Trong tiệc cưới bị chị dâu chồng đổ cafe lên váy, tôi hốt hoảng được chị tiết lộ bí mật động trời của chồng khi nhìn thấy cảnh tượng sau cánh cửa phòng vệ sinh nam

Tâm sự 18/11/2022 01:15

Trước khi nhìn thấy cảnh tượng kia, tôi luôn cảm ơn ông trời đã se duyên cho tôi với chồng chuẩn bị cưới là Minh. Nhưng tôi không ngờ đằng sau tình yêu nồng nhiệt của anh, là bí mật động trời như vậy, tôi như chết đứng khi biết tất cả mọi việc.

 

Ngày cưới của tôi và Minh diễn ra tưng bừng, ai cũng vui mừng chúc phúc. Mà có lẽ vui nhất là tiết mục họ hàng, người thân đôi bên lên trao vào cưới cho cô dâu, chú rể. Tôi sung sướng cười tít mắt khi được người thân phía nhà mình và cả phía nhà chồng lên đeo vàng cho. Cảm nhận sức nặng trên người, tôi thấy cũng kha khá đấy.

Sau khi mang trao vàng thì tới lượt vợ chồng chúng tôi đi chào hỏi quan khách hai họ, khi tới bàn có chị dâu chồng thì khi chị đúng dậy vô tình làm đổ cafe lên váy cưới, lấm lem 1 mảng to.

Tôi thấy cảnh này thì cảm thấy không vừa ý lắm ngay trong ngày vui nên không dám thể hiện thái độ gì mà mỉm cười để chị ấy đưa  vào phòng thay đồ để đổi bộ váy khác. Không ngờ trên đường đi thì chị ấy lại dắt tôi qua phòng vệ sinh nam. Tôi chưa hiểu chuyện gì thì chị đẩy tôi vào phòng vệ sinh nam rồi nhét tờ giấy nhỏ vào tay rồi nhanh chóng đi mất.  

Trong tiệc cưới bị chị dâu chồng đổ cafe lên váy, tôi hốt hoảng được chị tiết lộ bí mật động trời của chồng khi nhìn thấy cảnh tượng sau cánh cửa phòng vệ sinh nam - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nội dung của nó khiến tôi phải giật bắn kinh sợ: "Liệu đường mà tìm cách chạy đi em. Bình tĩnh quan sát nhé".

Tôi lặng người đi, linh tính của phụ nữ mách bảo cho tôi có chuyện không lành, tôi muốn đi tìm chị ấy hỏi cho kỹ thì bỗng nghe bên ngoài tiếng của một đôi nam nữ. Không khó khăn để tôi nhận ra một trong hai người là Minh-chồng tôi còn giọng phụ nữ thì tôi không đoán ra.

Minh đứng bên ngoài an ủi người phụ nữ từng câu từng chữ khiến cho tôi đau như xé lòng.

- Em cứ ráng đợi thêm thời gian, đợi giấy tờ nhà đất có tên anh thì khi đó ly dị cũng chả muộn. Nhà cô ta giàu như vậy thì phân nửa tài sản cũng đủ chúng ta sống cả đời.

Trong tiệc cưới bị chị dâu chồng đổ cafe lên váy, tôi hốt hoảng được chị tiết lộ bí mật động trời của chồng khi nhìn thấy cảnh tượng sau cánh cửa phòng vệ sinh nam - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tim tôi như bị dằm đâm, tôi cố nhịn con giận dữ trong lòng, rút điện thoại ra ghi âm ại toàn bộ lời nói của Minh cùng với chụp lại ảnh anh ta âu yếm người phụ nữ kia.

Trở lại tiệc cưới, tôi và Minh đi mời rượu khách khứa. Và tôi đã nhanh chóng nhìn thấy người người phụ nữ kia. Khi tới chỗ cô ta, tôi nhìn thẳng vào Minh với thái độ như đã biết hết mọi chuyện. "Anh không muốn phải bẽ mặt hơn thì ngay lập tức tuyên bố hủy hôn tại đây", tôi ghé tai Minh thì thầm khiến mặt anh ta tái nhợt không còn huyết sắc.

Đúng là một đám cưới nực cười nhất trên đời. Lúc trước cô dâu chú rể còn vui mừng hớn hở khi sắp trở thành vợ chồng, ngoảnh đi ngoảnh lại chú rể lại đột ngột lên sân khấu tuyên bố hủy hôn vì trong lòng không quên được người yêu cũ. Tôi khá hài lòng với lý do đó khi mà Minh biết nhận lỗi về phía mình. Sau đó tôi tỏ vẻ tức giận giật khăn voan, vứt găng tay rồi cứ thế chạy khỏi tiệc cưới với số vàng nặng trĩu trên người.

Chúng tôi chưa đăng ký kết hôn, đám cưới bị hủy, mọi thứ cũng chấm dứt. Số vàng tất nhiên tôi sẽ cầm, thách nhà Minh cũng không dám đòi, coi như đó là phí bồi thường cho tôi vậy! Cũng may tôi luôn suy nghĩ lạc quan, chuyện gì đã qua thì cho qua. Sau hôm đó tôi còn mời chị dâu Minh đi ăn để cảm ơn chị ấy nữa. 



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