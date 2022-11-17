Dắt bồ cũ của chồng về nhà, mẹ chồng ra tối hậu thư bắt ly hôn, đến khi ra tòa tôi bất ngờ tuyên bố khiến cả gia đình chồng đồng loạt ngất xỉu

Cha chồng tôi mất rồi, hiện tại mẹ đang sống với con gái lớn ở dưới quê. Tháng trước rồi bà đột ngột lên chơi thăm hai vợ chồng. Mấy năm qua mối quan hệ giữa tôi với nhà chồng không mấy thân thiết. Việc bà bỗng lên thăm các con khiến tôi vừa bất ngờ mà cũng thầm vui mừng vì được ông quan tâm.

Tôi kết hôn đến nay được 4 năm, vợ chồng sinh sống, làm việc trên thành phố, còn bố mẹ đôi bên đều ở quê. Chồng tôi là người đàn ông tốt, chăm chỉ và có trách nhiệm với gia đình.

Tôi đang nghĩ có nên nấu bữa khuya mời mẹ chồng không thì phải giật mình nghe tiếng quát của bà, chỉ mất câu ngắn gọn nhưng khiến tôi bủn rủn chân tay: “Một là con ly hôn lấy người khác, hai là đón con Loan về sống chung. Trên đời này gái độc thì làm sao có con mà cứ bám riết. Mẹ nói lần cuối."

Đêm đó gần 12 giờ đêm tôi chợt tỉnh dậy thì không thấy chồng nằm bên cạnh. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì đâu, vừa hay cũng muốn dậy uống nước. Lúc đi ngang qua cửa phòng dành cho khách nơi mẹ chồng đang nghỉ, tôi bất ngờ vì nghe được tiếng nói chuyện bên trong. Hóa ra chồng đang trò chuyện với bà.

“Mẹ chờ 4 năm rồi, con là con trưởng không thể không có con nối dõi. Chữa chạy cũng làm hết rồi mà đâu có kết quả. Con không cần phải áy náy với vợ, cơ hội đã cho rồi nhưng nó không làm được chứ không phải lỗi của con”, mẹ chồng tôi tiếp tục lên tiếng thuyết phục con trai.

Tôi quay trở về phòng ngủ, vùi mặt trong gối khóc cạn nước mắt. Bốn năm kết hôn nhưng chúng tôi chưa có con, nguyên nhân đến từ phía tôi. Chạy chữa Đông Tây y đủ kiểu vẫn chẳng có kết quả.

Hôm sau tôi xem như chưa hề nghe gì rồi đi làm sớm đến khi về thì phát hiện mẹ chồng đã dắt bồ cũ của anh về nhà thì tôi lẳng lặng ký đơn ly hôn. Do không có con chung nên thủ tục ly hôn nhanh chóng, ngày ra toàn mẹ chồng tôi không chỉ đưa vợ chuẩn bị cưới của anh đến mà còn mời cả họ hàng đi. Bà nói oang oang cho mọi người xung quanh đều nghe thấy, mắng tôi lấy anh vì tiền, chê tôi đã không làm mẹ được cũng chẳng phải là con dâu tốt.

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Đến lúc này tôi đã hết nín nhịn nổi, trong phiên tòa khi được hỏi lý do ly hôn thì tôi chẳng ngần ngại nói ra sự thật là người không thể có con mới là chồng đồng thời trình ra giấy xét nghiệm. Tới lúc này mẹ chồng còn không tin vào gì tôi nói nhưng khi tận mắt nhìn thấy phiếu kết quả thì ngồi thất thần còn anh liên tục mắng nhiếc tôi là bà đã lớn tuổi sao còn chịu cú sốc này.

Tôi chỉ cười rồi hỏi vợ sắp cưới của anh đâu, khi này bà mới nhớ ra thì đã chẳng nhìn thấy người đâu cả, cả vợ chưa cưới của anh cũng tá hỏa bỏ người khi biết tỷ lệ có con với anh thấp đến thế nào.