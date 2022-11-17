Dắt bồ cũ của chồng về nhà, mẹ chồng ra tối hậu thư bắt ly hôn, đến khi ra tòa tôi bất ngờ tuyên bố khiến cả gia đình chồng đồng loạt ngất xỉu

Tâm sự 17/11/2022 02:30

Mấy năm qua tôi đã oan uổng mang cái danh 'Gái độc là gái không con' vậy mà chồng còn chấp nhận đề nghị tôi sống kiếp chồng chung, chăm con riêng cho anh thì sao tôi có thể chịu đựng mà sống như thế.

Tôi kết hôn đến nay được 4 năm, vợ chồng sinh sống, làm việc trên thành phố, còn bố mẹ đôi bên đều ở quê. Chồng tôi là người đàn ông tốt, chăm chỉ và có trách nhiệm với gia đình.

Cha chồng tôi mất rồi, hiện tại mẹ đang sống với con gái lớn ở dưới quê. Tháng trước rồi bà đột ngột lên chơi thăm hai vợ chồng. Mấy năm qua mối quan hệ giữa tôi với nhà chồng không mấy thân thiết. Việc bà bỗng lên thăm các con khiến tôi vừa bất ngờ mà cũng thầm vui mừng vì được ông quan tâm. 

Đêm đó gần 12 giờ đêm tôi chợt tỉnh dậy thì không thấy chồng nằm bên cạnh. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì đâu, vừa hay cũng muốn dậy uống nước. Lúc đi ngang qua cửa phòng dành cho khách nơi mẹ chồng đang nghỉ, tôi bất ngờ vì nghe được tiếng nói chuyện bên trong. Hóa ra chồng đang trò chuyện với bà. 

Dắt bồ cũ của chồng về nhà, mẹ chồng ra tối hậu thư bắt ly hôn, đến khi ra tòa tôi bất ngờ tuyên bố khiến cả gia đình chồng đồng loạt ngất xỉu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đang nghĩ có nên nấu bữa khuya mời mẹ chồng không thì phải giật mình nghe tiếng quát của bà, chỉ mất câu ngắn gọn nhưng khiến tôi bủn rủn chân tay: “Một là con ly hôn lấy người khác, hai là đón con Loan về sống chung. Trên đời này gái độc thì làm sao có con mà cứ bám riết. Mẹ nói lần cuối."

“Mẹ chờ 4 năm rồi, con là con trưởng không thể không có con nối dõi. Chữa chạy cũng làm hết rồi mà đâu có kết quả. Con không cần phải áy náy với vợ, cơ hội đã cho rồi nhưng nó không làm được chứ không phải lỗi của con”, mẹ chồng tôi tiếp tục lên tiếng thuyết phục con trai.

Tôi quay trở về phòng ngủ, vùi mặt trong gối khóc cạn nước mắt. Bốn năm kết hôn nhưng chúng tôi chưa có con, nguyên nhân đến từ phía tôi. Chạy chữa Đông Tây y đủ kiểu vẫn chẳng có kết quả. 

Hôm sau tôi xem như chưa hề nghe gì rồi đi làm sớm đến khi về thì phát hiện mẹ chồng đã dắt bồ cũ của anh về nhà thì tôi lẳng lặng ký đơn ly hôn. Do không có con chung nên thủ tục ly hôn nhanh chóng, ngày ra toàn mẹ chồng tôi không chỉ đưa vợ chuẩn bị cưới của anh đến mà còn mời cả họ hàng đi. Bà nói oang oang cho mọi người xung quanh đều nghe thấy, mắng tôi lấy anh vì tiền, chê tôi đã không làm mẹ được cũng chẳng phải là con dâu tốt. 

Dắt bồ cũ của chồng về nhà, mẹ chồng ra tối hậu thư bắt ly hôn, đến khi ra tòa tôi bất ngờ tuyên bố khiến cả gia đình chồng đồng loạt ngất xỉu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đến lúc này tôi đã hết nín nhịn nổi, trong phiên tòa khi được hỏi lý do ly hôn thì tôi chẳng ngần ngại nói ra sự thật là người không thể có con mới là chồng đồng thời trình ra giấy xét nghiệm. Tới lúc này mẹ chồng còn không tin vào gì tôi nói nhưng khi tận mắt nhìn thấy phiếu kết quả thì ngồi thất thần còn anh liên tục mắng nhiếc tôi là bà đã lớn tuổi sao còn chịu cú sốc này. 

Tôi chỉ cười rồi hỏi vợ sắp cưới của anh đâu, khi này bà mới nhớ ra thì đã chẳng nhìn thấy người đâu cả, cả vợ chưa cưới của anh cũng tá hỏa bỏ người khi biết tỷ lệ có con với anh thấp đến thế nào.

Thấy vợ mới đánh tôi, chồng cũ lớn tiếng: 'Cái ngữ đến sau như cô thì có tư cách gì?'

Thấy vợ mới đánh tôi, chồng cũ lớn tiếng: 'Cái ngữ đến sau như cô thì có tư cách gì?'

Sau khi ly hôn, tôi tìm mọi cách để quyến rũ chồng cũ, tôi chẳng ngại công khai hò hẹn thậm chí mặt đối mặt với vợ mới của anh.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 1 giờ 1 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 3 giờ 1 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 3 giờ 11 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 3 giờ 31 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau