một câu bà đòi đưa con về ngay.

Nhà tôi có hai chị em gái. Chị tôi vừa kết hôn cách đây 5 tháng. Ngày chị lên xe hoa về nhà chồng, ai cũng xuýt xoa khen chị tôi số sướng, lấy được anh rể chẳng khác gì trúng số độc đắc.

Bản thân anh rể tôi có nhà riêng có xe cả rồi, lương mỗi tháng ít cũng 50 - 70 triệu, gia cảnh nhà anh cũng khá giả lắm. Bố mẹ tôi được mọi người ghen tị khi nuôi lớn cô con gái xinh xắn nết na, giờ gả vào nhà giàu hưởng phúc.

Chị tôi vừa kết hôn 2 tháng thì đã mang thai ngay. Sức khỏe chị không tốt nên mẹ khuyên nghỉ làm ở nhà dưỡng thai, sau này con cứng cáp tính chuyện đi làm lại sau. Chị tôi nghén lắm, cũng chẳng đi làm nổi nên đành nghe theo. Cũng may anh rể có điều kiện, vợ không đi làm anh vẫn thừa sức lo cho vợ con.

Tưởng con gái lấy chồng giàu sung sướng, ngày con mang thai, mẹ lên thăm mở tủ lạnh mà đau đớn dắt ngay con về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuần trước mẹ tôi đến thăm chị gái, mang đồ ăn bà tự làm đến cho chị bồi bổ. Chị nghỉ làm cũng chỉ ở nhà nên mẹ không báo trước. Đến nơi, thấy chị nghén ngẩm không ăn uống được gì, mặt mũi xanh xao mà bà thương lắm.

Mở tủ lạnh cất đồ mang đến, bà giật mình thấy chiếc tủ lạnh to nhà anh chị đầy ăm ắp đồ ăn, không còn chỗ trống để thêm được nữa. Cả ngăn mát và ngăn đá đều chật kín. Mẹ đang định trách chị tôi lười, nhà có hai vợ chồng thôi mua vừa đủ ăn cho tươi ngon. Siêu thị rồi chợ ngay gần nhà, sao phải mua cất trữ lắm làm gì.

Nhưng sau đó bà phải điếng người phát hiện chỗ đồ ăn đó đều là đồ ăn đã nấu chín, nhìn chẳng khác gì đồ ăn thừa lại từ bữa trước. Thực phẩm tươi sống lại chẳng có gì cả. Bà lấy làm lạ, dù anh chị có ăn thừa sao có thể nhiều đến mức đó?

Mẹ gọi con gái vào hỏi và nhận được một câu trả lời không thể tin nổi. Trong tủ lạnh tất cả đều là đồ ăn thừa mà anh rể mang về từ những bữa tiệc liên hoan, xã giao bạn bè bên ngoài. Anh ta mang về cất vào tủ lạnh để vợ chồng ăn dần cho đỡ tốn tiền mua thực phẩm!

Tưởng con gái lấy chồng giàu sung sướng, ngày con mang thai, mẹ lên thăm mở tủ lạnh mà đau đớn dắt ngay con về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Mẹ biết không, để tránh xấu mặt với mọi người thì anh ta nói dối là mang về cho chó mèo, cho người hàng xóm nấu cho lợn ăn! Thực tế anh ta mang về để hai vợ chồng ăn dần, cứ cất trong tủ lạnh đến 1, 2 tuần trời. Anh ta keo kiệt và bủn xỉn khủng khiếp, con nghỉ làm không có tiền anh ta nói trong tủ lạnh còn đồ ăn rồi nên cũng không đưa tiền chi tiêu…”, chị tôi khóc nức nở kể lại với mẹ.

Chị tôi nghén chẳng ăn được gì, đồ ăn thức uống thì lại như vậy nên chị càng gầy dù đang mang thai được mấy tháng. Lúc trước yêu nhau chị thấy anh rể khá tiết kiệm song lại cho đó là đức tính tốt. Về nhà sống chung chị mới thấy bộ mặt thật khủng khiếp của anh ta. Có lẽ vì lý do ấy mà anh ta trẻ tuổi nhưng đã mua được nhà, tậu được xe.

Hôm đó mẹ tôi xót con gái lập tức dắt chị về nhà chăm sóc. Chị đang mang bầu mà anh rể cho ăn uống như thế làm sao chấp nhận được? Bố mẹ tôi chẳng giàu có song cũng đủ sức nuôi chị ăn uống tử tế hơn nhiều.

Biết vợ về nhà mẹ đẻ, tối đó anh rể sang nhà tôi nói chuyện. Bị mẹ vợ trách móc, anh ta nhang nhiên bảo đó đều là đồ ăn ngon từ nhà hàng, cất trong tủ lạnh hợp vệ sinh chẳng sao cả, nhà tôi chỉ lắm chuyện. Anh còn nói phụ nữ mang thai chứ làm gì ghê gớm mà đồ ăn như vậy không ăn nổi?

Mọi người nghe có thấy ức chế không. Là nhà tôi làm quá nên hay anh rể quá keo kiệt, đối xử tệ bạc với vợ đang mang thai? Bà bầu cần ăn uống thế nào mới đúng?

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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