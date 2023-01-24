Tết không về vì kinh tế khó khăn nhưng ngày nào mẹ chồng cũng gọi đòi tiền sinh hoạt vì lý do này

Tâm sự 24/01/2023 21:00

Đám cưới hai đứa tổ chức khá đơn giản vì điều kiện hạn hẹp. Nhà chồng có hai anh em, khi đó, anh chồng và chị dâu là người đứng ra tổ chức hôn lễ cho chúng tôi. Vì bố mẹ chồng già rồi nên mọi việc anh chị đều lo.

Tôi và chồng tình cờ quen biết khi ở cùng khu nhà trọ. Lúc đó, tôi vừa tốt nghiệp đại học, đi làm không có tiền nên thuê ở vùng ven. Một lần chẳng may bóng điện phòng tôi bị hỏng, gọi chủ nhà nhờ giúp thì họ đi vắng. Khi mở cửa phòng ra tôi thấy một người hàng xóm (chồng tôi bây giờ) đi qua, tiện thể tôi nhờ anh sửa luôn. Thế là từ đó chúng tôi quen nhau rồi hẹn hò.

Đám cưới hai đứa tổ chức khá đơn giản vì điều kiện hạn hẹp. Nhà chồng có hai anh em, khi đó, anh chồng và chị dâu là người đứng ra tổ chức hôn lễ cho chúng tôi. Vì bố mẹ chồng già rồi nên mọi việc anh chị đều lo.

Cưới xong, chúng tôi thuê một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách để sinh sống. Tôi là người phụ trách chi tiêu trong nhà, chồng đi làm bao nhiêu đều đưa cho tôi cân đối tiền bạc. Năm thứ ba sau khi kết hôn, cuối cùng chúng tôi cũng tiết kiệm đủ để mua một căn hộ trả góp. Cứ tưởng rằng cuộc sống sẽ suôn sẻ từ đây nhưng ai ngờ, chồng tôi mắc bệnh mãn tính, hàng tháng phải uống thuốc mất 10 triệu đồng.

 

Tết không về vì kinh tế khó khăn nhưng ngày nào mẹ chồng cũng gọi đòi tiền sinh hoạt vì lý do này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đây, chúng tôi đều chu cấp về cho mẹ chồng 5 triệu mỗi tháng sinh hoạt phí nhưng giờ chồng bệnh tật nên tôi tạm không gửi cho mẹ chồng nữa. Hàng ngày mẹ chồng đều gọi lên hỏi thăm tình hình. Chị dâu cũng tỏ vẻ quan tâm chồng tôi. Nhưng điều tôi cảm thấy buồn nhất là lần nào gọi điện mẹ chồng cũng đều hỏi tiền chu cấp, trong khi chúng tôi đang khó khăn bộn bề vừa phải trả lãi ngân hàng, vừa phải lo tiền thuốc men. Đôi khi tôi cảm thấy gánh nặng quá lớn. Tôi cũng thầm trách mẹ chồng vì bà không biết thương con cái đang còn vất vả đủ đường.

Dịp Tết này, chúng tôi không về được. Hôm vừa rồi, mẹ chồng và chị dâu lên chơi cho chúng tôi 2 con gà và 50 quả trứng. Tôi làm bữa cơm thịnh soạn đón tiếp bà và chị dâu. Trước khi về, mẹ chồng định nán lại nói chuyện với tôi nhưng chị dâu cứ thúc giục phải ra xe ngay. Thế là mẹ chồng dúi vào tay tôi chiếc túi nhỏ.

 

Khi bà về, tôi mở ra mới thấy nghẹn ngào, đó là một cuốn sổ tiết kiệm mang tên chồng tôi. Bà còn viết vài lời tâm sự: "Tiền các con gửi mấy năm nay mẹ chỉ đưa cho con dâu cả một ít, còn lại mẹ dành dụm được từng này, nhưng trước mặt chị dâu con mẹ vẫn phải hỏi tiền sinh hoạt, vì nó hay ghen tị với vợ chồng con. Nó bảo trước đây nó lo lắng đám cưới cho hai đứa thì giờ phải trả tiền sinh hoạt hàng tháng, nhưng toàn bắt mẹ phải đòi hỏi. Mẹ làm như thế để nó đỡ nói nhiều đau đầu. Mẹ thương hai đứa lắm, cố gắng chữa bệnh rồi trả tiền nhà cho hết nhé".

Tôi không ngờ mẹ chồng lại nghĩ thấu đáo và thương chúng tôi như vậy. Trước giờ, tôi cứ tưởng bà và chị dâu đều cùng một phe, chỉ đòi tiền chúng tôi thôi. Tôi thấy hối hận vì đã hiểu nhầm bà. Trên đời này, gặp được người mẹ chồng tốt như vậy thật đáng quý.

Chồng bỗng gửi 100 triệu vào tài khoản, tôi bật khóc khi nghe đề nghị của anh ấy

Chồng bỗng gửi 100 triệu vào tài khoản, tôi bật khóc khi nghe đề nghị của anh ấy

Thời gian sau, tôi chủ động tiến đến với anh và lần này anh không trốn tránh tôi nữa mà mở lòng chấp nhận. Hai đứa nhanh chóng tổ chức đám cưới trong niềm hân hoan của gia đình hai bên.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 2 giờ 3 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 5 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 6 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả