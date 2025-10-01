Tôi lặng lẽ đi xét nghiệm ADN vì chị dâu bỗng dưng nhận con nuôi, và bị đuổi thẳng ra khỏi nhà khi sự thật được hé lộ

Tâm sự 01/10/2025 02:05

Tôi chưa kịp hiểu hết chuyện thì đã bị anh trai cho một cái tát đau điếng. Anh nói cả hai đã nói rõ ràng về việc nhận con nuôi. Vậy mà tôi không nghĩ cho anh chị, không nhớ ơn anh chị cho tiền học hành bao lâu nay. Anh tôi tức giận lắm, nói là sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà, để tôi tự sống.

Anh trai tôi lấy vợ đã lâu. Chị dâu làm giám đốc kinh doanh, còn anh làm trưởng phòng kế toán. Hai vợ chồng anh chị đã có 3 đứa con, hai gái một trai. Gia đình anh chị lúc nào cũng khiến người khác phải ngưỡng mộ, vì vừa khá giả vừa hạnh phúc.

Vậy mà bỗng một ngày chị dâu tôi nói muốn nhận một đứa trẻ 5 tuổi làm con nuôi. Chị nói thằng bé lang thang vì cha mẹ đã mất, bà già không thể nuôi nổi. Chị thấy thương quá nên quyết định vài hôm nữa sẽ đi làm thủ tục nhận con nuôi.

Tôi lén lấy vài sợ tóc của thằng bé và chị dâu để đi làm xét nghiệm. Đến khi nhận kết quả xét nghiện ADN cả hai không cùng huyết thống, tôi cảm thấy bất ngờ và khó hiểu. 

Tôi lặng lẽ đi xét nghiệm ADN vì chị dâu bỗng dưng nhận con nuôi, và bị đuổi thẳng ra khỏi nhà khi sự thật được hé lộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Khi về tới nhà, thì thấy cả gia đình đang ngồi đợi. Bố mẹ tôi đi chơi đột nhiên về sớm, tôi bèn hỏi lý do thì thấy bố giận đùng đùng quát tôi: “Con nghĩ sao mà đi xét nghiệm ADN thằng bé vậy? Con có nghĩ sẽ ảnh hưởng tới gia đình anh chị không? Anh chị lo cho con từ nhỏ tới lớn, con lại làm nên chuyện thế này?”.

Tôi chết sững tại chỗ, vừa định tìm cớ chối tội thì túi xách đã bị anh trai giật lấy, lục lấy tờ giấy xét nghiệm ADN. Anh nói hôm qua lúc tôi len lén lấy tóc của chị dâu thì anh đã đoán được tôi muốn làm gì. Chị dâu cũng biết nên đã gọi bố mẹ về.

Tôi chưa kịp hiểu hết chuyện thì đã bị anh trai cho một cái tát đau điếng. Anh nói cả hai đã nói rõ ràng về việc nhận con nuôi. Vậy mà tôi không nghĩ cho anh chị, không nhớ ơn anh chị cho tiền học hành bao lâu nay. Anh tôi tức giận lắm, nói là sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà, để tôi tự sống.

Thấy anh trai nổi giận làm căng, chị dâu đành phải vào can ngăn. Nhưng anh trai tôi càng làm dữ hơn, không ai dám nói hay làm gì. Anh nói vì anh cưng chiều tôi quá nên tôi mới cư xử như thế, từ giờ anh sẽ cắt tiền tiêu hàng tháng của tôi, không cho bố mẹ tôi giúp.

Tôi vẫn chưa tốt nghiệp đại học, mỗi tháng chỉ được anh trai cho 2 triệu thì tôi biết làm sao? Đúng là một phút ngu dại mà gánh chịu tháng ngày khổ sở mà. Tôi phải xin chị dâu và trai tha lỗi thế nào đây?

