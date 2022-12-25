Đêm nào vợ cũng lén lút video call với mẹ vợ, một lần đẩy cửa ra, tôi choáng váng trước người đàn ông hiện trên màn hình

Tâm sự 25/12/2022 19:54

Ngoài mặt, vợ tôi nói rằng gọi điện cho mẹ vợ, nhưng tôi nào có ngờ, sau hôm đẩy cửa vào thì...

Hải đã kết hôn được 5 năm. Trong 5 năm này, tình cảm của vợ chồng anh luôn rất ổn định. Hải có một công việc tốt, thu nhập ổn định, đủ chu cấp cho sinh hoạt của cả gia đình. Bởi vậy dù sau khi kết hôn, vợ Hải không muốn đi làm, anh cũng sẵn lòng để cô ấy nghỉ ngơi ở nhà, làm bà nội trợ toàn thời gian. Có thể nói, Hải phụ trách việc lăn lộn ngoài xã hội để kiếm tiền còn vợ anh có nghĩa vụ giữ vẻ ngoài xinh đẹp như hoa và điều phối 1 số công việc nhà.

Từ lúc kết hôn, Hải luôn cố gắng hết sức để chăm sóc vợ. Vợ đòi trang sức đắt tiền, mỹ phẩm xịn, quần áo hàng hiệu hay đồ công nghệ xa xỉ… Hải sẽ đều mua cho cô ấy mà không so đo. Đáng buồn là vợ Hải luôn đòi hỏi như vậy nhưng về căn bản không bao giờ biết chồng phải vất vả thế nào để kiếm ra đồng tiền.

Kể cả chuyện con cái, Hải cũng chưa từng trách vợ. Bố mẹ Hải luôn muốn vợ chồng anh sớm sinh cho ông bà một đứa cháu để bế bồng nhưng vợ Hải luôn nói cô ấy còn trẻ, chưa muốn dính vào chuyện con cái vội, Hải cũng nghe theo. Hải quan niệm thôi thì thuận theo tự nhiên, lúc nào vợ muốn sinh con thì sinh.

Nhưng gần đây chẳng hiểu sao vợ Hải mỗi buổi đêm đều lén lén lút trong phòng làm việc video call. Khi Hải hỏi nói chuyện với ai mà không thể cho chồng nhìn thấy thì vợ đáp là nói chuyện với mẹ vợ, nội dung riêng tư nên không để cho chồng nghe được. Vợ đã nói vậy thì Hải cũng không thắc mắc gì thêm nữa.

Đêm nào vợ cũng lén lút video call với mẹ vợ, một lần đẩy cửa ra, tôi choáng váng trước người đàn ông hiện trên màn hình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng càng ngày Hải càng thấy kỳ quái, dù là nói chuyện phiếm với mẹ vợ thì cũng không thể mỗi ngày đều tán gẫu không biết trời đất. Dù trong lòng hoài nghi nhưng Hải cũng không biết làm thế nào. Cho đến 1 tối, vợ lại video call với mẹ vợ như thường lệ nhưng chưa được mấy chốc thì chuông cửa reo. Hải ra mở cửa đón khách thì trợn tròn mắt khi đó là mẹ vợ! Ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, Hải chộp lấy chiếc chìa khóa dự phòng mở cửa phòng làm việc thì trước mắt anh là cảnh vợ đang video call với một người đàn ông xa lạ. Tức mình, Hải xông tới giật lấy điện thoại của vợ đập nát, đồng thời cho vợ một cái tát.

Sau đó, vợ Hải giải thích rằng chì vì ở nhà quá nhàm chán nên cô ấy mới lên mạng xã hội để tìm bạn, sau đó quen 1 số người thú vị trên group facebook, thi thoảng nói chuyện cho vui, chẳng ngờ thành “nghiện”. Nhưng tất cả đều là những cuộc nói chuyện bình thường, không hơn không kém.

Đêm nào vợ cũng lén lút video call với mẹ vợ, một lần đẩy cửa ra, tôi choáng váng trước người đàn ông hiện trên màn hình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trò chuyện bình thường? Video call với nhau mà là bình thường? Dù vợ nói cô ấy không làm bất cứ điều gì có lỗi với Hải nhưng Hải vẫn không thể ngừng nghĩ đến việc vợ lén lút ngoại tình. Ngay cả khi chỉ là trong tư tưởng thì ngoại tình vẫn là ngoại tình, điều này cho thấy cô ấy không chung thủy, không tôn trọng chồng. Hải chưa từng cảm thấy bản thân không làm tròn trách nhiệm của 1 người chồng. Mọi việc là lo chu toàn kinh tế gia đình đến yêu thương, chiều chuộng vợ, anh đều hoàn thành tốt, vì sao vợ vẫn nỡ làm điều không phải với anh? Hải thực sự thấy buồn, không biết làm gì cho đúng: Ly hôn thì có phải quá bồng bột nhưng nếu bỏ qua thì là ôm ấm ức không thể tiêu tan trong lòng!

 

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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