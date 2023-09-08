Trồng cây si suốt 2 năm mới tán đổ cô em nóng bỏng, vừa định âu yếm đôi chút thì giật mình với sự thật trước mắt, run rẩy nói không nên lời

Tâm sự 08/09/2023 16:31

Tôi không biết các nam đồng nghiệp khác khi bàn tán về Thảo chỉ bao hàm sự ngưỡng mộ hay có tình cảm thật lòng sâu đậm hay không. Còn tôi thì đã tương tư Thảo hai năm nay rồi.

Tôi biết hết về những thói quen, sở thích của cô ấy, giờ giấc Thảo đi làm, những công việc mà Thảo đảm nhiệm, buổi trưa cô ấy thích ăn gì… Tôi để ý từng cử chỉ nhỏ của Thảo, nhiều khi ngồi một mình nhớ đến cô ấy lại bất giác lại mỉm cười hạnh phúc.

Ban đầu tôi cũng nghĩ như mọi người là Thảo có bạn trai rồi, chẳng qua cô ấy vẫn giấu. Song trong hai năm qua, tôi để ý đến Thảo thì nhận ra dường như cô ấy vẫn đang độc thân. Thảo không có dấu hiệu gì của một người phụ nữ đang có bạn trai cả, cảm giác của tôi chắc hẳn không sai.

Hai năm qua, dù trong lòng yêu cô ấy sâu đậm nhưng tôi vẫn phải tỏ vẻ là một người đồng nghiệp trong sáng vô tư. Cảm giác đó thật sự vô cùng khổ sở. Gần đây tôi đánh bạo hỏi Thảo đang có bạn trai hay không. Có lẻ Thảo đã coi tôi là một người bạn nên cô ấy tâm sự thật rằng mấy năm nay thậm chí không yêu ai, chỉ chú ý đến sự nghiệp.

Trồng cây si suốt 2 năm mới tán đổ cô em nóng bỏng, vừa định âu yếm đôi chút thì giật mình với sự thật trước mắt, run rẩy nói không nên lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trái tim tôi đập thình thịch khi biết Thảo không có bạn trai. Có lẽ đây là cơ hội của tôi. Vì mối tình tương tư 2 năm trời, tôi quyết định tỏ tình với Thảo, nếu cô ấy từ chối cũng coi như không còn gì luyến tiếc nữa.

Tối hôm đó, tôi mời Thảo đi ăn tối ở một quán ăn yên tĩnh và lãng mạn. Và tôi đã lấy dũng khí tỏ tình với cô ấy. Tôi nơm nớp lo sợ rồi vỡ òa hạnh phúc khi Thảo mỉm cười bảo rằng cô ấy cũng rất quý mến tôi. Nếu có thể Thảo thật sự muốn cho chúng tôi một cơ hội tìm hiểu nhau. Không thể tưởng tượng được may mắn lớn đến thế lại rơi xuống mình.

Khi tôi đưa Thảo về, cô ấy mời tôi vào nhà uống nước. Tôi không nghĩ ngợi gì đâu vì chúng tôi vừa mới xác nhận quan hệ tối nay, cô ấy là nữ thần trong lòng, dù có các vàng thì tôi cũng không dám mạo muội. Mà tôi cũng tin Thảo chỉ mời mình vào uống nước thông thường, cô ấy không phải là mẫu phụ nữ dễ dãi như vậy.

Song lại một lần nữa mọi chuyện diễn ra nằm ngoài dự đoán của tôi. Thảo khóa trái cửa, trong ánh mắt kinh ngạc ngỡ ngàng của tôi, cô ấy bắt đầu cởi trang phục trên người. Cho đến khi chỉ còn lại bộ đồ lót, lúc này nhìn thân thể của Thảo tôi mới hiểu tại sao cô ấy lại làm như vậy. Trên người cô ấy chằng chịt rất nhiều vết sẹo to nhỏ xấu xí.

Bình thường mọi người chỉ nhìn thấy dáng người thon thả của Thảo cùng khuôn mặt ưa nhìn, mà không biết rằng ẩn sâu bên trong lớp quần áo lại là cảnh tượng này.

- Hồi nhỏ do bất cẩn nên em bị bỏng rất nặng. Dù đã chữa trị và tiến hành thẩm mỹ nhưng cũng không thể giải quyết được triệt để. Anh có để ý thấy là em thường xuyên mặc quần áo dài tay, rất ít khi mặc đồ lộ cơ thể không? Anh có còn thích một người phụ nữ như thế này không?

Nghĩ đến những đau đớn và tủi thân Thảo phải chịu, tôi thương cô ấy vô cùng. Sau sự thất thố ban đầu, tôi đã lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nhặt quần áo lên giúp cô ấy mặc lại rồi ôm Thảo vào lòng. "Em vẫn rất đẹp, ít nhất là trong mắt anh", tôi thủ thỉ với Thảo như vậy.

Trồng cây si suốt 2 năm mới tán đổ cô em nóng bỏng, vừa định âu yếm đôi chút thì giật mình với sự thật trước mắt, run rẩy nói không nên lời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi mọi người trong công ty biết tôi và Thảo trở thành một đôi, ai cũng tròn mắt kinh ngạc, vừa chúc mừng tôi vừa hỏi bí quyết để cưa cẩm nữ thần. Chỉ có tôi biết trên đời này không có nữ thần nào cả. Nữ thần cũng sẽ có tì vết, mà tôi thì cũng không yêu nữ thần, tôi chỉ yêu một người phụ nữ bình thường có cả ưu khuyết điểm mà thôi.

Tăng ca về khuya, tôi giật bắn mình nghe tiếng vợ cười nói râm ran trong phòng anh rể, lén rìn thật lâu còn phát hiện cả âm thanh đầy ám muội

Tăng ca về khuya, tôi giật bắn mình nghe tiếng vợ cười nói râm ran trong phòng anh rể, lén rìn thật lâu còn phát hiện cả âm thanh đầy ám muội

Anh rể tôi là người ở tỉnh, nhà lại chưa có điều kiện nên sau khi kết hôn vợ chồng anh chị về ở với gia đình tôi luôn. Chẳng biết ai hay ở đâu nặng nề chuyện ở rể chứ như tôi và gia đình thì thấy chuyện này bình thường lắm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva Tâm sự gia đình Tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu bí mật eva chuyện eva Tâm sự chuyện eva hôn nhân gia đinh

TIN MỚI NHẤT

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 3 giờ 31 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 3 giờ 46 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 1 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 4 giờ 16 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối