Thực hư chuyện nam giới gầy là 'bậc thầy' trong 'chuyện chăn gối'

Nhiều người thắc mắc, liệu những người đàn ông gầy có thực sự giỏi 'chuyện giường chiếu', hãy cùng tìm hiểu câu trả lời nhé!

Dưới góc độ chuyên môn các chuyên gia tình dục học chia sẻ, quan niệm dân gian này chưa hẳn đã chính xác. BS Nguyễn Đình Liên, chuyên khoa nam học, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng đồng quan điểm, khả năng trong "chuyện ấy" của mỗi người không phụ thuộc vào chỉ số cân nặng. Mà thay vào đó là dựa vào tình trạng sức khỏe của họ. Cụ thể hơn, nếu đối tác của bạn là người béo phì thì họ sẽ có nguy cơ cao rối loạn tình dục. Tuy nhiên, với những người gầy quá mức, đến độ trơ xương thì chắc chắn là họ sẽ không thể nào luôn hào hứng cho khoản giường chiếu.

Ảnh minh họa: Internet Trong khi đó, một nghiên cứu của các nhà khoa học tại ĐH Erciyes ở Kayseri, Thổ Nhĩ Kỳ với trên 200 người về mối tương quan giữa chỉ số khối cơ thể với hoạt động tình dục của nam giới. Kết quả cuộc nghiên cứu cho thấy, những cánh mày râu có thân hình mập mạp sẽ duy trì được màn dạo đến lên đến 7,3 phút. Đáng bất ngờ là con số này ở nam giới có tạng người "mình hạc xương mai" chỉ là 108 giây, đồng thời gia tăng nguy cơ xuất tinh sớm. Nghiên cứu cho thấy nam giới sở hữu cân nặng cao hơn thường có nồng độ estrogen lớn hơn những nam giới gầy gò. Hormone này có vai trò ức chế khoái cảm, giúp họ kéo dài thời gian "chinh chiến". Từ kết quả nghiên cứu này các nhà khoa học muốn nhắn nhủ các quý ông "tròn trịa" có thể tự tin hơn trong "chuyện ấy".

Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu khác cũng đã chỉ ra rằng, cân nặng quá khổ chính là một trong những nguyên do khiến nồng độ testosterone giảm. Đây là hormone vô cùng quan trọng với phái mạnh, đặc biệt trong chuyện chăn gối. Theo đó, testosterone làm phát triển hệ cơ xương, tăng khả năng sinh sản và giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt. Ảnh minh họa: Internet Ngược lại, khi cơ thể không được cung cấp đầy đủ testosterone, sẽ dẫn đến tình trạng thừa cân, béo phì, làm nghẽn các tĩnh mạch nhỏ, khiến việc bơm máu vào các thể hang bị ngưng trệ. Khi máu không lấp đầy các thể hang sẽ khiến quá trình cương cứng gặp trở ngại, thậm chí "tê liệt" trong "chuyện ấy". Từ đó có thể thấy rằng, ham muốn tình dục không bị quyết định bởi yếu tố ngoại hình. Bên cạnh đó, người quá gầy hay thừa cân cũng mang lại những vấn đề tiêu cực cho sức khỏe, bao gồm sức khỏe tình dục. Ảnh minh họa: Internet

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