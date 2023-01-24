Nghe tin bố tôi phá sản thì bạn trai lập tức hủy hôn, ba ngày sau anh đến khóc lóc van xin tha thứ vì điều này

Tâm sự 24/01/2023 07:37

Chỉ một tháng trước ngày cưới, công ty của bố tôi gặp sự cố có nguy cơ phá sản, bố tôi sốc phải nhập viện cấp cứu.

Tôi sinh ra ở một thị trấn. Tuổi thơ tôi thường ở với mẹ nhiều hơn, bố luôn bận rộn công việc chẳng có thời gian cho gia đình. Ông thường đi sớm và về khuya vì phải điều hành một doanh nghiệp sản xuất nhỏ. Theo năm tháng, công việc kinh doanh của bố phát triển, gia đình tôi giàu có rồi chuyển lên thành phố sinh sống. Bố cho tôi một cuộc sống đầy đủ nhiều người mơ ước. Tôi giống như một công chúa hạnh phúc, sống vô tư mỗi ngày chẳng lo nghĩ gì.

Bố mẹ chỉ sinh tôi là con gái, đến năm tôi 15 tuổi thì mẹ mang thai, cả nhà mừng lắm, nhất là bố. Ông luôn mong có con trai để được thừa kế gia sản. Lúc mẹ mang bầu rất thích ăn chua nên bố luôn chắc chắn rằng đó là một bé trai. Nhưng thật không may, thai được hơn ba tháng thì bị sảy thai ngoài ý muốn. Mẹ buồn lắm, sức khỏe ngày càng sa sút, từ đó về sau, bố mẹ không bao giờ nhắc đến chuyện sinh con trai nữa. Mẹ tâm sự: "Số trời đã định, bố mẹ chỉ có mình con thôi. Hi vọng rằng sau này sẽ có một chàng rể tốt về sống cùng gia đình".

 

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được bạn thân của bố đưa về làm. Công việc của tôi nhà hạ, chủ yếu làm hành chính nên rất thoải mái. Tôi cũng có nhiều thời gian đi chơi và du lịch cùng bạn bè. Trong một bữa tiệc sinh nhật người bạn, tôi tình cờ quen bạn trai ngoại tỉnh. Anh ấy làm việc trong một công ty quảng cáo. Không có có diện mạo bắt mắt, anh còn khéo ăn nói. Lúc đầu tôi không để ý đến anh nhưng sau đó anh chủ động theo đuổi một thời gian thì tôi đồng ý.

Nghe tin bố tôi phá sản thì bạn trai lập tức hủy hôn, ba ngày sau anh đến khóc lóc van xin tha thứ vì điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Suốt thời gian yêu nhau, bạn trai rất nghe lời tôi và sẵn sàng làm mọi việc tôi yêu cầu. Tôi cũng đưa anh về nhà ra mắt bố mẹ và lần đầu tiên về nhà tôi, anh đã gây ấn tượng với bố mẹ tôi bằng cách chào "bố mẹ" một cách rất ngọt ngào, thân thiết như người nhà. Điều này khiến bố mẹ rất ưng con rể tương lai. Mọi người trong gia đình tôi đều cảm thấy anh là một người đàn ông đáng tin cậy, đáng để tôi gửi gắm cả cuộc đời.

Quan trọng hơn cả là bố tôi thu xếp mọi thứ để chuẩn bị đám cưới sớm nhất. Ông còn hứa sẽ cho chúng tôi một ngôi nhà rộng hơn 100 mét vuông, cộng với một chiếc ô tô trị giá hơn 3 tỷ, tiền tổ chức hôn lễ thì không phải lo lắng. Bạn trai tôi biết được rất vui vẻ và tỏ lòng thề nguyện rằng sẽ đối xử tốt và yêu thương tôi đến hết cuộc đời.

 

Chỉ một tháng trước ngày cưới, công ty của bố tôi gặp sự cố có nguy cơ phá sản, bố tôi sốc phải nhập viện cấp cứu. Khi nghe tin, mẹ con tôi vội chạy đến bên bố để an ủi. Ngay sau đó, tôi gọi điện cho bạn trai để nói rõ sự tình khả năng phải hoãn đám cưới lại. Tưởng anh an ủi và đến động viên bố tôi nhưng ai ngờ anh nói câu lạnh lùng: "Hủy hôn đi, anh cũng chưa muốn lập gia đình bây giờ".

Nghe xong lời đó, tôi tuyệt vọng đến mức chỉ biết khóc, tôi cũng không dám kể với bố. Hôm sau, bố xuất viện về nhà, bạn thân của bố đến chia sẻ và hứa sẽ giúp đỡ công ty vực dậy khiến cả nhà tôi vui mừng. Còn bạn trai, ba ngày sau anh bỗng tìm gặp tôi, khóc lóc van xin tôi tha thứ, nói rằng anh vẫn yêu tôi và mong chúng tôi có thể tổ chức hôn lễ như đã định. Nhưng tôi đã từ chối không cần suy nghĩ gì. Giờ tôi đã biết lòng dạ thật của anh rồi, tôi sẽ tìm cách nói chuyện với bố mẹ. Chắc chắn ông bà sẽ đứng về phía tôi và đồng ý với những gì tôi quyết định.

Yêu chiều vợ như bà hoàng, bất ngờ tôi phát hiện 'vợ cắm sừng' thông qua vật dụng quen thuộc này

Yêu chiều vợ như bà hoàng, bất ngờ tôi phát hiện 'vợ cắm sừng' thông qua vật dụng quen thuộc này

Tôi thấy điện thoại của vợ liên tục báo sáng đèn. Lén mở điện thoại của vợ, tôi bàng hoàng khi thấy vợ gửi một tấm ảnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 57 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 1 giờ 57 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 4 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 5 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả