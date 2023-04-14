Thất kinh chồng thú nhận 'bất lực' chuyện giường chiếu với vợ, thế mà đột ngột có cô gái mang tờ giấy siêu âm đến ăn vạ trước cửa nhà

Tâm sự 14/04/2023 05:30

Suốt một tháng chồng không chịu xuống nước trước, lo sợ tình cảm vợ chồng rạn nứt, tôi lại dọn về phòng ngủ chung với anh ấy. Nào ngờ chồng nói từ khi nằm một mình thật dễ ngủ và anh ấy không muốn chung giường với vợ nữa.

Vợ chồng tôi lấy nhau đã 6 năm nay, có một bé gái, tình cảm của cả hai không được êm ấm. Thu nhập của chúng tôi khá cao, đã mua được nhà riêng.

Những năm trước, tháng nào chồng cũng đưa gần như hết lương cho vợ giữ. Thế nhưng năm trước, anh ấy chỉ đưa cho tôi một khoản tiền đủ chi tiêu, còn lại anh giữ làm quỹ riêng. Khi đó tôi phản ứng gay gắt, quyết định dọn sang phòng con ngủ, để tạo sức ép bắt chồng phải đưa tiền lương cho vợ cầm.

Suốt một tháng chồng không chịu xuống nước trước, lo sợ tình cảm vợ chồng rạn nứt, tôi lại dọn về phòng ngủ chung với anh ấy. Nào ngờ chồng nói từ khi nằm một mình thật dễ ngủ và anh ấy không muốn chung giường với vợ nữa. Câu nói của chồng làm tôi giận lắm, bỏ sang phòng con gái ngủ luôn.

Có lần tôi tỏ ý muốn được cùng chồng làm chuyện ấy. Nào ngờ anh ấy khai thật là đang bị yếu sinh lý, không còn ham muốn tình dục nữa. Hiểu được nỗi khổ khó nói của chồng, tôi khuyên đi chữa bệnh nào ngờ anh cáu gắt, giận dỗi khiến tôi buồn chẳng muốn nói nữa.

Thất kinh chồng thú nhận 'bất lực' chuyện giường chiếu với vợ, thế mà đột ngột có cô gái mang tờ giấy siêu âm đến ăn vạ trước cửa nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuần trước, bất ngờ có một cô gái cầm tờ giấy siêu âm thai nhi 2 tháng đến bắt đền chồng tôi. Khi đó chồng tôi đi làm chưa về, tôi nói thẳng với cô gái đó: "Anh ấy bị bất lực, một năm nay vợ chồng còn không động vào nhau, sao có thể làm cho cô có bầu được?". Cô gái đó khẳng định chồng tôi hoàn toàn bình thường, thậm chí còn rất khỏe. Không tin những lời cô ta nói, ngay lập tức tôi gọi điện cho chồng để hỏi mọi chuyện.

Một lúc sau chồng về nhà, nhìn thấy cô gái, anh ấy vô cùng sửng sốt, cử chỉ đó đã cho thấy hai người có mối quan hệ với nhau. Nhìn thấy tờ siêu âm, biết không thể chối tội nữa nên chồng đã nói thật.

Anh xin lỗi đã phản bội vợ suốt một năm nay. Anh bảo không hề yếu sinh lý, sau khi quan hệ với cô gái kia, chồng không còn hứng thú với vợ nữa nên đã ngủ riêng phòng.

Tôi hỏi anh tại sao lại ngoại tình? Chồng đổ lỗi tất cả tại tôi, nếu năm trước không "cấm vận" chồng một tháng thì đâu có xảy ra chuyện này.

Biết một phần lỗi là do mình, tôi hỏi chồng phải xử lý thế nào với cô gái kia? Chồng bảo không biết phải làm sao nữa, tùy vợ quyết định. Theo mọi người tôi phải làm sao để gia đình mình được hạnh phúc trở lại như xưa đây?

Chồng đồng ý đón mẹ chồng cũ về, tôi 'giật bắn mình', chân tay run rẩy khi phát hiện sự thật giấu kín bao lâu

Chồng đồng ý đón mẹ chồng cũ về, tôi 'giật bắn mình', chân tay run rẩy khi phát hiện sự thật giấu kín bao lâu

Hiện tại tôi và Khoa đã có một đứa con chung, gia đình 4 người khá êm ấm. Hai vợ chồng làm việc tự do, thu nhập mỗi tháng cũng chỉ đủ chi tiêu, hiện vẫn đang phải thuê phòng trọ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 5 giờ 23 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 5 giờ 23 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật