Tôi 'tim như ngưng đập' khi chứng kiến chồng lao vào 'xé áo' cô giúp việc, bắt quả tang thì anh ta liền thẳng thừng đáp lại câu này

Rồi cái giác quan thứ 6 trong tôi đã giúp tôi lờ mờ nhận ra chị Thảo ngày càng quan tâm có phần thái quá đến chồng tôi.

Từ ngày tôi sinh bé gái đầu lòng, bà nội, bà ngoại luôn thay hiên nhau ra thành phố để đỡ đần, chăm sóc mẹ con tôi. Nhẩm tính thời gian nghỉ chế độ thai sản không còn bao lâu nữa, nên tôi bàn với chồng tằn tiện, dè sẻn chi tiêu để thuê người giúp việc, chứ bố mẹ đôi bên đều làm nông, công việc ruộng vườn theo mùa, theo vụ không thể bỏ bê lâu ngày được. May mắn ý định này của vợ chồng tôi được cả nhà nội lẫn nhà ngoại ủng hộ và hứa sẽ hỗ trợ thêm cho chúng tôi chi phí thuê người làm. Tôi bận con mọn lại không rành thông tin lắm nên chồng xung phong nhận nhiệm vụ tìm người.

Thật mừng trước khi trở lại công ty với chức năng quen thuộc là kế toán, tôi đã có một chị giúp việc như ý do chồng tôi chọn từ cơ sở giới thiệu việc làm mà chồng quen biết. Chị tên Cầm, 29 tuôi, dáng người thon gọn, khỏe mạnh, tính tình lởi xởi, thân thiện. Chị cho biết đã li hôn chồng, cô con gái 7 tuổi đang được bà ngoại nuôi ở quê, nên chị cũng yên tâm đi làm kiếm tiền cho con ăn học. Chị Thảo hơn tôi 5 tuổi, lại kém chồng tôi vài tháng, nên ban đầu chị hơi ngại ngùng khi chồng tôi gọi chị, xưng em, nhưng chồng tôi bảo hơn kém chẳng bao nhiêu, anh gọi là chị theo cách của tôi cho đơn giản, cho gần gũi… Chị Thảo chăm chỉ, chịu khó học hỏi nên chẳng mấy chốc mà thông thạo hết việc làm trong nhà, vợ chồng tôi hoàn toàn yên tâm khi giao con gái, giao cả căn nhà để chị quán xuyến. Đặc biệt chị Thảo không giấu sự quý mến với chồng tôi, chị bảo nhà chị có tới 5 chị em gái, nên coi chồng tôi như em trai của mình.

Ảnh minh họa: Internet Biết chồng tôi thích ăn ổi ta vừa chín tới, nhân mấy ngày về quê làm đám giỗ, chị Thảo trở lại thành phố tay xách nách mang các loại rau trồng ở vườn nhà, kèm mấy chục quả ổi ta được chị cẩn thận bọc trong báo từng quả một cho chồng tôi khiến vợ chồng tôi thực sự cảm động. Thấm thoát mà chị Thảo đã giúp việc cho vợ chồng tôi tròn một năm, dạo này thấy chị Thảo đẹp hẳn lên, chắc làm ở phố không phải nắng mưa ruộng vườn, vất vả, nên tóc chị dài hơn, đen mượt hơn, da sáng hơn, nói thật đến tôi là phụ nữ còn phải xuýt xoa mỗi khi chị mặc bộ đồ lửng bó sát người, khoe khuôn ngực đầy đặn tự nhiên, hơn đứt khối cô gái chưa chồng… Rồi cái giác quan thứ 6 trong tôi đã giúp tôi lờ mờ nhận ra chị Thảo ngày càng quan tâm có phần thái quá đến chồng tôi. Mỗi lần chồng tôi đi làm về, chị Thảo xăng xái chào đón, xách cặp, đỡ áo khoác treo vào móc, đến bữa ăn chị Thảo luôn dành phần xới cơm, gắp vào bát cho chồng tôi những thức ăn ngon nhất với ánh mắt trìu mến như một người vợ đang chăm chồng. Có hôm tôi chứng kiến cảnh chồng ngồi ghế đọc báo, còn chị Thảo cứ lau đi, lau lại một vết ố trên sàn nhà, ở vị trí không khó để anh chiêm ngưỡng bộ ngực sung mãn, hấp dẫn của chị qua chiếc áo bó, cổ áo lại được khoét sâu hút mắt. Chưa kịp có lời nhắc nhở, cảnh báo chồng thì chiều hôm qua tôi chết đứng, tim như ngừng đập khi bắt gặp chồng đang thắm thiết cùng chị giúp việc lúc con gái đang say giấc và tôi ghé nhà đột xuất khi chưa tan giờ làm ở công ty mà không báo trước. Chồng quỳ xuống, lắp bắp xin tôi tha thứ, anh bảo anh không kìm chế được khi chị Thảo cố tình quyến rũ, đưa chồng tôi vào bẫy? Con gái tôi còn quá bé, tôi có nên "ngậm bồ hòn làm ngọt" để cho chồng tôi cơ hội?

Chếch choáng say đi vào phòng ngủ, tôi giật mình vì giọng nói khác lạ của vợ, thái độ của cô ấy càng khiến tôi ghê sợ hơn Trước khi cưới, tôi nói với Hoài cả đời này chỉ yêu mình cô ấy thôi, còn lấy vợ là để chiều lòng bố mẹ. Tôi cũng chúc người yêu tìm được người đàn ông tử tế.

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