Sau một câu hỏi, tôi và chồng của bạn thân cùng lúc phát hiện sự thật kinh hoàng

Sau một câu hỏi, tôi và chồng của bạn thân cùng lúc phát hiện sự thật kinh hoàng

Tôi định bốn mặt một lời, làm lớn chuyện nhưng anh Dương nói tôi ráng nhịn để sau khi xong chuyến đi chơi này. Tôi quá sốc và thất vọng về chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Vợ bầu bì chịu nóng vì chồng nhường máy lạnh cho em gái ly dị khiên tôi vô cùng uất ức

Vợ bầu bì chịu nóng vì chồng nhường máy lạnh cho em gái ly dị khiên tôi vô cùng uất ức

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Đang đắm chìm trong tình yêu, tôi phát hiện ra bí mật quá khứ của bạn trai

Đang đắm chìm trong tình yêu, tôi phát hiện ra bí mật quá khứ của bạn trai

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Không hiểu vì sao vợ luôn lấy gối che mặt khi gần gũi, tôi "sốc ngất" với sự thật được hé lộ

Không hiểu vì sao vợ luôn lấy gối che mặt khi gần gũi, tôi "sốc ngất" với sự thật được hé lộ

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi

Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi

Hậu trường 3 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Sau ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Tiểu tam dọa tự tử, nhắm mục tiêu khiến chị dâu tôi vướng vòng lao lý

Tiểu tam dọa tự tử, nhắm mục tiêu khiến chị dâu tôi vướng vòng lao lý

Tâm sự 4 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Vật thể bí ẩn như một "quả cầu lửa" rực sáng rơi từ trên trời xuống London

Vật thể bí ẩn như một "quả cầu lửa" rực sáng rơi từ trên trời xuống London

Video 7 giờ 4 phút trước
Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Video 7 giờ 21 phút trước
Thót tim khoảnh khắc voi dữ lao vào tấn công, lật úp thuyền của 4 du khách khiến người xem sợ khiếp vía

Thót tim khoảnh khắc voi dữ lao vào tấn công, lật úp thuyền của 4 du khách khiến người xem sợ khiếp vía

Video 7 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 2/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tử vi thứ Năm 2/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

NÓNG: Bão số 10 vừa qua, tiền thân bão số 11 tăng cấp nhanh, nguy cơ ảnh hưởng Bắc Bộ

NÓNG: Bão số 10 vừa qua, tiền thân bão số 11 tăng cấp nhanh, nguy cơ ảnh hưởng Bắc Bộ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ bầu bì chịu nóng vì chồng nhường máy lạnh cho em gái ly dị khiên tôi vô cùng uất ức

Vợ bầu bì chịu nóng vì chồng nhường máy lạnh cho em gái ly dị khiên tôi vô cùng uất ức

Đang đắm chìm trong tình yêu, tôi phát hiện ra bí mật quá khứ của bạn trai

Đang đắm chìm trong tình yêu, tôi phát hiện ra bí mật quá khứ của bạn trai

Không hiểu vì sao vợ luôn lấy gối che mặt khi gần gũi, tôi "sốc ngất" với sự thật được hé lộ

Không hiểu vì sao vợ luôn lấy gối che mặt khi gần gũi, tôi "sốc ngất" với sự thật được hé lộ

Tiểu tam dọa tự tử, nhắm mục tiêu khiến chị dâu tôi vướng vòng lao lý

Tiểu tam dọa tự tử, nhắm mục tiêu khiến chị dâu tôi vướng vòng lao lý

Vừa ăn cơm thì hàng xóm khóc, chồng tôi lao đi, và tôi bàng hoàng trước bí mật anh che giấu

Vừa ăn cơm thì hàng xóm khóc, chồng tôi lao đi, và tôi bàng hoàng trước bí mật anh che giấu

Mẹ chồng yêu cầu tôi cắt tóc, lý do nghe xong mà "bật ngửa"

Mẹ chồng yêu cầu tôi cắt tóc, lý do nghe xong mà "bật ngửa"