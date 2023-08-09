Gần đây vợ sung sức hơn hẳn, một lần thấy vợ ở trong nhà tắm rất lâu, chồng bất ngờ phát hiện bí mật đầy hổ thẹn

Tâm sự 09/08/2023 11:15

Số lần anh đòi hỏi vợ nhiều lên và rồi 1 tháng trở lại đây vợ anh dường như sung sức hơn hẳn. Khỏi phải nói anh đã vui mừng đến thế nào khi thấy vợ có sự thay đổi rõ rệt. Anh cười ôm lấy vợ hạnh phúc lắm.

Anh với chị quen biết và yêu thương nhau đến ngày cưới cũng được gần 5 năm. Suốt thời gian ở bên nhau chưa khi nào anh cảm thấy rằng chị khiến mình không hài lòng. Bản thân anh là một người đàn ông khá kĩ tính. Còn chị thì lại có thể chu toàn cho anh mọi thứ.

Về làm vợ chồng với nhau đến nay mới được hơn 4 năm. Anh chị vừa có 1 cậu con trai mới chào đời được 6 tháng. Vì lo lắng cho vợ nên anh cũng kiêng khem cho vợ đầy đủ. Đến lúc con cứng cáp hơn 1 chút rồi chị cũng bắt đầu gần gũi anh nhiều hơn dù anh biết chị cảm thấy không thoải mái lắm.

Một thời gian dài chị thường xuyên từ chối anh chuyện gần gũi, anh cũng biết có nhiều phụ nữ không còn có hứng thú trong chuyện chăn gối sau khi có con. Nhưng anh cũng là đàn ông, anh không thể nào mà nhịn mãi từ ngày này qua tháng khác được.

Gần đây vợ sung sức hơn hẳn, một lần thấy vợ ở trong nhà tắm rất lâu, chồng bất ngờ phát hiện bí mật đầy hổ thẹn - Ảnh 1
Vợ thường xuyên từ chối chuyện gần gũi - Ảnh minh họa: Internet

Số lần anh đòi hỏi vợ nhiều lên và rồi 1 tháng trở lại đây vợ anh dường như sung sức hơn hẳn. Khỏi phải nói anh đã vui mừng đến thế nào khi thấy vợ có sự thay đổi rõ rệt. Anh cười ôm lấy vợ hạnh phúc lắm.

Nhưng cũng từ ngày vợ thèm muốn chuyện đó hơn thì anh cũng nhận ra vợ có sự thay đổi. Cô ấy thường vào nhà vệ sinh và tắm trong đó cả tiếng đồng hồ mới ra. Lần nào ra cũng thấy vợ vô cùng sung sức và hào hứng trong việc chăn gối nên anh cũng mừng.

Để rồi đến 1 ngày vợ vào nhà vệ sinh tắm mãi chưa ra anh chạy vội xin vợ đi vệ sinh vì đột nhiên bị đau bụng. Vợ bước ra với gương mặt khá nhợt nhạt. Anh vào đi vệ sinh trong lúc đó anh mới bất ngờ nhìn thấy chiếc lọ thủy tinh trắng nhỏ. Trên đó ghi rõ chữ và anh sốc đến vô cùng khi vợ anh phải uống thứ thuốc kinh khủng đó, chính là thuốc kích dục. Anh đi ra nhìn vợ bằng đôi mắt đỏ hoe rồi gặng hỏi:

- Sao em lại làm thế?

- Vì em, em...

- Tại sao hả, sao không nói cùng anh mà lại tự mình làm điều đó?

- Em xin lỗi, tại em không có cảm giác gì cả. Nhưng để anh phải đợi quá lâu mà không được em thật sự không biết mình phải làm gì.

Gần đây vợ sung sức hơn hẳn, một lần thấy vợ ở trong nhà tắm rất lâu, chồng bất ngờ phát hiện bí mật đầy hổ thẹn - Ảnh 2
Anh sốc đến vô cùng khi vợ anh phải uống thứ thuốc kinh khủng đó - Ảnh minh họa: Internet

- Lần sau có chuyện gì nói cùng anh được không? Mình cùng tìm đến chuyên gia để tìm cách khắc phục khác. Em đừng làm điều này nữa nhé.

- Em nhớ rồi.

- Anh xin lỗi em nhiều.

- Anh có lỗi gì đâu. Tại em mà.

- Vì anh không quan tâm em nhiều hơn. Nếu anh quan tâm nhiều hơn anh đã biết mọi chuyện sớm hơn rồi.

Vợ anh khóc nức nở. Anh ôm chầm lấy vợ nói xin lỗi liên tục. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Cũng chỉ vì anh đã quá vô tâm nên mới như thế. Giờ biết được lý do vợ thường xuyên vào nhà vệ sinh tắm cả tiếng đồng hồ rồi đi ra với vẻ rất sung sức là đằng sau đó còn cả một bí mật đau lòng.

Có lẽ câu chuyện này dạy cho tất cả đàn ông rằng đừng bao giờ để cho người phụ nữ của mình phải chịu tổn thương. Bởi vì có những điều với sự vô tâm của mình nên vợ không thể chia sẻ được. Hãy biết yêu thương và quan tâm người phụ nữ của mình đúng cách, đúng chừng mực nhất là quãng thời gian sau khi sinh của cô ấy để giữ gia đình luôn êm ấm và hạnh phúc.

Kìm nén bản năng vì bạn gái quá thuần khiết, trong sáng, một đêm em nhắn tin nói nhớ nhung, anh bèn lao tới cho thỏa nỗi nhớ thì cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng

Kìm nén bản năng vì bạn gái quá thuần khiết, trong sáng, một đêm em nhắn tin nói nhớ nhung, anh bèn lao tới cho thỏa nỗi nhớ thì cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng

Vì sự ngây thơ trong sáng của em anh không nỡ nào mở lời đòi hỏi cho dù đó cũng chỉ là bản năng của một gã đàn ông mà thôi, vậy mà đêm đó, anh lại thấy một điều khiến anh cả đời không quên được.

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