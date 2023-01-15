Thấy gã đồng nghiệp đáng ghét làm điều lạ trong chợ, tôi lén tìm hiểu thì thắt lòng trước sự thật bấy lâu nay anh ta giấu kín

Hoa có hai con nhỏ, đời sống vợ chồng hạnh phúc. Hàng tháng, chồng sẽ đưa Hoa tiền để chi trả cho nhiều phí như tiền điện, tiền nước, dịch vụ, tiền ăn, cả tiền học và mua quần áo cho con. Còn lương của Hoa thì anh ấy không kiểm soát, cũng nói rõ là để Hoa chi tiêu thoải mái. Hoa cực kỳ hài lòng về chồng mình, vì anh ấy luôn đặt vợ con lên hàng đầu.

Hiện tại Hoa đang làm ở phòng nhân sự của một công ty về vật liệu xây dựng, nói chung Hoa đã 30 tuổi rồi cũng cần một sự ổn định. Hoa còn tính là mình sẽ gắn bó với nơi này cho tới khi về hưu. Trước đó, Hoa đã có thâm niên 3 năm làm việc rồi. Khi đi làm, Hoa không gặp nhiều áp lực về tài chính, bởi chồng Hoa có thu nhập tốt. Mức lương tháng của anh đủ để nuôi sống cả gia đình.

Tuy nhiên, chính bởi cuộc sống đủ đầy, nên Hoa khó có sự đồng cảm với người khác. Hoa cứ mặc định trong đầu rằng, những người đồng trang lứa với mình thời điểm này ổn định, không còn lo nghĩ gì nữa. Vậy nên thi thoảng, Hoa đã bỏ qua cảm xúc của người khác. Đó là câu chuyện ở công ty của Hoa.

Phòng nhân sự của Hoa tuy là một bộ phận riêng nhưng khi đi làm ngồi chung với các phòng ban khác. Có một anh ở bên bộ phận kỹ thuật máy tính, tên là Tuấn, hơn Hoa 1 tuổi. Anh mới vào công ty được khoảng 1 năm nay. Hoa thấy người đàn ông này khá hiền so với những đồng nghiệp khác ở công ty, cũng ít nói nữa. Trong các buổi liên hoan, Hoa thường thấy anh ấy xin về sớm.

Là một người làm về mảng nhân sự, ngoài tuyển dụng, Hoa còn muốn chú trọng phát triển đời sống tinh thần, lắng nghe nhân viên nhiều hơn. Có vài hôm Hoa đứng nói chuyện với anh Tuấn, anh ấy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, trả lời qua loa. Ánh lên trong đôi mắt ấy, Hoa có cảm nhận hình như anh gặp chuyện buồn. Sau vài lần thử tiếp xúc, lòng Hoa bỗng sinh ra ác cảm với Tuấn. Hoa cho rằng người đàn ông này "chảnh", không đáng để mình phải bận tâm nhiều.

Sau đó, những lần rủ mọi người đi liên hoan mà Tuấn cáo bận, Hoa cũng mặc kệ. Trong mắt Hoa, anh Tuấn rất khó gần, không hòa đồng với người khác, làm cho không khí có phần gượng gạo. Có những đợt, công ty vừa trúng thầu lớn, văn phòng đi ăn liên hoan, mà anh Tuấn vẫn từ chối. Rất hiếm khi anh ấy hòa đồng và tham gia vào sự kiện tập thể.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng rồi một bước ngoặt xảy ra đã làm Hoa thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Hôm đó Hoa đi làm về, định rẽ qua chợ mua đồ ăn. Nhưng đường thường ngày đi tắc quá nên Hoa đi lối tắt, tiện sẽ ra một khu chợ gần đó luôn. Cũng phải mấy năm rồi Hoa mới tới khu chợ này, ngày xưa nhà cũ của Hoa ở gần đây mới thường xuyên ghé.

Vào chợ, Hoa giật mình khi nhìn thấy anh Tuấn đang ngồi bán rau và một chút đặc sản quê như mắm tôm, mắm cáy. Thậm chí anh ấy còn đang mặc bộ đồ ban nãy ở công ty. Mồ hôi chảy trên mặt anh làm tim Hoa như nghẹn lại, tới mức chảy nước mắt. Đồng nghiệp của Hoa phải ra chợ bán rau ư?

Hoa ghé qua hàng của anh ấy để mua vài mớ rau. Nhận ra Hoa, anh Tuấn chỉ cúi đầu, không nói gì cả. Hoa ngượng ngùng quá, cũng chỉ trả tiền rồi đi xe thẳng luôn. Về tới nhà, Hoa thấy anh Tuấn nhắn tin: "Chuyện anh đi bán rau ở chợ, em đừng nói cho ai nhé. Gia cảnh anh khó khăn nên mới phải đảm đương nhiều việc. Anh không muốn phiền hà đến ai".

Giờ thì Hoa đã hiểu, thì ra trước giờ, anh không đi liên hoan là vì muốn dành thời gian kiếm thêm đồng ra đồng vào. Có vẻ gia cảnh anh Tuấn khó khăn lắm nên mới vậy. Hoa đã nhờ chồng xem xét có công việc gì làm thêm để giúp đỡ anh Tuấn. Hoa cũng đề cập vấn đề thẳng thắn với đồng nghiệp. May mắn thay, chồng Hoa đã nhờ bạn tuyển anh Tuấn vào làm thêm việc về in ấn buổi tối. Thu nhập chắc chắn tốt hơn việc bán rau mà không bị vất vả quá, chỉ diễn ra trong vòng 2-3 tiếng thôi.

Đúng là phải lắng nghe đồng nghiệp nhiều hơn, thì mới thấu hiểu hết được...