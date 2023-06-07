Chồng ngoại tình rồi dắt 'tiểu tam' cùng 2 con về nhà, Chồng có người phụ nữ khác và 2 con riêng bên ngoài, vợ đòi ly hôn nhưng anh ta nhất quyết không chịu, rồi tiết lộ một bí mật khủng khiếp

Tâm sự 07/06/2023 13:35

N bảo với T rằng sức khỏe yếu không thể chiều chuộng T được. T có thể tìm một người phụ nữ nào đó để giải quyết chuyện chăn gối, N không muốn nhìn thấy T tự đày đọa bản thân thế nữa.

Vợ chồng N và T lấy nhau được 9 năm, có với nhau một đứa con trai. T muốn N sinh thêm đứa nữa cho vui cửa vui nhà nhưng sức khỏe của N yếu chẳng thể thực hiện.

Kinh tế vợ chồng N rất vững, nhà cửa ổn định, thế nhưng hạnh phúc đâu có được trọn vẹn. N mắc bệnh thận, tiểu đường và gan nên cơ thể gầy yếu, xanh xao nhìn thiếu sức sống. Chuyện chăn gối của vợ chồng N một tháng chỉ được vài lần và lần nào cũng qua loa. N không đủ sức để phục vụ chồng nên T cũng nản lâu dần không muốn gần gũi vợ nữa.

N bảo với T rằng sức khỏe yếu không thể chiều chuộng T được. T có thể tìm một người phụ nữ nào đó để giải quyết chuyện chăn gối, N không muốn nhìn thấy T tự đày đọa bản thân thế nữa.

T ôm chặt N mà nói cảm ơn vì có người vợ tuyệt vời, không ghen tuông mà hiểu được nỗi khổ khó nói của chồng. Sau vài phút lưỡng lự T thật thà nói là đã có một người phụ nữ khác và hai người có con chung được 6 tuổi.

Chồng ngoại tình rồi dắt 'tiểu tam' cùng 2 con về nhà, Chồng có người phụ nữ khác và 2 con riêng bên ngoài, vợ đòi ly hôn nhưng anh ta nhất quyết không chịu, rồi tiết lộ một bí mật khủng khiếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe đến đây tim N đau như gào thét, N mới bị bệnh có hơn một năm nay, vậy mà T đã phản bội N từ nhiều năm trước. N cố tỏ vẻ vui mừng để khai thác bí mật từ chồng.

N nói là có thể đón mẹ con cô ấy về sống chung nhà, N sẽ không ghen. T lắc đầu nói không đón họ về được vì không có tình cảm với người phụ nữ đó, N mừng thầm trong bụng là T vẫn còn rất yêu mình.

Chưa kịp nở nụ cười thì T đã nói một tin sốc óc. Hiện anh ấy đang có tình cảm với một cô gái 23 tuổi, cô ấy đang mang bầu, liên tục ép buộc T phải ly dị vợ nếu không sẽ bỏ đi thật xa. Bất ngờ T quỳ xuống chân N nói là rất yêu cô gái đó, mong N tác thành cho hai người.

Đến lúc này N không thể kìm nén được nỗi đau nữa mà bật khóc nức nở. Cứ tưởng chồng là người đàn ông yêu thương chung thủy nào ngờ đã phản bội vợ trong thời gian dài. N hận T vô cùng và không muốn nhường chồng cho ai hết nữa.

Mỗi lần ân ái đều mệt rã rời, vô tình phát hiện vỉ thuốc rơi ra từ ngăn tủ, tôi choáng váng khi biết bí mật của chồng

Mỗi lần ân ái đều mệt rã rời, vô tình phát hiện vỉ thuốc rơi ra từ ngăn tủ, tôi choáng váng khi biết bí mật của chồng

Lần đó chúng tôi đi nghỉ mát cùng nhau, chồng tôi đem theo một loại nước, anh nói là nước tăng lực. Nhưng chỉ khi chuẩn bị thân mật thì chồng mới lấy ra để cả hai cùng uống.

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