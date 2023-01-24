Mẹ chồng tương lai bất ngờ thay đổi sắc mặt khi biết điều này về tôi

Nếu đồng ý kết hôn, hai bên gia đình gặp nhau thì họ sẽ biết hết về tôi. Kể cả khi bên đằng trai chấp nhận thì nhà tôi cũng không có nhiều của hồi môn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ở lại thành phố để làm việc. Tại đây, tôi tình cờ gặp bạn trai, anh là một trong những khách hàng của tôi. Anh có diện mạo cao ráo, đẹp trai, tính tình lại điềm đạm. Mỗi lần nói chuyện anh rất hay cười khiến tôi xao xuyến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau vài lần gặp gỡ, chúng tôi vẫn giữ liên lạc và dần trở nên thân thiết với nhau. Một lần tôi đang có tâm trạng rất chán nản thì bỗng dưng anh gọi điện mời đi ăn tối. Tôi đồng ý ngay, hôm đó hai đứa cũng uống một vài ly với nhau, bỗng dưng anh tỏ tình với tôi khiến tôi thực sự bất ngờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể lọt vào mắt của anh. Ai ngờ mọi sự lại diễn ra hơn cả mong đợi, đương nhiên là tôi đồng ý ngay, không bỏ lỡ cơ hội được là bạn gái của anh.

Tôi biết gia đình bạn trai khá giàu có, bố mẹ kinh doanh, anh cũng có công ty riêng. Khi ở bên anh, tôi ít nhắc đến gia đình, anh cũng không hỏi han nhiều. Quen nhau được 3 tháng thì chúng tôi ở chung, nửa năm sau thì anh ngỏ lời cầu hôn. Anh nói sẽ tính chuyện cưới xin nên đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Biết gia đình anh giàu sang, coi trọng sự xứng đôi vừa lứa nên khi đi tôi đã mua rất nhiều quà đắt tiền để gây ấn tượng hôm đầu ra mắt nhà chồng tương lai. Khi gặp mẹ anh, bà rất lịch sự đối đãi với tôi. Bà cũng bảo giúp việc chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn khiến tôi có chút ngại ngùng. Tuy nhiên, trong lúc ăn uống ngồi nói chuyện, bà biết tôi là người tỉnh khác, không phải ở thành phố, bỗng dưng nét mặt bà biến sắc, thái độ khác hẳn và không còn nhiệt tình nữa.

Ảnh minh họa: Internet Ngay sau đó, tôi hiểu ngay ý, liền cố tình xắn tay áo lên, để lộ chiếc đồng hồ hàng hiệu ra ngoài. Đây là chiếc đồng hồ giá trị vài trăm triệu đồng, nhưng đó là món đồ tôi mượn của bạn. Tôi cố tình nói dối rằng, đây là món quà của bố mẹ mua cho tôi trong lần đi du lịch nước ngoài. Nghe tôi nói xong vài điều về bố mẹ mình, bạn trai tôi khá ngạc nhiên nhưng không thể hiện gì, còn mẹ chồng tương lai thì lại tiếp tục nói chuyện vui vẻ với tôi. Ngày hôm sau, bạn trai đến nhà đón tôi đi chơi, anh tâm sự rằng: "Mẹ anh rất ưng em và bảo gia đình em môn đăng hộ đối với nhà anh. Mẹ còn khen em khéo léo trong cách cư xử nên bảo chúng ta xem thế nào nhanh tổ chức đám cưới". Tôi biết, nhà bạn trai và kể cả anh nghĩ rằng gia đình tôi giàu có nhưng tất cả chỉ là lời nói dối. Bố mẹ tôi hoàn toàn không kinh doanh gì cả, tôi sinh ra trong gia đình bình thường, không có nhiều tiền. Giờ tôi không biết phải làm sao, dù bạn trai rất yêu tôi nhưng nếu anh biết tôi giả dối về thân phận thì sẽ không chấp nhận nổi. Còn mẹ bạn trai, chắc chắn bà sẽ hận tôi vì đã cho bà một cú lừa ngoạn mục. Nếu đồng ý kết hôn, hai bên gia đình gặp nhau thì họ sẽ biết hết về tôi. Kể cả khi bên đằng trai chấp nhận thì nhà tôi cũng không có nhiều của hồi môn. Tôi đang rất rối không biết nên làm thế nào bây giờ. Có nên nói thật ra cho mọi người biết về con người của mình không? Nếu nói mà bạn trai chia tay, tất cả mọi người quay mặt với tôi thì phải làm sao?

Nàng dâu trẻ nổi đóa sau khi ăn trọn 'một cú lừa' đậm của mẹ chồng Sau đám cưới, vì nghĩ mẹ chồng xởi lởi với mình nên Phương đã đem toàn bộ tiền mừng và của hồi môn gửi bà cầm hộ. Lúc đó cô nghĩ, căn hộ 2 tỷ mẹ còn chẳng tiếc mình thì cô tính toán nhiều làm gì?

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