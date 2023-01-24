Trong lúc hoang mang tột độ, mất phương hướng ấy, may mà tôi không nổi đóa tức thì. Tôi tìm đến mấy đứa bạn thân để kể hết sự tình, khóc một trận như chưa bao giờ được khóc.

Chồng tôi là típ người của gia đình, tiền lương đưa đủ, tối ngủ ở nhà, quan tâm chia sẻ rất trách nhiệm với vợ con. Chính vì thế tôi rất yên tâm khi chồng đi làm việc cả ngày và những lần đi công tác xa nhà cũng vậy. Nên nhân được tin chồng có bồ, đã làm tôi sửng sốt không tin nổi dù đó là sự thật. Sự phản bội của chồng khiến uất hận trong lòng tôi trào dâng. Như muốn cào xé, đập phá hết mọi thứ cho hả cơn cuồng ghen. Trong lúc hoang mang tột độ, mất phương hướng ấy, may mà tôi không nổi đóa tức thì. Tôi tìm đến mấy đứa bạn thân để kể hết sự tình, khóc một trận như chưa bao giờ được khóc. Thế là mấy đứa xúm vào bày mưu, tính kế cho tôi giải quyết vụ này. Tụi nó thay nhau đi do thám, tìm ra chỗ mà hai người cặp kè hay lui tới. Hóa ra, chỉ là vỏn vẹn hai giờ nghỉ trưa, anh và ả dắt tay nhau đi ăn vội suất cơm, bát phở rồi chui vào nhà nghỉ hú hí. Đúng giờ làm việc lại có mặt ở công ty như chưa có chuyện gì. Chiều tan làm, ai về nhà nấy, người về ăn cơm vợ, kẻ về cơm nước chồng con.

Ảnh minh họa: Internet Nắm được gu thời trang của ả nhân tình, tôi được sm bạn trang bị cho giống y chang như ở mức trên tài, cao cấp, quý phái hơn nhiều ả kia. Buổi trưa, đợi cho chồng và ả nhân tình kia vào quán ăn, tôi và đám bạn cũng cùng vào theo ngồi ở bàn ăn gần đó nhưng phớt lờ đi như chưa thấy ai cả. Bốn đứa chúng tôi chém gió thả phanh, còn chồng tôi thì mặt cắt không còn hột máu, không nuốt nổi đồ ăn. Còn ả kia thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra cứ nghĩ người yêu bị cảm vã mồ hôi. Lúc đó ả nghĩ, hay là anh đang phải lòng mấy cô bàn kế bên xinh đẹp, quyến rũ?

Tối hôm đó về nhà, chồng tôi biết chuyện bại lộ bèn cúi đầu nhận lỗi, xin vợ tha thứ. Tôi chỉ nhẹ nhàng dành cho anh sự lựa chọn giữa gia đình hay nhân tình. Nếu như ruồng rẫy vợ con, đích thân tôi đến tìm chồng của ả đó để kể hết mọi việc cho họ ly hôn, hai kẻ vụng trộm được toại nguyện bên nhau. Đòn ghen của tôi nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho chồng hoảng hốt, kết quả đúng như mong đợi. Sau khi cắt đứt ả bồ, chồng tôi đã trở lại cuộc sống như trước đây, anh mới thú nhận tâm phục cách đánh ghen khéo léo của vợ, coi đây là đòn đau nhớ đời không dám tái phạm. Thực ra, tôi không có mưu mẹo gì cao siêu, chẳng qua nhờ được mấy đứa bạn tư vấn để tỉnh táo "ra đòn" đúng lúc, khôn ngoan để chồng không mất mặt và đứng trước sự lựa chọn, chắc hẳn sẽ từ bỏ vụng trộm để trở về với gia đình êm ấm, hạnh phúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-qua-tang-chong-ngoai-tinh-voi-tieu-tam-ngay-bua-an-trua-toi-noi-mot-cau-khien-anh-cat-dut-quan-he-lap-tuc-548911.html