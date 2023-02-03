Tức giận vì phát hiện chuyện chồng ngoại tình, tôi quyết trả thù bằng cách làm 'tình một đêm' với sếp, về nhà tôi thấy mặt con tái mét trước câu nói của con

Tâm sự 03/02/2023 06:45

Sau một thời gian dài mất ngủ triền miên, tôi chỉ nghĩ và nghĩ làm thế nào trả thù chồng cho hả giận. Làm cách nào tôi cũng thấy không thỏa đáng với những gì anh phản bội mình.

Ở đây chị nào có chồng ngoại tình rồi mới thấm, thật sự không thể tả hết nỗi đau và căm giận khi bị chính người mình tin tưởng phản bội. Với tôi, tội ngoại tình thật khó có thể tha thứ, nhưng trong lúc không kiềm chế được sự tức giận, tôi đã phạm phải sai lầm mà giờ ân hận quá.

Từ lúc cưới tôi luôn nghĩ vợ chồng mình rất hạnh phúc. Con gái của chúng tôi cũng đã 10 tuổi rồi, đứa con trai nhỏ 7 tuổi. Chồng tôi làm giám đốc một công ty in nho nhỏ. Bản thân tôi đang làm trưởng phòng truyền thông ở một công ty tư nhân. Nói chung đời sống gia đình tôi không có gì thiếu thốn. Chồng tôi là người đàn ông lịch lãm, nên tôi cũng học cách nhẹ nhàng, tình cảm đối xử với anh ấy.

Những tưởng điều đó sẽ làm chồng tôi không xao nhãng bên ngoài, thế mà cách đây mấy tháng tôi phát hiện ra anh có bồ. Người mà anh cặp kè thậm chí rất xấu, lại còn già nữa, cũng từng có 1 đời chồng rồi. Tôi thật sự không hiểu tại sao khẩu vị của chồng lại mặn đến thế. Suốt thời gian đó tôi dằn vặt chồng, tìm cách đánh ghen ả kia. Nhưng chồng tôi cứ lì ra, chỉ bảo:

“Ai chẳng có lúc như thế, em đừng có làm quá mọi thứ lên không có nhà này nát hết.”

“Cái nhà này nát từ lúc anh ngủ với nó rồi. Anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Nếu tôi cũng ngoại tình thì sao?”

Tức giận vì phát hiện chuyện chồng ngoại tình, tôi quyết trả thù bằng cách làm 'tình một đêm' với sếp, về nhà tôi thấy mặt con tái mét trước câu nói của con - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ trước đến giờ tôi chưa từng lường trước mình lại rơi vào hoàn cảnh như vậy nên có phần không kiểm soát được bản thân. Cứ nghĩ đến chuyện chồng không còn chung thủy với mình tôi lại không chịu được, gào lên chửi bới anh cho hả dạ. Mỗi lần vợ chồng cãi vã tôi đều đay nghiến trước mặt các con:

“Đấy, anh có bồ, anh đi ngủ với nó anh có nghĩ đến 2 đứa con không? Anh có thấy xấu hổ với các con không?”

“Em vừa phải thôi, đừng có nói chuyện này trước mặt các con, chẳng hay ho gì đâu!”

“Anh cũng biết là không hay ho à, thế mà vẫn còn bồ bịch được!”

Sau một thời gian dài mất ngủ triền miên, tôi chỉ nghĩ và nghĩ làm thế nào trả thù chồng cho hả giận. Làm cách nào tôi cũng thấy không thỏa đáng với những gì anh phản bội mình. Cuối cùng, tôi đã cặp với chính sếp trong công ty. Anh ấy cũng chẳng phải dạng đàng hoàng gì đâu, tôi đã từng nghe tiểu sử trăng hoa của sếp với người này người kia. Thỉnh thoảng anh cũng rắc thính, nhưng khi đó gia đình tôi vẫn đang hạnh phúc nên không nghĩ đến chuyện trai gái bên ngoài.

Được tôi bật đèn xanh, anh ấy hiểu ngay và lập tức đáp lại, bọn tôi hẹn hò đi ăn và qua đêm với nhau. Hôm đó chồng với con gái gọi cả chục cuộc điện thoại nhưng tôi không thèm nghe máy. Nửa đêm tôi chỉ nhắn 1 tin duy nhất cho chồng: “Tôi đang đi với người khác” rồi tắt máy.

Buổi sáng đi ăn với sếp xong tôi mới về nhà. Vừa bước vào phòng chạm ngay phải khuôn mặt tái mét của bé An, nó ngồi dựa lưng vào cửa nhìn tôi bằng ánh mắt rất buồn rồi chỉ nói đúng 1 câu:

“Mẹ với bố giống nhau cả”

Tôi hiểu ngay ra vấn đề, con gái đã lớn, đủ hiểu chuyện gì đang xảy với bố mẹ qua những cuộc cãi vã. Tôi quá đau lòng ôm hai đứa con mà nước mắt cứ chảy ra. Trả thù được chồng ngoại tình nhưng tôi đã đánh mất niềm tin của một người mẹ dành cho các con rồi. Giờ gia đình tôi cũng khó có thể cứu vãn được, tôi không thể trả lại cho các con một mái nhà hạnh phúc như trước nữa.

Trong lúc cả nhà háo hức ngóng chờ diện mạo của bạn gái sắp sửa được anh trai ra mắt, tôi 'đứng hình' khi gặp chị dâu tương lai

Trong lúc cả nhà háo hức ngóng chờ diện mạo của bạn gái sắp sửa được anh trai ra mắt, tôi 'đứng hình' khi gặp chị dâu tương lai

Gần trưa thì anh đưa bạn gái về nhà. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng vừa nhìn rõ mặt, tôi đã sững người lại. Cô gái ấy hình như cũng có chung trạng thái như tôi, vừa chạm mặt lập tức cúi gằm mặt xuống lí nhí chào, nụ cười trên môi tắt ngấm.

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