Nghe chồng bảo mẹ cho cháu ngoại 3 chỉ vàng mừng thôi nôi còn mình thì nhận đống tã thì tôi chán chẳng buồn đụng tới.

Hai năm lấy chồng nhưng tôi chưa phải 1 ngày làm dâu bố mẹ anh nên cuộc sống riêng trên thành phố rất thoải mái. Tuy nhiên sau khi kết hôn tôi phát hiện ra chồng mình có máu cờ bạc đỏ đen, tuy chỉ đánh chơi vài triệu nhưng thỉnh thoảng anh lại lậm vào rồi chơi lớn, mắc số nợ to. Đến khi tôi phát hiện ra thì lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền nằm ngoài sức của hai vợ chồng khiến cho gia đình suýt đổ vỡ. May có cha mẹ chồng tôi dùng tiền dưỡng già gửi lên giúp chúng tôi thoát cảnh nợ nần. Tuy ở nhà bận rộn việc đồng áng, chẳng có thời gian hàng ngày gọi điện hỏi thăm nhưng mỗi khi con trai con dâu về quê, ông bà lại dành trọn cả ngày ở nhà giết gà vịt, làm nhiều món ngon cho 2 đứa ăn. Những ngày về quê, con dâu muốn ngủ đến bao giờ cũng được, ông bà chẳng bao giờ soi mói.

Những khi các con lên thành phố, mẹ chồng lại đùm gói to gói nhỏ để các con mang lên. Thật sự mỗi lần về quê, tôi lại ấm lòng trước tình cảm mà bố mẹ anh dành cho. Chỉ có điều, ngoài tiền cho mua nhà, ông bà không hỗ trợ được gì thêm vì cũng eo hẹp về kinh tế. Ảnh minh họa: Internet Ngay cả khi tôi mang bầu, mẹ chồng cũng chưa một lần mua cho con dâu được hộp sữa hay cho tiền đi khám thai kỳ như nhà ngoại tôi. Đến khi em chồng tôi sinh con thì chồng về báo với tôi rằng bà mừng hẳn cháu ngoại 3 chỉ vàng khiến tôi càng buồn tủi.

Sau ngày tôi sinh, bà còn gọi bảo: “Mẹ mới xin được ít tã lót cũ để gửi lên cho đấy. Con nhớ bảo chồng liên hệ nhà xe lấy về mặc vài chiếc lấy vía cho thằng bé dễ nuôi, hay ăn chóng lớn. Mẹ cũng giặt sạch sẽ rồi”. Nghe bà nói mà tôi chán hẳn. Con dâu sinh tưởng mẹ chồng gửi lên cho vài triệu chứ còn vui chứ đống tã lót cũ kia thì tôi cần gì. Chính vì thế tôi chẳng buồn bảo chồng liên hệ nhà xe lấy. Mãi đến khi nhà xe giục đến lấy mấy lần tôi mới đành bảo anh đi lấy đồ bà nội gửi cho xong. Ảnh minh họa: Internet Lấy về nhà, chồng tôi để túi tã lót cũ ở góc bếp mà tôi chẳng buồn đụng vào. Hôm anh đi làm, con sơ sinh ngủ, tôi định đem túi tã lót ấy của bà nội vứt đi thì giở qua kiểm tra lại thấy cả 1 phong bì ở giữa túi tã lót cũ. Choáng váng thấy toàn tờ 500 ngàn, đếm thì được 50 triệu. Bên trong còn có mẩu giấy nhỏ: “Thằng con của mẹ mẹ biết, máu đỏ đen nó khó bỏ lắm, mẹ không thể đưa tận tay số tiền này, con đừng để nó biết, cứ cất riêng để chăm lo cho gia đình." Đọc mẩu giấy mẹ chồng viết mà tôi khóc nghẹn. Bỗng nhiên tôi thấy thương và có lỗi với bà quá. Bà thì hết lòng hết dạ với con cháu, còn tôi lại nghĩ tệ về bà là người bên khinh bên trọng.

Thấy vợ mới đánh tôi, chồng cũ lớn tiếng: 'Cái ngữ đến sau như cô thì có tư cách gì?' Sau khi ly hôn, tôi tìm mọi cách để quyến rũ chồng cũ, tôi chẳng ngại công khai hò hẹn thậm chí mặt đối mặt với vợ mới của anh.

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