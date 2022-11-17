“Con dâu nó ở xa, lại phải rời xa bố mẹ, anh chị em ruột về sống với nhà mình và đang bầu cháu nội mình thì phải đối đãi với nó thật tốt”.

Tôi về làm dâu nhà chồng khi đã nhỡ bầu 3 tháng trước cưới. Dù con dâu bầu trước nhưng tất cả mọi người đều vui vẻ, chẳng có 1 chút thành kiến nào. Đặc biệt, mẹ chồng tôi vui lắm, bà hết lòng chăm chút cho tôi, còn bảo với mọi người:

Chồng cũng yêu thương chăm chút vợ bầu lắm. Đêm nào trước khi đi ngủ anh lại ôm bụng bầu vợ nói chuyện với con: “Mau ra đời đi nhóc con của bố. Con phải giống bố như 2 giọt nước vào nhé để mẹ ghen tị. Bố con ta cho mẹ là công chúa đẹp nhất nhà luôn”

Bà cũng thường bảo tôi: “Giờ sắp hết ốm nghén rồi nên con phải cố ăn vào để mẹ khỏe con khỏe, mai này còn có sức rặn đẻ cháu nội cho mẹ”.

Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng tôi cũng xinh ra một cu cậu kháu khỉnh trắng trẻo khiến cả gia đình chồng mừng như trúng số, mẹ chồng còn thưởng nóng cho tôi hơn mười triệu. Lễ thôi nôi cháu nội ông bà tổ chức khá lớn mời nhiều người đến, khi nhìn thấy bạn trai cũ của tôi cũng có mặt thì trong lòng tôi có chút không vui nhưng cũng làm mặt lạnh ra chào.

Khi anh ta nhìn nhào nôi rồi cười khà khà nói oang: "Ui cu cậu này sao giống tôi thế nhở." thì xung quanh mọi người đều lạnh ngắt. Tôi đúng bên kia mà muốn chết đứng còn chưa biết nói gì thì chồng tôi đã đi tới đạp cho tên đó lăn ra té.

Mẹ chồng tôi chạy đến can ngăn sỉ vào mặt tên kia: "Anh còn muốn báo con Hương đến bao giờ. Ngày trước anh đánh con dâu tôi đến nhập viện đừng nói là chúng tôi không biết, vì tính ra anh là họ hàng xa nên chúng tôi không nhắc đến mà giờ còn đến nói bậy nói bừa."

Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghe mẹ chồng tôi nói vậy thì nghẹn cả họng, không ngờ chồng và cả gia đình đều biết tôi từng bị bạn trai cũ bạo lực mà vẫn chấp nhận tôi là con dâu mình. Chồng tôi còn muốn sấn tới thì tôi đã chạy đến cản anh đề phòng có chuyện ngoài ý muốn. Mẹ chồng tôi bên kia liên tục chửi như tát nước khiến tôi không ngờ một người bình thường luôn nhẹ nhàng lại có thể có lúc dữ dằn như thế.

"Con của con dâu ngoan hiền, con nó sinh ra thì là cháu nội tôi, giống ai thì mắc gì đến anh, gia đình chúng tôi không mượn anh đi vu khống, còn nói bậy đừng trách tôi không nể mặt."

Bồ cũ của tôi tím ngắt mặt mày, mặc người xì xào bỏ đi một nước, còn tôi thì được mẹ chồng ôm vào lòng an ủi khiến cho mọi chuyện phiền muộn ngày trước cũng tan biến. Tôi cảm thấy bản thân thật may mắn nên mới có được gia đình chồng tốt đến thế.