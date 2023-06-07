7 sai lầm về 'chuyện phòng the' nhiều cặp đôi nghe qua vẫn tin sái cổ

Tâm sự 07/06/2023 13:58

Có rất nhiều sai lầm về 'chuyện ấy', thế nhưng số đông cặp đôi vẫn chưa hiểu rõ.

Kích thước ảnh hưởng đến khoái cảm khi “yêu”

Không ít người nghĩ rằng, khoái cảm khi “yêu” sẽ tỷ lệ thuận với kích thước dương vật. Trên thực tế, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, kích cỡ dương vật không hề ảnh hưởng đến khoái cảm.

Theo đó, hầu hết âm đạo phụ nữ chỉ sâu từ 7-12cm. Do vậy cách tốt nhất để giúp đối tác “lên đỉnh” là kích thích các vị trí khác nhau khi ân ái thay vì quan tâm vào kích cỡ “cậu nhỏ”.

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Ảnh minh họa: Internet

Thủ dâm là không lành mạnh

Thủ dâm cũng là một trong những cách để bạn tận hưởng tình dục và hoàn toàn không phải hoạt động không lành mạnh, thậm chí biến thái như mọi người vẫn nghĩ. Không có giới hạn về số lần người ta nên thủ dâm trong 1 tuần hay 1 tháng. Bạn chỉ cần đảm bảo rằng, thủ dâm không trở thành nỗi ám ảnh ngay cả khi làm việc và học tập.

Nam giới có nhu cầu chuyện ấy nhiều hơn

Đây được như một “huyền thoại” khi bàn về sex, tương tự như kích thước dương vật và khoái cảm. Sự thật là ham muốn tình dục không phụ thuộc vào giới tính. Thay vào đó ham muốn tình dục ở cả nam và nữ sẽ thay đổi dựa theo độ tuổi, mức độ căng thẳng, trạng thái tinh thần, sức khỏe và các yếu tố môi trường xung quanh…

7 sai lầm về 'chuyện phòng the' nhiều cặp đôi nghe qua vẫn tin sái cổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phải đạt cực khoái cùng nhau

Mọi người thường lầm tưởng rằng, tình dục thăng hoa nhất chỉ khi cả hai đạt cực khoái cùng nhau. Mặc dù thật tuyệt vời nếu cả hai cùng “lên đỉnh” tại một thời điểm, nhưng bạn vẫn hoàn toàn tận hưởng cực khoái thay phiên. Bên cạnh đó, việc thay phiên “lên đỉnh” cũng là thủ thuật giúp bạn kéo dài thời gian quan hệ.

Quan hệ sẽ biết nữ giới còn trinh hay không

Màng trinh nữ giới là một lớp da rất mỏng manh nằm gần cửa âm đạo, nó sẽ dễ bị rách khi quan hệ. Tuy nhiên một số lý do khác có thể gây rách màng trinh như thực hiện các bài tập nặng, cưỡi ngựa, đi bơi, đạp xe, sinh ra vốn không có màng trinh… Do vậy, không phải cô nàng nào chảy máu trong lần đầu tiên ân ái cũng đồng nghĩa với việc họ còn trinh.

7 sai lầm về 'chuyện phòng the' nhiều cặp đôi nghe qua vẫn tin sái cổ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có thể đạt cực khoái nhiều lần

Nhiều người cho rằng xuất tinh là dấu hiệu khi nam giới đạt cực khoái. Tuy nhiên đây lại là quan niệm sai lầm. Theo đó, nam giới có thể “lên đỉnh” trước hoặc sau khi xuất tinh. Nhưng đáng ngạc nhiên là số lần cực khoái không phải chỉ một, họ hoàn toàn có thể “lên đỉnh” nhiều lần nếu thường xuyên luyện tập và kích thích đúng vị trí.

7 sai lầm về 'chuyện phòng the' nhiều cặp đôi nghe qua vẫn tin sái cổ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Càng kéo dài thời gian ‘yêu’ sẽ khiến tình dục thăng hoa hơn

Không phải cứ ‘yêu’ lâu là sẽ đem đến khoái cảm mãnh liệt hơn cho cả hai. Tệ hơn, khi quan hệ quá lâu sẽ dễ gây đau rát cho vùng âm đạo nữ giới vì thiếu chất bôi trơn cần thiết. Thay vì đó bạn nên chia sẻ cùng đối phương để có thể thấu hiểu mong muốn và quan điểm tình dục của nhau.

Nguồn: https://www.thehealthsite.com/sexual-health/do-you-know-about-these-sex-myths/

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Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the quan niệm phòng the

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