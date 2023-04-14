Thất kinh chồng thú nhận 'bất lực' chuyện giường chiếu với vợ, thế mà đột ngột có cô gái mang tờ giấy siêu âm đến ăn vạ trước cửa nhà

Những năm trước, tháng nào chồng cũng đưa gần như hết lương cho vợ giữ. Thế nhưng năm trước, anh ấy chỉ đưa cho tôi một khoản tiền đủ chi tiêu, còn lại anh giữ làm quỹ riêng. Khi đó tôi phản ứng gay gắt, quyết định dọn sang phòng con ngủ, để tạo sức ép bắt chồng phải đưa tiền lương cho vợ cầm.

Vợ chồng tôi lấy nhau đã 6 năm nay, có một bé gái, tình cảm của cả hai không được êm ấm. Thu nhập của chúng tôi khá cao, đã mua được nhà riêng.

Có lần tôi tỏ ý muốn được cùng chồng làm chuyện ấy. Nào ngờ anh ấy khai thật là đang bị yếu sinh lý, không còn ham muốn tình dục nữa. Hiểu được nỗi khổ khó nói của chồng, tôi khuyên đi chữa bệnh nào ngờ anh cáu gắt, giận dỗi khiến tôi buồn chẳng muốn nói nữa.

Suốt một tháng chồng không chịu xuống nước trước, lo sợ tình cảm vợ chồng rạn nứt, tôi lại dọn về phòng ngủ chung với anh ấy. Nào ngờ chồng nói từ khi nằm một mình thật dễ ngủ và anh ấy không muốn chung giường với vợ nữa. Câu nói của chồng làm tôi giận lắm, bỏ sang phòng con gái ngủ luôn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuần trước, bất ngờ có một cô gái cầm tờ giấy siêu âm thai nhi 2 tháng đến bắt đền chồng tôi. Khi đó chồng tôi đi làm chưa về, tôi nói thẳng với cô gái đó: "Anh ấy bị bất lực, một năm nay vợ chồng còn không động vào nhau, sao có thể làm cho cô có bầu được?". Cô gái đó khẳng định chồng tôi hoàn toàn bình thường, thậm chí còn rất khỏe. Không tin những lời cô ta nói, ngay lập tức tôi gọi điện cho chồng để hỏi mọi chuyện.

Một lúc sau chồng về nhà, nhìn thấy cô gái, anh ấy vô cùng sửng sốt, cử chỉ đó đã cho thấy hai người có mối quan hệ với nhau. Nhìn thấy tờ siêu âm, biết không thể chối tội nữa nên chồng đã nói thật.

Anh xin lỗi đã phản bội vợ suốt một năm nay. Anh bảo không hề yếu sinh lý, sau khi quan hệ với cô gái kia, chồng không còn hứng thú với vợ nữa nên đã ngủ riêng phòng.

Tôi hỏi anh tại sao lại ngoại tình? Chồng đổ lỗi tất cả tại tôi, nếu năm trước không "cấm vận" chồng một tháng thì đâu có xảy ra chuyện này.

Biết một phần lỗi là do mình, tôi hỏi chồng phải xử lý thế nào với cô gái kia? Chồng bảo không biết phải làm sao nữa, tùy vợ quyết định. Theo mọi người tôi phải làm sao để gia đình mình được hạnh phúc trở lại như xưa đây?