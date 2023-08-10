Đẻ tới đứa thứ 3 nhưng chị dâu vẫn xinh đẹp phơi phới, em dâu bèn sang xin bí kíp thì 'điếng người' khi nghe được câu trả lời

Tâm sự 10/08/2023 11:08

Tôi nghe chị dâu nói mà trong lòng như suy sụp, không ngờ tôi lại là đứa ngây thơ, ngờ ngệch như vậy, còn chị dâu tôi vì sung sướng 1 mình.

Mẹ chồng tôi rất khó tính, nhưng tôi cũng đã quen với điều đó. Mới đầu về làm dâu, tôi còn thường cuyên cãi lại mẹ nhưng sau này, tôi cam chịu tất cả. Chồng tôi lại là 1 người nhu nhược và vô trách nhiệm với gia đình, ngay cả khi tôi vừa sinh con xong được hơn 1 tháng, anh đã bắt tôi chăm sóc bố chồng liệt giường.

Dạo gần đây gặp lại chị dâu, tôi thấy chị càng ngày càng xinh đẹp, ai cũng khen chị đẻ nhiều con lại càng đẹp ra. 1 lần chị về thăm bố mẹ, Tôi hỏi chị:

- Sao chị có 3 đứa con rồi mà vẫn thon gọn và lúc nào cũng tươi vui như vậy được chứ?

Chị dâu chỉ mỉm cười không trả lời:

- Muốn biết thì hôm nào cầm sách vở sang chị dạy cho bí kíp nhé.

Tôi gật đầu, hôm đó, tôi dậy sớm nấu đồ ăn cho cả nhà rồi gửi con đi học, xong xuôi tôi tạt qua nhà chị dâu để xin bí kíp làm đẹp.

Đẻ tới đứa thứ 3 nhưng chị dâu vẫn xinh đẹp phơi phới, em dâu bèn sang xin bí kíp thì 'điếng người' khi nghe được câu trả lời - Ảnh 1
Tôi vội vàng tới hỏi bí kíp làm đẹp của chị dâu - Ảnh minh họa: Internet

Vừa thấy tôi, chị dâu đã cười:

- Ôi trời, trông thím bây giờ không khác gì mẹ sề 40, ra đường khéo người ta còn tưởng thím hơn tuổi tôi đấy.

Tôi buồn bã nói:

- Thì đúng là như vậy, vậy nên em mới sang đây xin chị bí quyết này, chứ càng ngày em càng già nhanh, trong khi mới chỉ có 1 đứa con, còn chị đã 3 đứa rồi mà sao cứ xinh đẹp hoài.

Chị dâu bỗng phá lên cười:

- Làm gì có bí kíp gì đâu.

Tôi ngạc nhiên:

- Ơ kìa, chị đùa em đấy à? Sao lại không có bí kíp, chị chẳng bảo em mang sách vở sang chị dạy cho con gì.

Chị dâu cười khẩy:

- Đúng là đồ ngốc, người như thím khổ là phải rồi. Thím có biết vì sao tôi xin chuyển ra ngoài không?

Tôi lắc đầu:

- Vì ở nhà bố mẹ chồng rất khó chịu, ở nhà chồng làm chi để phải chăm sóc bố chồng nằm liệt lại còn bà mẹ chồng tai quái, giờ tôi cũng ra ngoài rồi chẳng sợ gì mà không nói thẳng. Tôi trẻ đẹp thế này là nhờ được sống tự do tự tại bên ngoài đấy. Muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm, quá thoải mái.

Đẻ tới đứa thứ 3 nhưng chị dâu vẫn xinh đẹp phơi phới, em dâu bèn sang xin bí kíp thì 'điếng người' khi nghe được câu trả lời - Ảnh 2
Thím ngu thì phải tự chịu thôi, tôi đâu có dại như thím - Ảnh minh họa: Internet

Tôi ngơ ngác nhìn chị dâu :

- Chị nói thế là sao? Là chị cố tình để bố mẹ cho em chăm sóc còn chị thì sung sướng bên ngoài?

Chị dâu thản nhiên gật đầu:

- Đúng vậy đấy, thím ngu thì phải tự chịu thôi, tôi đâu có dại như thím, vậy nên giờ thím mới vừa già vừa xấu thế này, sống không thoải mái thì làm sao mà tươi trẻ được.

Tôi nghe chị dâu nói mà trong lòng như suy sụp, không ngờ tôi lại là đứa ngây thơ, ngờ ngệch như vậy, còn chị dâu tôi vì sung sướng 1 mình mà bỏ ra ngoài ở, trong khi tôi phải chăm sóc, tất tưởi với gia đình chồng mỗi ngày.

Tôi nghe xong mà rơi nước mắt, chị dâu nói:

- Giờ thím xin ra ngoài nữa cũng hơi khó , thôi thì đành chịu chứ biết làm sao nhỉ?

Nói rồi chị phá lên cười còn tôi thì cả đoạn đường về cứ suy nghĩ mông lung, tôi phải làm sao đây?

Chê vợ khờ không biết làm 'chuyện ấy', chồng bèn rước bồ về nhà 'thị phạm' cho vợ xem, nhưng vừa thấy mặt vợ, bồ đã hốt hoảng: 'Chị ấy là hàng tuyển loại 1 mà anh còn chê á?'

Chê vợ khờ không biết làm 'chuyện ấy', chồng bèn rước bồ về nhà 'thị phạm' cho vợ xem, nhưng vừa thấy mặt vợ, bồ đã hốt hoảng: 'Chị ấy là hàng tuyển loại 1 mà anh còn chê á?'

Cứ tưởng mọi chuyện đúng như Tùng chuẩn bị đó là kéo cô bồ nóng bỏng lên giường rồi bắt cô vợ đần đụt của mình chứng kiến. Ấy thế nhưng khi vừa nhìn thấy Thủy 2 giây thì cô bồ hét lên.

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