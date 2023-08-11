Thú nhận mình không còn trong trắng, con dâu tưởng mẹ chồng sẽ nổi cơn lôi đình, nhưng bà lại làm một việc giúp cô thoát ải kiểm tra của chồng

Tâm sự 11/08/2023 11:39

Cứ tưởng bà Thanh sẽ kéo Khánh xuống bắt ly hôn rồi đuổi Hằng ra khỏi nhà ngay đêm tân hôn. Vậy nhưng bà ôm lấy Hằng rồi cười.

Yêu nhau hơn 4 năm thì Khánh quyết định đưa Hằng về ra mắt bố mẹ xin chọn ngày làng tháng tốt để kết hôn. Khỏi phải nói Hằng vui mừng như nào vì lấy làm vợ Khánh chính là ước mơ lớn nhất của đời cô. Vậy nhưng cái điều khiến Hằng lo lắng đó là cô sợ mẹ chồng không ưng ý gái quê như mình về làm dâu. Hằng cũng từng nghe bạn trai kể rằng mẹ anh là người phụ nữ rất khó tính.

- Hay là mình đợi thêm thời gian nữa rồi về ra mắt được không anh? Em sợ lắm...chưa đủ tự tin để gặp mẹ anh đâu.

- Đợi là đợi thế nào, đến khi em già đi hả? Đừng có ngốc nữa, mẹ anh khó tính nhưng đảm bảo bà sẽ thích nàng dâu như em. Có anh đây rồi đừng lo.

Thú nhận mình không còn trong trắng, con dâu tưởng mẹ chồng sẽ nổi cơn lôi đình, nhưng bà lại làm một việc giúp cô thoát ải kiểm tra của chồng - Ảnh 1
Mẹ chồng tương lai của cô rất tâm lý - Ảnh minh họa: Internet

Được bạn trai động viên như vậy nên Hằng thấy may mắn lắm, cô tự nhủ sẽ cố gắng để mẹ chồng tương lai quý mình. Miệng thì nói như vậy nhưng ngày bước vào nhà gặp mẹ bạn trai thì Hằng run như cầy sấy.

Thế nhưng với bà Thanh ( tên mẹ Khánh ) thì ngay lần đầu gặp Hằng bà đã có cảm giác quý mến vô cùng. Thấy Hằng xinh đẹp lại ngoan hiền nên bà ưng ý lắm, lâu nay con trai không chịu dắt bạn gái về ra mắt thì bà Thanh cứ sợ con mình đòi cưới cô tóc xanh tóc vàng rồi không có học hành gì. Nhưng với Hằng thì bà hoàn toàn ưng ý. Buổi ăn cơm hôm đó bà Thanh quan tâm chắc sóc cho Hằng rất chu đáo khiến cô cảm thấy giữa mình và mẹ chồng tương lai không còn khoảng cách gì nữa.

- Thằng Khánh nhà bác vốn không biết ăn nói những lời mỹ hoa...thế mày nó cũng khéo chọn bạn gái phét. Bác ưng ý cháu làm dâu nhà bác lắm rồi đấy. Cứ ngoan hiền, nết na là bác ưng thôi à.

Bà Thanh vừa dứt lời thì Khánh nhìn mẹ rồi phán một câu xanh rờn.

- Ngoan hiền nết na hay không thì phải đợi đêm tân hôn có giọt máu trinh đó mới rõ. Đối với con phụ nữ ngoan phải là phụ nữ còn trinh.

Nghe Khánh nói câu đó thì không những Hằng mà chính mẹ anh cũng sốc. Bà Thanh không ngờ con trai mình nhìn bề ngoại hiện tại như vậy mà tính tình lại gia trưởng. Thấy mặt Hằng xanh như tàu lá chuối thì bà Thanh vỗ nhẹ vào tay cô.

- Thằng con bác đã nói vậy thì cháu cứ chứng minh cho nó biết tay nhé.

Và rồi một đám cưới đẹp như mơ của Khánh và Hằng diễn ra trong bầu không khí ấm ám, sau 1 ngày tiếp rượu mệt mỏi thì bà Thanh giục vợ chồng con dâu lên tân hôn. Trong khi Khánh mừng hơn bắt được vàng thì Hằng lại run lẩy bẩy kéo mẹ chồng vào phòng.

- Sao vậy con? Có phải đêm tân hôn nên con áp lực không?

- Đúng rồi thưa mẹ. Nhưng không phải vì đây là lần đầu của con...

- Không phải lần đầu ư? Con nói như vậy là sao?

- Thật ra...con không còn trinh tiết nữa. Con biết mình sai khi giấu anh Khánh, giấu mẹ chuyện tày đình này. Con đã định thú nhận nhưng con sợ...giờ con phải làm sao ạ mẹ.

Thú nhận mình không còn trong trắng, con dâu tưởng mẹ chồng sẽ nổi cơn lôi đình, nhưng bà lại làm một việc giúp cô thoát ải kiểm tra của chồng - Ảnh 2
Không ngờ mẹ chồng lại giúp cô qua đêm tân hôn - Ảnh minh họa: Internet

 

Cứ tưởng bà Thanh sẽ kéo Khánh xuống bắt ly hôn rồi đuổi Hằng ra khỏi nhà ngay đêm tân hôn. Vậy nhưng bà ôm lấy Hằng rồi cười.

- Đàn bà mất trinh rồi thì đã sao chứ. Có ai lại đi dùng màng trinh mỏng để làm thước đo giá trị của người phụ nữ hả con. Đàn ông thường ích kỷ nên mới suy nghĩ hạn hẹp như vậy. Con trai mẹ cũng vậy...nên con đừng trách nó. Thật ra mẹ biết con mất trinh từ lúc thằng Khánh nhắc đến chuyện trinh tiết…chỉ là mẹ đợi xem con có nói ra không mà thôi. Con cứ lên phòng tân hôn đi..mẹ đã có cách giúp con.

Nói rồi bà Thanh đưa cho con dâu túi nhỏ là lọ thuốc mày giống như máu trinh giả rồi dặn kỹ.

- Trong lúc tân hôn con cứ giả vờ kêu đau. Xong chuyện thì rưới thứ này xuống ga giường, đảm bảo thằng Khánh tin chắc con còn trinh 100%. Phải diễn thật ăn ý vào con nhé.

Hằng cảm ơn mẹ chồng rối rít rồi làm như cách mẹ nói, và rồi sẵn chồng có men rượu thì Hằng diễn kịch rất giỏi và sau một tiếng hì hục lật tấm chăn lên thấy ga giường dính máu thì Khánh ôm vợ ngủ ngon lành. Nửa đêm Hằng xuống cảm ơn mẹ chồng của mình.

- Con mất trính...mẹ không trách lại còn giúp con. Sao mẹ tốt với con vậy hả mẹ?

- Vì chúng ta đều là phụ nữ nên mẹ hiểu. Và hơn hết vì con là con dâu của mẹ. Mẹ không muốn mất đi đứa con dâu hiếu thảo ngoan ngoãn như con. Chỉ cần hiện tại con yêu thương chồng mình là đủ...quá khứ hãy để nó qua đi con nhé.

Hằng ôm chặt mẹ chồng vào lòng rồi ôm bà ngủ thiếp đi. Có lẽ cô đang hạnh phúc vì có một người mẹ chồng tâm lý và hết mực yêu thương mình...

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