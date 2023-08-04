Sinh nhật mẹ chồng đại gia, con dâu ngần ngại tặng món quà chưa đến 100 nghìn mà không ngờ mẹ chồng liền bật khóc nức nở

Nhưng thật ra con bé đó cũng không đến nỗi xấu tính. Không xinh nhưng hiền lành, nói chung ngoan ngoãn nhiều. Thôi thì vì con trai bà cũng ưng ý và lại cũng thật sự thích con dâu nằng nặc đòi cưới, bắt buộc phải cưới bằng được nên bà cũng gật đầu thôi chấp nhận cho nó chứ biết làm sao. Giờ không chấp nhận hôn sự này thì con trai bà tuyên bố luôn: “Ngoài Mai con không cưới bất cứ ai khác làm vợ đâu”.

Thật ra ngay ngày đầu tiên bà vốn đã chẳng thích cái Mai chút nào. Nó là con gái nhà quê lại quen được con trai mình nhà thành phố đầy đủ điều kiện. Không có ai là có thể chấp nhận được việc đó. Con trai mới đưa con dâu tương lai về ra mắt bà vốn đã không ưng gì cả.

Nghe thế người mẹ nào cũng giật nảy cả người. Không cho cưới con trai mình không lấy vợ thì làm sao được. Bà miễn cưỡng đồng ý để cho con trai cưới vợ. Lúc biết mẹ đồng ý hôn sự của mình và bạn gái, con trai nhảy lên vui lại còn bế bổng mẹ lên nữa. Bà thấy thế mới hỏi:

- Dạ, đúng rồi ạ. Con cực kì thích cô ấy, rất yêu cô ấy với cả cô ấy rất tốt nữa mẹ à.

- Được rồi, mẹ chấp nhận rồi hi vọng sau này cưới nhau về làm vợ chồng có thể sống hòa thuận.

Đám cưới diễn ra vô cùng đầm ấm. Bất cứ ai cũng chúc phúc cho gia đình nhỏ ấy. Dù là không thích cô con dâu nhà quê thật nhưng từ ngày có con dâu về làm dâu thì bà nhàn nhã hẳn đi. Việc nhà việc cửa, dọn dẹp cơm nước con dâu thật sự rất chăm chỉ và lo chu toàn. Cũng bởi thế nên khi con dâu về làm dâu bà cũng không ghét bỏ như trước.

3 tháng sau đó thì là ngày sinh nhật của bà. Bà cũng chờ đợi những món quà của mọi người lắm. Dĩ nhiên vì gia đình bà giàu có chẳng thiếu thứ gì. Nhưng bà thật sự tò mò không biết con dâu sẽ tặng mình quà gì trong ngày đó.

Tiệc sinh nhật chỉ có các thành viên trong gia đình cùng nhau đi ăn tại 1 nhà hàng. Hôm đó khi con trai tặng bà chiếc túi hàng hiệu, chồng thì tặng chiếc đồng hồ mới toanh cho vợ. Người vợ, người mẹ như bà còn mong gì hơn nữa.

Chỉ có mình con tự tay làm cho mẹ chiếc túi nhỏ này - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó cả nhà hồi hộp chờ con dâu tặng quà. Đó là một chiếc hộp nhỏ gói vô cùng xinh xắn. Ai cũng đoán trong đó chắc mẩm là dây chuyền hay gì đó rồi. Nhưng rồi khi mở ra đó chỉ là 1 chiếc túi thơm khiến cả nhà vô cùng ngỡ ngàng. Cô con dâu liền nói:

- Từ ngày về nhà mình làm dâu đến giờ con để ý thấy cứ sáng sớm mẹ lại ho. Đây là túi thơm chính tay con tự làm, tự khâu túi và tự tìm mua nguyên liệu phơi tặng mẹ làm quà sinh nhật ạ. Túi thơm nhỏ này mẹ để trong phòng mùi hương của nó sẽ giúp mẹ dễ chịu hơn và không bị ho nữa. – Bố chồng nhìn cô con dâu thảo cười:

- Nhất bà đấy nhé, có con dâu thảo để ý đến sức khỏe của mẹ chồng như thế còn gì. – khi ấy bà đã rơm rớm nước mắt nói:

- Trước nay ai cũng tặng cho mẹ những món quà đắt tiền cả. Bất cứ ai cũng thế, chỉ có mình con tự tay làm cho mẹ chiếc túi nhỏ này. Mẹ cảm ơn con.

- Con không làm được gì nhiều mà, chỉ hi vọng mẹ sẽ thích nó thôi ạ.

- Mẹ thích nó lắm, mùi thơm thoang thoảng rất nhẹ nữa.

- Dạ, mẹ thích nó là con vui rồi ạ. Con đã làm khá nhiều, mỗi túi này dùng được cả mấy tháng mới hết mùi cơ nên khi nào hết mùi con lại làm tiếp cho mẹ ạ.

- Cảm ơn con.

Mẹ chồng tiến lại ôm chặt con dâu. Hóa ra lựa chọn của con trai của bà là đều có lý do của nó. Giờ bà mới hiểu, sao có thể không yêu thương cô con dâu này cho được. Con dâu và tuy nghèo về vật chất nhưng tấm lòng thì lúc nào cũng ấm áp. Đó là con dâu, là người con gái luôn quan tâm chăm sóc, vun vén cho gia đình này.